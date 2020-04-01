Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 35

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Ошибка компилятора?

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка компиляции при использовании шаблона в наследовании классов

Xiaowei Ян , 2020.02.19 12:01

Нужна помощь. Когда я перевожу свою библиотеку mql4 в mql5, но сталкиваюсь с проблемой, которую не могу решить. Вот код, который воссоздает проблему. 

 template < typename T>
class Foo{};

template < typename T>
class Bar: public Foo< T >{};

void OnStart ()
{
   Bar< int > b;
   Bar<Foo< int >> b2;
   Bar< const Foo< int >* > b3;
   Foo< const void *> f;
   // here is the problem: when set the tmplate type in Bar to "const void *", some compile error
   // 'T' - unexpected token
   // '<' - wrong template parameters count
   Bar< const void * > b4;
}

Но мне нужно это свойство языка в моей библиотеке. Может кто-нибудь мне помочь?


Прекрасно компилируется в mql4.
 

В шапке терминала явно много места, которае пропадает зря. Дайте возможность вносить свой текст из файла. Явно многим понравиться, видеть не только цифры счета  в шапке, но и свои идеи.

Видеться как то так: Открыл терминал, идея 1, на следующий день идея 2.

 
BillionerClub:

В шапке терминала явно много места, которае пропадает зря. Дайте возможность вносить свой текст из файла. Явно многим понравиться, видеть не только цифры счета  в шапке, но и свои идеи.

Видеться как то так: Открыл терминал, идея 1, на следующий день идея 2.

https://www.mql5.com/ru/forum/147029#comment_3703779

Шапка метатредера
Шапка метатредера
  • 2013.09.23
  • www.mql5.com
Шапку метатрейдера можно переименовать на свой вкус? Чтобы лучше ориентироваться...
 
Сделайте, пожалуйста, сортировку по по столбцам в Обзоре рынка, и в идеале ещё фильтры по столбцам. Например можно было бы сортировать по имени символа, цене тика, размеру тика, начальной марже и т.д..
 
Andrey Dik:
Сделайте, пожалуйста, сортировку по по столбцам в Обзоре рынка, и в идеале ещё фильтры по столбцам. Например можно было бы сортировать по имени символа, цене тика, размеру тика, начальной марже и т.д..

Да, хотя-бы по символам и размеру спреда, в идеале - все столбики.

 

Не понятно несоответствие содержимого стакана и результатов функции MarketBookGet ().

Видно, например, там где в стакане пусто - MarketBookGet () показывает наличие лимиток.


и совершенно неудобно пользоваться структурой MqlBookInfo, было бы намного юзабельнее, если бы структура была поделена на две части, для сел и бай лимиток соответсвенно, а сейчас необходимо искать место аск и бид, а это дополнительные потери драгоценного времени, когда каждая микросекунда дорога, я в первые наблюдаю подобную реализацию структуры стакана, ко всем биржам которым я подключался - везде реализовано нормальное разделение на сел и бай лимитки.

 
Sergey Dzyublik:
С той же оперы, но теперь в профиль - еще один баг компилятора MT5 (build 2321):

Спасибо за сообщения, исправлено

 
Alain Verleyen:

Ошибка компилятора?

Прекрасно компилируется в mql4.

Thank you for your message. It has been fixed Fixed

 
Ilyas:

Thank you for your message. It has been fixed Fixed

Thank you :-)
 

Снова повторилась ситуация, когда был запущен НЕ ТОТ скрипт.

MetaTrader 5 x64 build 2363 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19041, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, 3 / 7 Gb memory, 75 / 415 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Алгоритм всё тот-же: утром запускается редактор. В редакторе создаётся новый файл (файл просто редактируется, без компиляции). Из редактора вызывается терминал. После запуска терминала (в течении 10-ти секунд) попытка запуска скрипта: в результате вызывается совершенно другой скрипт.

Пожалуйста дайте защиту от запуска скрипта БЕЗ ЗАПРОСА. Пожалуйста дайте защиту: чтобы при запуске ЛЮБОГО скрипта (есть у него входные параметры или нет) ВСЕГДА было подтверждающее окно. 

На данный момент запуск скрипта БЕЗ подтверждения ОЧЕНЬ ОПАСНО: можно удалить любую папку (я лично так удалил папку с кодами, после чего ввёл свою защиту - добавил в скрипт входные параметры).

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
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