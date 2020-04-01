Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 26

Новый комментарий
 

Build 2230


Этот подзаголовок звучит как-то "по-китайски".

Кажется, правильнее было бы "эмуляция проскальзываний и реквот при исполнении сделок".

Впрочем, этот подзаголовок относится к выпадающему списку "Задержки:" ... А вот к иконке подошло бы название "Расширенные настройки тестирования"


Да и тут бы тоже тогда уж заголовок какой:


 

Build 2301.

ZeroMemory заработала правильно (стала очищать только ту структуру, которую ей передали). Спасибо.

 
Edgar Akhmadeev:

В билде 2298 сломали работу с фреймами. Причём в тестере, не в компиляторе.

Одиночный проход и генетика, как и в билде 2286, занимает 5-6 сек, а при использовании фреймов - 30-40 сек (в билде 2286 - те же 5-6 сек). Вернулся к билду 2286, оставив скомпилированный под 2298 ex5 - всё нормально.

В логах никакой разницы. Создать упрощённый советник для пруфа пока нет возможности. Может, кто-то ещё подтвердит.

Билд 2300, то же.

Кто-нибудь использует фреймы? Подтвердите или опровергните. Слишком сложно искать ошибку в коде с фреймами, и если проблема в тестере - неохота начинать.

[Удален]  

Я не знаю, стоит ли писать, в предыдущем обновлении 22 января, у меня вылазила ошибка с ArraySize() массив был заполнен и обращение к индексам было верным, но после компиляции в новом билде выход из диапазона был замечен.

Также в новом не устанавливался магический номер через 

CTrade   m_trade;

m_trade.SetExpertMagicNumber(MagicNomber); 

и не отслеживался через 

m_position.Magic() == MagicNumber

В новом такого не наблюдается. Просто сообщаю, т.к. не мог раньше написать
 
Aliaksandr Kryvanos:

Я не знаю, стоит ли писать, в предыдущем обновлении 22 января, у меня вылазила ошибка с ArraySize() массив был заполнен и обращение к индексам было верным, но после компиляции в новом билде выход из диапазона был замечен.

Также в новом не устанавливался магический номер через 

CTrade   m_trade;

m_trade.SetExpertMagicNumber(MagicNomber); 

и не отслеживался через 

m_position.Magic() == MagicNumber

В новом такого не наблюдается. Просто сообщаю, т.к. не мог раньше написать

Уточните номер билда. Я проверил в 2301 - позиции отлично выбираются по Magic и соответственно присвоение Magic в классе CTrade работает исправно.

 

2301

Провел несколько оптимизаций одного советника, в разных режимах с разными инпутами.

Через како-то время выбрал на закладке "Овервью" старый тест другого советника, погонял его, потом включил оптимизацию, и графики оптимизации начали открываться с именем старого советника.


PS: Похоже, дело в том, что в момент выбора старого теста не было скомпилированого советника, который ему соответствовал (при переключении на Inputs было пусто).

 

Когда это будет наконец исправлено!
Диалог забывает валюту после каждого перезапуска


 
Ilyas:

Спасибо за сообщение.

Ошибку нашёл и исправил.

Сегодня перевыпустим билд

Иляс, а статики, случайно, не поломали в том же месте?

Такое ощущение, что они перестали инициализироваться при новом проходе оптимизации, помнят последнее значение предыдущего прохода..

Это уже в 2301

 

И INIT_PARAMETERS_INCORRECT тоже.

Вместо подсвечивания красным, такой проход отбрасывается, а когда остальные заканчиваются, добавляется в очередь повторно, и оптимизатор уходит в бесконечный цикл запуска неправильных параметров.

 
Andrey Khatimlianskii:

Иляс, а статики, случайно, не поломали в том же месте?

Такое ощущение, что они перестали инициализироваться при новом проходе оптимизации, помнят последнее значение предыдущего прохода..

Это уже в 2301

Andrey Khatimlianskii:

И INIT_PARAMETERS_INCORRECT тоже.

Вместо подсвечивания красным, такой проход отбрасывается, а когда остальные заканчиваются, добавляется в очередь повторно, и оптимизатор уходит в бесконечный цикл запуска неправильных параметров.

Да, в 2286 нормально. При чем, с тем же ex5. Значит, дело не в компиляторе.

1...192021222324252627282930313233...36
Новый комментарий