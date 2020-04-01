Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 35
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Ошибка компилятора?
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Ошибка компиляции при использовании шаблона в наследовании классов
Xiaowei Ян , 2020.02.19 12:01
Нужна помощь. Когда я перевожу свою библиотеку mql4 в mql5, но сталкиваюсь с проблемой, которую не могу решить. Вот код, который воссоздает проблему.
Но мне нужно это свойство языка в моей библиотеке. Может кто-нибудь мне помочь?
В шапке терминала явно много места, которае пропадает зря. Дайте возможность вносить свой текст из файла. Явно многим понравиться, видеть не только цифры счета в шапке, но и свои идеи.
Видеться как то так: Открыл терминал, идея 1, на следующий день идея 2.
В шапке терминала явно много места, которае пропадает зря. Дайте возможность вносить свой текст из файла. Явно многим понравиться, видеть не только цифры счета в шапке, но и свои идеи.
Видеться как то так: Открыл терминал, идея 1, на следующий день идея 2.
https://www.mql5.com/ru/forum/147029#comment_3703779
Сделайте, пожалуйста, сортировку по по столбцам в Обзоре рынка, и в идеале ещё фильтры по столбцам. Например можно было бы сортировать по имени символа, цене тика, размеру тика, начальной марже и т.д..
Да, хотя-бы по символам и размеру спреда, в идеале - все столбики.
Не понятно несоответствие содержимого стакана и результатов функции MarketBookGet ().
Видно, например, там где в стакане пусто - MarketBookGet () показывает наличие лимиток.
и совершенно неудобно пользоваться структурой MqlBookInfo, было бы намного юзабельнее, если бы структура была поделена на две части, для сел и бай лимиток соответсвенно, а сейчас необходимо искать место аск и бид, а это дополнительные потери драгоценного времени, когда каждая микросекунда дорога, я в первые наблюдаю подобную реализацию структуры стакана, ко всем биржам которым я подключался - везде реализовано нормальное разделение на сел и бай лимитки.
С той же оперы, но теперь в профиль - еще один баг компилятора MT5 (build 2321):
Спасибо за сообщения, исправлено
Ошибка компилятора?
Thank you for your message. It has been fixed Fixed
Thank you for your message. It has been fixed Fixed
Снова повторилась ситуация, когда был запущен НЕ ТОТ скрипт.
Алгоритм всё тот-же: утром запускается редактор. В редакторе создаётся новый файл (файл просто редактируется, без компиляции). Из редактора вызывается терминал. После запуска терминала (в течении 10-ти секунд) попытка запуска скрипта: в результате вызывается совершенно другой скрипт.
Пожалуйста дайте защиту от запуска скрипта БЕЗ ЗАПРОСА. Пожалуйста дайте защиту: чтобы при запуске ЛЮБОГО скрипта (есть у него входные параметры или нет) ВСЕГДА было подтверждающее окно.
На данный момент запуск скрипта БЕЗ подтверждения ОЧЕНЬ ОПАСНО: можно удалить любую папку (я лично так удалил папку с кодами, после чего ввёл свою защиту - добавил в скрипт входные параметры).