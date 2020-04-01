Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 22
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Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832
О. Паузер описывает ошибку в отладчике и в следующих постах: «В отличие от сборки 2190, ласточки сборки строят 2280 сделок в истории. Это очень плохо».
Hier: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832
beschreibt O. Pauser einen Fehler im Debugger und im nachfolgenden Posts: "Im Gegensatz zu build 2190 'verschluckt' build 2280 Trades in der History. Das ist sehr schlecht."
Что написано в логах этого агента?
Что в логах соседних агентов?
В логах тут смотреть Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs ?
Если да, то все там нормально - пишутся
содержание везде схожее в это время.Вообще, такое ощущение, что это не математическая оптимизация идет...
Советник использует пользовательский индикатор. Индикатор проверяет параметры и возвращает INIT_FAILED. Почему советник продолжает работать, но при этом забивает лог таким текстом:
Исходные данные: советник и индикатор брать здесь: https://www.mql5.com/ru/code/27582.
Запустить тест на истории, с такими параметрами:
всё по-умолчанию, кроме этих трёх параметров
Внутри индикатора стоит проверка:
При 'Min' == 8 и 'Midle' == 7 индикатор возвратит INIT_FAILED.
Почему в советнике хендл индикатора при такой ошибке хендл индикатора не равен INVALID_HANDLE? и советник проходит OnInit, но при этом забивает лог текстом (текст показан выше)?
Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832
О. Паузер описывает ошибку в отладчике и в следующих постах: «В отличие от сборки 2190, ласточки сборки строят 2280 сделок в истории. Это очень плохо».
Hier: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832
beschreibt O. Pauser einen Fehler im Debugger und im nachfolgenden Posts: "Im Gegensatz zu build 2190 'verschluckt' build 2280 Trades in der History. Das ist sehr schlecht."
Now he presented videos showing the problem:
https://c.mql5.com/3/304/Switch.zip
очередной глюк с объектами. в коде жёлтые линии выше цены, синие - ниже. обнаружилось так: мышкой листал в сторону начала графика. в один момент начались показанные на анимации спецэффекты. если листать "в будущее" - там все стабильно. как граница какая-то - до определённого момента прокручиваешь - и начинает моргать.
Похожий случай: https://www.mql5.com/ru/forum/328269/page14#comment_14368678
гифка пропала. перезаписал
я и сам не могу её воспроизвести со 100% вероятностью. Это глюк отрисовки терминала. Я не знаю как он устроен. Я просто скролю график мышкой. это всё!
Вот нашёл в чём дело: на масштаб завязано (т.е. когда я горизонтально скролил, в определённые момкнты попадал на сбойные значения масштаба).
Повторюсь, в коде нет связей с экраном - только создание линий
эти файлы идентичны.