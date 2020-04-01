Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 26
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Build 2230
Этот подзаголовок звучит как-то "по-китайски".
Кажется, правильнее было бы "эмуляция проскальзываний и реквот при исполнении сделок".
Впрочем, этот подзаголовок относится к выпадающему списку "Задержки:" ... А вот к иконке подошло бы название "Расширенные настройки тестирования"
Да и тут бы тоже тогда уж заголовок какой:
Build 2301.
ZeroMemory заработала правильно (стала очищать только ту структуру, которую ей передали). Спасибо.
В билде 2298 сломали работу с фреймами. Причём в тестере, не в компиляторе.
Одиночный проход и генетика, как и в билде 2286, занимает 5-6 сек, а при использовании фреймов - 30-40 сек (в билде 2286 - те же 5-6 сек). Вернулся к билду 2286, оставив скомпилированный под 2298 ex5 - всё нормально.
В логах никакой разницы. Создать упрощённый советник для пруфа пока нет возможности. Может, кто-то ещё подтвердит.
Билд 2300, то же.
Кто-нибудь использует фреймы? Подтвердите или опровергните. Слишком сложно искать ошибку в коде с фреймами, и если проблема в тестере - неохота начинать.
Я не знаю, стоит ли писать, в предыдущем обновлении 22 января, у меня вылазила ошибка с ArraySize() массив был заполнен и обращение к индексам было верным, но после компиляции в новом билде выход из диапазона был замечен.
Также в новом не устанавливался магический номер через
CTrade m_trade;
m_trade.SetExpertMagicNumber(MagicNomber);
и не отслеживался через
m_position.Magic() == MagicNumber
Я не знаю, стоит ли писать, в предыдущем обновлении 22 января, у меня вылазила ошибка с ArraySize() массив был заполнен и обращение к индексам было верным, но после компиляции в новом билде выход из диапазона был замечен.
Также в новом не устанавливался магический номер через
CTrade m_trade;
m_trade.SetExpertMagicNumber(MagicNomber);
и не отслеживался через
m_position.Magic() == MagicNumber
Уточните номер билда. Я проверил в 2301 - позиции отлично выбираются по Magic и соответственно присвоение Magic в классе CTrade работает исправно.
2301
Провел несколько оптимизаций одного советника, в разных режимах с разными инпутами.
Через како-то время выбрал на закладке "Овервью" старый тест другого советника, погонял его, потом включил оптимизацию, и графики оптимизации начали открываться с именем старого советника.
PS: Похоже, дело в том, что в момент выбора старого теста не было скомпилированого советника, который ему соответствовал (при переключении на Inputs было пусто).
Когда это будет наконец исправлено!
Диалог забывает валюту после каждого перезапуска
Спасибо за сообщение.
Ошибку нашёл и исправил.
Сегодня перевыпустим билд
Иляс, а статики, случайно, не поломали в том же месте?
Такое ощущение, что они перестали инициализироваться при новом проходе оптимизации, помнят последнее значение предыдущего прохода..
Это уже в 2301
И INIT_PARAMETERS_INCORRECT тоже.
Вместо подсвечивания красным, такой проход отбрасывается, а когда остальные заканчиваются, добавляется в очередь повторно, и оптимизатор уходит в бесконечный цикл запуска неправильных параметров.
Иляс, а статики, случайно, не поломали в том же месте?
Такое ощущение, что они перестали инициализироваться при новом проходе оптимизации, помнят последнее значение предыдущего прохода..
Это уже в 2301
И INIT_PARAMETERS_INCORRECT тоже.
Вместо подсвечивания красным, такой проход отбрасывается, а когда остальные заканчиваются, добавляется в очередь повторно, и оптимизатор уходит в бесконечный цикл запуска неправильных параметров.
Да, в 2286 нормально. При чем, с тем же ex5. Значит, дело не в компиляторе.