Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 22

Новый комментарий
 

Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832

О. Паузер описывает ошибку в отладчике и в следующих постах: «В отличие от сборки 2190, ласточки сборки строят 2280 сделок в истории. Это очень плохо».

Hier: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832

beschreibt O. Pauser einen Fehler im Debugger und im nachfolgenden Posts: "Im Gegensatz zu build 2190 'verschluckt' build 2280 Trades in der History. Das ist sehr schlecht."

Fehlerhaftes Sprungverhalten im Debugger von build 2280 bei switch
Fehlerhaftes Sprungverhalten im Debugger von build 2280 bei switch
  • 2020.01.16
  • www.mql5.com
Im build 2190 ist alles Ok...
 
а на 4ку остается норм поддержка?
 
Slava:

Что написано в логах этого агента?

Что в логах соседних агентов?

В логах тут смотреть Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs ?

Если да, то все там нормально - пишутся 

EN      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     Cols(570) Rows(2694) Captions_unique(true) => 
OM      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [1]Den_Nedeli{dt_int}() [2]TimeH{dt_int}() [3]TimeHG{dt_int}() [4]Part_H1{dt_int}() [5]Part_H4{dt_int}() [6]Part_D1{dt_int}() [7]DonProc{dt_int}() [8]DonProcVisota{dt_int}() [9]Vektor_Don{dt_int}() 
CQ      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [10]LastBarPeresekD_Up{dt_int}() [11]LastBarPeresekD_Down{dt_int}() [12]Levl_Up_DC{dt_int}() [13]Levl_Down_DC{dt_int}() [14]DonProc_M15{dt_int}() [15]DonProcVisota_M15{dt_int}() [16]Vektor_Don_M15{dt_int}() 
OR      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [17]LastBarPeresekD_Up_M15{dt_int}() [18]LastBarPeresekD_Down_M15{dt_int}() [19]Levl_Up_DC_M15{dt_int}() [20]Levl_Down_DC_M15{dt_int}() [21]Povtor_Type_M1{dt_int}() [22]Povtor_High_M1{dt_int}() 
EP      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [23]Povtor_Low_M1{dt_int}() [24]Povtor_Type_M15{dt_int}() [25]Povtor_High_M15{dt_int}() [26]Povtor_Low_M15{dt_int}() [27]Povtor_Type_H1{dt_int}() [28]Povtor_High_H1{dt_int}() [29]Povtor_Low_H1{dt_int}() 
HN      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [30]Povtor_Type_H4{dt_int}() [31]Povtor_High_H4{dt_int}() [32]Povtor_Low_H4{dt_int}() [33]Povtor_Type_D1{dt_int}() [34]Povtor_High_D1{dt_int}() [35]Povtor_Low_D1{dt_int}() [36]RSI_Open_M1{dt_int}() 
OL      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [37]rLevl_Up_iD_RSI{dt_int}() [38]rLevl_Down_iD_RSI{dt_int}() [39]rLevl_UpPeresek_iD_RSI{dt_int}() [40]rLevl_DownPeresek_iD_RSI{dt_int}() [41]rOpen_WormsUp{dt_int}() [42]rOpen_WormsDown{dt_int}() 
DL      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [43]rDeltaWorms{dt_int}() [44]rCalcLvlWorms{dt_int}() [45]rPeresek_Up{dt_int}() [46]rPeresek_Down{dt_bool}() [47]Peresek_Total{dt_int}() [48]rDeltaWorms_iD{dt_int}() [49]RSI_Open_M15{dt_int}() 
EL      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [50]rLevl_Up_iD_RSI_M15{dt_int}() [51]rLevl_Down_iD_RSI_M15{dt_int}() [52]rLevl_UpPeresek_iD_RSI_M15{dt_int}() [53]rLevl_DownPeresek_iD_RSI_M15{dt_int}() [54]rOpen_WormsUp_M15{dt_int}() 
GH      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [55]rOpen_WormsDown_M15{dt_int}() [56]rDeltaWorms_M15{dt_int}() [57]rCalcLvlWorms_M15{dt_int}() [58]rPeresek_Up_M15{dt_int}() [59]rPeresek_Down_M15{dt_int}() [60]Peresek_Total_M15{dt_int}() 
FE      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [61]rDeltaWorms_iD_M15{dt_int}() [62]RSI_Open_H1{dt_int}() [63]rLevl_Up_iD_RSI_H1{dt_int}() [64]rLevl_Down_iD_RSI_H1{dt_int}() [65]rLevl_UpPeresek_iD_RSI_H1{dt_int}() [66]rLevl_DownPeresek_iD_RSI_H1{dt_int}() 
NE      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [67]rOpen_WormsUp_H1{dt_int}() [68]rOpen_WormsDown_H1{dt_int}() [69]rDeltaWorms_H1{dt_int}() [70]rCalcLvlWorms_H1{dt_int}() [71]rPeresek_Up_H1{dt_int}() [72]rPeresek_Down_H1{dt_int}() 
MF      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [73]Peresek_Total_H1{dt_int}() [74]rDeltaWorms_iD_H1{dt_int}() [75]HighPerekH1s1_0{dt_bool}() [76]LowPerekH1s1_0{dt_bool}() [77]HighPerekH1s1_1{dt_bool}() [78]LowPerekH1s1_1{dt_bool}() 
PD      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [79]Polozhenie_M1{dt_int}() [80]Polozhenie_M15{dt_int}() [81]Polozhenie_H1{dt_int}() [82]Polozhenie_H4{dt_int}() [83]Polozhenie_D1{dt_int}() [84]PolozhenieBB_M1{dt_int}() [85]PolozhenieBB_M15{dt_int}() 
KG      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [86]PolozhenieBB_H1{dt_int}() [87]BB_iD_Center_M1{dt_int}() [88]BB_iD_Up_M1{dt_int}() [89]BB_iD_Down_M1{dt_int}() [90]BB_iD_Center_M15{dt_int}() [91]BB_iD_Up_M15{dt_int}() [92]BB_iD_Down_M15{dt_int}() 
ND      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [93]BB_iD_Center_H1{dt_int}() [94]BB_iD_Up_H1{dt_int}() [95]BB_iD_Down_H1{dt_int}() [96]BB_PeresekN_Total_M1{dt_int}() [97]BB_PeresekN_Total_M15{dt_int}() [98]BB_PeresekN_Total_H1{dt_int}() 
JI      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [99]BB_Peresek_Last_M1{dt_int}() [100]BB_Peresek_Last_M15{dt_int}() [101]BB_Peresek_Last_H1{dt_int}() [102]RegressorCalc{dt_int}() [103]RegressorCalc_S1{dt_int}() [104]RegressorSpeed{dt_int}() 
CH      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [105]RegressorHL{dt_int}() [106]RegressorVektorTime{dt_int}() [107]RegressorUpKasanie{dt_bool}() [108]RegressorCenterKasanie{dt_bool}() [109]RegressorDownKasanie{dt_bool}() [110]Levl_first_H1{dt_int}() 
LG      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [111]Levl_High_H1{dt_int}() [112]Levl_Low_H1{dt_int}() [113]Levl_Support_H1{dt_int}() [114]Levl_Close_H1{dt_int}() [115]Levl_first_H4{dt_int}() [116]Levl_High_H4{dt_int}() [117]Levl_Low_H4{dt_int}() 
CH      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [118]Levl_Support_H4{dt_int}() [119]Levl_Close_H4{dt_int}() [120]Levl_first_D1{dt_int}() [121]Levl_High_D1{dt_int}() [122]Levl_Low_D1{dt_int}() [123]Levl_Support_D1{dt_int}() [124]Levl_Close_D1{dt_int}() 
JF      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [125]Levl_first_W1{dt_int}() [126]Levl_High_W1{dt_int}() [127]Levl_Low_W1{dt_int}() [128]Levl_Support_W1{dt_int}() [129]Levl_Close_W1{dt_int}() [130]Levl_first_MN1{dt_int}() [131]Levl_High_MN1{dt_int}() 
RJ      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [132]Levl_Low_MN1{dt_int}() [133]Levl_Support_MN1{dt_int}() [134]Levl_Close_MN1{dt_int}() [135]Levl_first_H1s1{dt_int}() [136]Levl_High_H1s1{dt_int}() [137]Levl_Low_H1s1{dt_int}() [138]Levl_Support_H1s1{dt_int}() 
MI      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [139]Levl_Close_H1s1{dt_int}() [140]Levl_High_H1s1N{dt_int}() [141]Levl_Low_H1s1N{dt_int}() [142]Levl_Close_H1s1N{dt_int}() [143]Levl_first_H1s2{dt_int}() [144]Levl_High_H1s2{dt_int}() 
KE      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [145]Levl_Low_H1s2{dt_int}() [146]Levl_Support_H1s2{dt_int}() [147]Levl_Close_H1s2{dt_int}() [148]Levl_High_H1s2N{dt_int}() [149]Levl_Low_H1s2N{dt_int}() [150]Levl_Close_H1s2N{dt_int}() 
DJ      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [151]Levl_first_H1s3{dt_int}() [152]Levl_High_H1s3{dt_int}() [153]Levl_Low_H1s3{dt_int}() [154]Levl_Support_H1s3{dt_int}() [155]Levl_Close_H1s3{dt_int}() [156]Levl_High_H1s3N{dt_int}() 
IO      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [157]Levl_Low_H1s3N{dt_int}() [158]Levl_Close_H1s3N{dt_int}() [159]Levl_first_H4s1{dt_int}() [160]Levl_High_H4s1{dt_int}() [161]Levl_Low_H4s1{dt_int}() [162]Levl_Support_H4s1{dt_int}() 
CO      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [163]Levl_Close_H4s1{dt_int}() [164]Levl_High_H4s1N{dt_int}() [165]Levl_Low_H4s1N{dt_int}() [166]Levl_Close_H4s1N{dt_int}() [167]Levl_first_H4s2{dt_int}() [168]Levl_High_H4s2{dt_int}() 
MM      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [169]Levl_Low_H4s2{dt_int}() [170]Levl_Support_H4s2{dt_int}() [171]Levl_Close_H4s2{dt_int}() [172]Levl_High_H4s2N{dt_int}() [173]Levl_Low_H4s2N{dt_int}() [174]Levl_Close_H4s2N{dt_int}() 
IS      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [175]Levl_first_H4s3{dt_int}() [176]Levl_High_H4s3{dt_int}() [177]Levl_Low_H4s3{dt_int}() [178]Levl_Support_H4s3{dt_int}() [179]Levl_Close_H4s3{dt_int}() [180]Levl_High_H4s3N{dt_int}() 
LF      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [181]Levl_Low_H4s3N{dt_int}() [182]Levl_Close_H4s3N{dt_int}() [183]Levl_first_D1s1{dt_int}() [184]Levl_High_D1s1{dt_int}() [185]Levl_Low_D1s1{dt_int}() [186]Levl_Support_D1s1{dt_int}() 
HF      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [187]Levl_Close_D1s1{dt_int}() [188]Levl_High_D1s1N{dt_int}() [189]Levl_Low_D1s1N{dt_int}() [190]Levl_Close_D1s1N{dt_int}() [191]Levl_first_D1s2{dt_int}() [192]Levl_High_D1s2{dt_int}() 
ND      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [193]Levl_Low_D1s2{dt_int}() [194]Levl_Support_D1s2{dt_int}() [195]Levl_Close_D1s2{dt_int}() [196]Levl_High_D1s2N{dt_int}() [197]Levl_Low_D1s2N{dt_int}() [198]Levl_Close_D1s2N{dt_int}() 
HK      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [199]Levl_first_D1s3{dt_int}() [200]Levl_High_D1s3{dt_int}() [201]Levl_Low_D1s3{dt_int}() [202]Levl_Support_D1s3{dt_int}() [203]Levl_Close_D1s3{dt_int}() [204]Levl_High_D1s3N{dt_int}() 
CN      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [205]Levl_Low_D1s3N{dt_int}() [206]Levl_Close_D1s3N{dt_int}() [207]Levl_first_W1s1{dt_int}() [208]Levl_High_W1s1{dt_int}() [209]Levl_Low_W1s1{dt_int}() [210]Levl_Support_W1s1{dt_int}() 
IR      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [211]Levl_Close_W1s1{dt_int}() [212]Levl_High_W1s1N{dt_int}() [213]Levl_Low_W1s1N{dt_int}() [214]Levl_Close_W1s1N{dt_int}() [215]Levl_first_MN1s1{dt_int}() [216]Levl_High_MN1s1{dt_int}() 
NR      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [217]Levl_Low_MN1s1{dt_int}() [218]Levl_Support_MN1s1{dt_int}() [219]Levl_Close_MN1s1{dt_int}() [220]Levl_High_MN1s1N{dt_int}() [221]Levl_Low_MN1s1N{dt_int}() [222]Levl_Close_MN1s1N{dt_int}() 
IO      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [223]Peresek_Up{dt_int}() [224]Peresek_Down{dt_int}() [225]Cycle_MAT{dt_int}() [226]Vektor_ZZ{dt_int}() [227]VsegoBarov{dt_int}() [228]PS_ZZ_P_05{dt_int}() [229]PS_ZZ_P_04{dt_int}() 
KO      0       20:48:06.961    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [230]PS_ZZ_P_03{dt_int}() [231]PS_ZZ_P_02{dt_int}() [232]PS_ZZ_P_01{dt_int}() [233]PS_ZZ_P_00{dt_int}() [234]PS_ZZ_P_St{dt_int}() [235]PS_ZZf_P_05{dt_int}() [236]PS_ZZf_P_04{dt_int}() 
DH      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [237]PS_ZZf_P_03{dt_int}() [238]PS_ZZf_P_02{dt_int}() [239]PS_ZZf_P_01{dt_int}() [240]PS_ZZf_P_00{dt_int}() [241]PS_ZZ_O_P_05{dt_int}() [242]PS_ZZ_O_P_04{dt_int}() [243]PS_ZZ_O_P_03{dt_int}() 
LD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [244]PS_ZZ_O_P_02{dt_int}() [245]PS_ZZ_O_P_01{dt_int}() [246]PS_ZZ_O_P_00{dt_int}() [247]Speed_1_ZZ_Proc_05{dt_int}() [248]Speed_1_ZZ_Proc_04{dt_int}() [249]Speed_1_ZZ_Proc_03{dt_int}() 
GI      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [250]Speed_1_ZZ_Proc_02{dt_int}() [251]Speed_1_ZZ_Proc_01{dt_int}() [252]Speed_1_ZZ_Proc_00{dt_int}() [253]Speed_2_ZZ_Proc_05{dt_int}() [254]Speed_2_ZZ_Proc_04{dt_int}() [255]Speed_2_ZZ_Proc_03{dt_int}() 
QE      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [256]Speed_2_ZZ_Proc_02{dt_int}() [257]Speed_2_ZZ_Proc_01{dt_int}() [258]Speed_2_ZZ_Proc_00{dt_int}() [259]Speed_ZZ_Etalon{dt_int}() [260]iD_VsegoPoint{dt_int}() [261]Time_ZZ_05{dt_int}() 
DG      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [262]Time_ZZ_04{dt_int}() [263]Time_ZZ_03{dt_int}() [264]Time_ZZ_02{dt_int}() [265]Time_ZZ_01{dt_int}() [266]Time_ZZ_00{dt_int}() [267]Logik_ZZ_01{dt_bool}() [268]Logik_ZZ_02{dt_bool}() 
PD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [269]Logik_ZZ_03{dt_bool}() [270]Logik_ZZ_04{dt_bool}() [271]Logik_ZZ_00{dt_bool}() [272]Pole_15{dt_int}() [273]Pole_14{dt_int}() [274]Pole_13{dt_int}() [275]Pole_12{dt_int}() [276]Pole_11{dt_int}() 
RE      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [277]Pole_10{dt_int}() [278]Pole_09{dt_int}() [279]Pole_08{dt_int}() [280]Pole_07{dt_int}() [281]Pole_06{dt_int}() [282]Pole_05{dt_int}() [283]Pole_04{dt_int}() [284]Pole_03{dt_int}() 
IS      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [285]Pole_02{dt_int}() [286]Pole_01{dt_int}() [287]Pole_00{dt_int}() [288]Vektor_ZZ_M2{dt_int}() [289]VsegoBarov_M2{dt_int}() [290]iD_VsegoPoint_M2{dt_int}() [291]PS_ZZ_P_05_M2{dt_int}() 
OL      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [292]PS_ZZ_P_04_M2{dt_int}() [293]PS_ZZ_P_03_M2{dt_int}() [294]PS_ZZ_P_02_M2{dt_int}() [295]PS_ZZ_P_01_M2{dt_int}() [296]PS_ZZ_P_00_M2{dt_int}() [297]PS_ZZ_P_St_M2{dt_int}() [298]PS_ZZf_P_05_M2{dt_int}() 
PL      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [299]PS_ZZf_P_04_M2{dt_int}() [300]PS_ZZf_P_03_M2{dt_int}() [301]PS_ZZf_P_02_M2{dt_int}() [302]PS_ZZf_P_01_M2{dt_int}() [303]PS_ZZf_P_00_M2{dt_int}() [304]PS_ZZ_O_P_05_M2{dt_int}() 
NL      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [305]PS_ZZ_O_P_04_M2{dt_int}() [306]PS_ZZ_O_P_03_M2{dt_int}() [307]PS_ZZ_O_P_02_M2{dt_int}() [308]PS_ZZ_O_P_01_M2{dt_int}() [309]PS_ZZ_O_P_00_M2{dt_int}() [310]Speed_1_ZZ_Proc_05_M2{dt_int}() 
QN      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [311]Speed_1_ZZ_Proc_04_M2{dt_int}() [312]Speed_1_ZZ_Proc_03_M2{dt_int}() [313]Speed_1_ZZ_Proc_02_M2{dt_int}() [314]Speed_1_ZZ_Proc_01_M2{dt_int}() [315]Speed_1_ZZ_Proc_00_M2{dt_int}() 
KL      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [316]Speed_2_ZZ_Proc_05_M2{dt_int}() [317]Speed_2_ZZ_Proc_04_M2{dt_int}() [318]Speed_2_ZZ_Proc_03_M2{dt_int}() [319]Speed_2_ZZ_Proc_02_M2{dt_int}() [320]Speed_2_ZZ_Proc_01_M2{dt_int}() 
GD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [321]Speed_2_ZZ_Proc_00_M2{dt_int}() [322]Speed_ZZ_Etalon_M2{dt_int}() [323]Time_ZZ_05_M2{dt_int}() [324]Time_ZZ_04_M2{dt_int}() [325]Time_ZZ_03_M2{dt_int}() [326]Time_ZZ_02_M2{dt_int}() 
FE      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [327]Time_ZZ_01_M2{dt_int}() [328]Time_ZZ_00_M2{dt_int}() [329]Pole_15_M2{dt_int}() [330]Pole_14_M2{dt_int}() [331]Pole_13_M2{dt_int}() [332]Pole_12_M2{dt_int}() [333]Pole_11_M2{dt_int}() 
FF      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [334]Pole_10_M2{dt_int}() [335]Pole_09_M2{dt_int}() [336]Pole_08_M2{dt_int}() [337]Pole_07_M2{dt_int}() [338]Pole_06_M2{dt_int}() [339]Pole_05_M2{dt_int}() [340]Pole_04_M2{dt_int}() 
KK      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [341]Pole_03_M2{dt_int}() [342]Pole_02_M2{dt_int}() [343]Pole_01_M2{dt_int}() [344]Pole_00_M2{dt_int}() [345]Logik_ZZ_01_M2{dt_bool}() [346]Logik_ZZ_02_M2{dt_bool}() [347]Logik_ZZ_03_M2{dt_bool}() 
OH      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [348]Logik_ZZ_04_M2{dt_bool}() [349]Logik_ZZ_00_M2{dt_bool}() [350]Vektor_ZZ_M5{dt_int}() [351]VsegoBarov_M5{dt_int}() [352]iD_VsegoPoint_M5{dt_int}() [353]PS_ZZ_P_05_M5{dt_int}() [354]PS_ZZ_P_04_M5{dt_int}() 
LJ      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [355]PS_ZZ_P_03_M5{dt_int}() [356]PS_ZZ_P_02_M5{dt_int}() [357]PS_ZZ_P_01_M5{dt_int}() [358]PS_ZZ_P_00_M5{dt_int}() [359]PS_ZZ_P_St_M5{dt_int}() [360]PS_ZZf_P_05_M5{dt_int}() [361]PS_ZZf_P_04_M5{dt_int}() 
NI      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [362]PS_ZZf_P_03_M5{dt_int}() [363]PS_ZZf_P_02_M5{dt_int}() [364]PS_ZZf_P_01_M5{dt_int}() [365]PS_ZZf_P_00_M5{dt_int}() [366]PS_ZZ_O_P_05_M5{dt_int}() [367]PS_ZZ_O_P_04_M5{dt_int}() 
JG      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [368]PS_ZZ_O_P_03_M5{dt_int}() [369]PS_ZZ_O_P_02_M5{dt_int}() [370]PS_ZZ_O_P_01_M5{dt_int}() [371]PS_ZZ_O_P_00_M5{dt_int}() [372]Speed_1_ZZ_Proc_05_M5{dt_int}() [373]Speed_1_ZZ_Proc_04_M5{dt_int}() 
PI      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [374]Speed_1_ZZ_Proc_03_M5{dt_int}() [375]Speed_1_ZZ_Proc_02_M5{dt_int}() [376]Speed_1_ZZ_Proc_01_M5{dt_int}() [377]Speed_1_ZZ_Proc_00_M5{dt_int}() [378]Speed_2_ZZ_Proc_05_M5{dt_int}() 
RO      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [379]Speed_2_ZZ_Proc_04_M5{dt_int}() [380]Speed_2_ZZ_Proc_03_M5{dt_int}() [381]Speed_2_ZZ_Proc_02_M5{dt_int}() [382]Speed_2_ZZ_Proc_01_M5{dt_int}() [383]Speed_2_ZZ_Proc_00_M5{dt_int}() 
MR      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [384]Speed_ZZ_Etalon_M5{dt_int}() [385]Time_ZZ_05_M5{dt_int}() [386]Time_ZZ_04_M5{dt_int}() [387]Time_ZZ_03_M5{dt_int}() [388]Time_ZZ_02_M5{dt_int}() [389]Time_ZZ_01_M5{dt_int}() [390]Time_ZZ_00_M5{dt_int}() 
HM      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [391]Pole_15_M5{dt_int}() [392]Pole_14_M5{dt_int}() [393]Pole_13_M5{dt_int}() [394]Pole_12_M5{dt_int}() [395]Pole_11_M5{dt_int}() [396]Pole_10_M5{dt_int}() [397]Pole_09_M5{dt_int}() 
FP      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [398]Pole_08_M5{dt_int}() [399]Pole_07_M5{dt_int}() [400]Pole_06_M5{dt_int}() [401]Pole_05_M5{dt_int}() [402]Pole_04_M5{dt_int}() [403]Pole_03_M5{dt_int}() [404]Pole_02_M5{dt_int}() 
OR      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [405]Pole_01_M5{dt_int}() [406]Pole_00_M5{dt_int}() [407]Logik_ZZ_01_M5{dt_bool}() [408]Logik_ZZ_02_M5{dt_bool}() [409]Logik_ZZ_03_M5{dt_bool}() [410]Logik_ZZ_04_M5{dt_bool}() [411]Logik_ZZ_00_M5{dt_bool}() 
HQ      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [412]Vektor_ZZ_M15{dt_int}() [413]VsegoBarov_M15{dt_int}() [414]iD_VsegoPoint_M15{dt_int}() [415]PS_ZZ_P_05_M15{dt_int}() [416]PS_ZZ_P_04_M15{dt_int}() [417]PS_ZZ_P_03_M15{dt_int}() 
EP      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [418]PS_ZZ_P_02_M15{dt_int}() [419]PS_ZZ_P_01_M15{dt_int}() [420]PS_ZZ_P_00_M15{dt_int}() [421]PS_ZZ_P_St_M15{dt_int}() [422]PS_ZZf_P_05_M15{dt_int}() [423]PS_ZZf_P_04_M15{dt_int}() 
CD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [424]PS_ZZf_P_03_M15{dt_int}() [425]PS_ZZf_P_02_M15{dt_int}() [426]PS_ZZf_P_01_M15{dt_int}() [427]PS_ZZf_P_00_M15{dt_int}() [428]PS_ZZ_O_P_05_M15{dt_int}() [429]PS_ZZ_O_P_04_M15{dt_int}() 
RD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [430]PS_ZZ_O_P_03_M15{dt_int}() [431]PS_ZZ_O_P_02_M15{dt_int}() [432]PS_ZZ_O_P_01_M15{dt_int}() [433]PS_ZZ_O_P_00_M15{dt_int}() [434]Speed_1_ZZ_Proc_05_M15{dt_int}() [435]Speed_1_ZZ_Proc_04_M15{dt_int}() 
PK      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [436]Speed_1_ZZ_Proc_03_M15{dt_int}() [437]Speed_1_ZZ_Proc_02_M15{dt_int}() [438]Speed_1_ZZ_Proc_01_M15{dt_int}() [439]Speed_1_ZZ_Proc_00_M15{dt_int}() [440]Speed_2_ZZ_Proc_05_M15{dt_int}() 
LD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [441]Speed_2_ZZ_Proc_04_M15{dt_int}() [442]Speed_2_ZZ_Proc_03_M15{dt_int}() [443]Speed_2_ZZ_Proc_02_M15{dt_int}() [444]Speed_2_ZZ_Proc_01_M15{dt_int}() [445]Speed_2_ZZ_Proc_00_M15{dt_int}() 
FJ      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [446]Speed_ZZ_Etalon_M15{dt_int}() [447]Time_ZZ_05_M15{dt_int}() [448]Time_ZZ_04_M15{dt_int}() [449]Time_ZZ_03_M15{dt_int}() [450]Time_ZZ_02_M15{dt_int}() [451]Time_ZZ_01_M15{dt_int}() 
PI      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [452]Time_ZZ_00_M15{dt_int}() [453]Pole_15_M15{dt_int}() [454]Pole_14_M15{dt_int}() [455]Pole_13_M15{dt_int}() [456]Pole_12_M15{dt_int}() [457]Pole_11_M15{dt_int}() [458]Pole_10_M15{dt_int}() 
MS      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [459]Pole_09_M15{dt_int}() [460]Pole_08_M15{dt_int}() [461]Pole_07_M15{dt_int}() [462]Pole_06_M15{dt_int}() [463]Pole_05_M15{dt_int}() [464]Pole_04_M15{dt_int}() [465]Pole_03_M15{dt_int}() 
JS      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [466]Pole_02_M15{dt_int}() [467]Pole_01_M15{dt_int}() [468]Pole_00_M15{dt_int}() [469]Logik_ZZ_01_M15{dt_bool}() [470]Logik_ZZ_02_M15{dt_bool}() [471]Logik_ZZ_03_M15{dt_bool}() [472]Logik_ZZ_04_M15{dt_bool}() 
KR      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [473]Logik_ZZ_00_M15{dt_bool}() [474]Vektor_RSI_ZZ{dt_int}() [475]VsegoBarov_RSI_ZZ{dt_int}() [476]iD_VsegoPoint_RSI{dt_int}() [477]PS_RSI_ZZ_P_05{dt_int}() [478]PS_RSI_ZZ_P_04{dt_int}() 
RQ      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [479]PS_RSI_ZZ_P_03{dt_int}() [480]PS_RSI_ZZ_P_02{dt_int}() [481]PS_RSI_ZZ_P_01{dt_int}() [482]PS_RSI_ZZ_P_00{dt_int}() [483]PS_RSI_ZZ_P_St{dt_int}() [484]PS_RSI_ZZf_P_05{dt_int}() 
ON      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [485]PS_RSI_ZZf_P_04{dt_int}() [486]PS_RSI_ZZf_P_03{dt_int}() [487]PS_RSI_ZZf_P_02{dt_int}() [488]PS_RSI_ZZf_P_01{dt_int}() [489]PS_RSI_ZZf_P_00{dt_int}() [490]PS_RSI_ZZ_O_P_05{dt_int}() 
DR      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [491]PS_RSI_ZZ_O_P_04{dt_int}() [492]PS_RSI_ZZ_O_P_03{dt_int}() [493]PS_RSI_ZZ_O_P_02{dt_int}() [494]PS_RSI_ZZ_O_P_01{dt_int}() [495]PS_RSI_ZZ_O_P_00{dt_int}() [496]Speed_1_RSI_ZZ_Proc_05{dt_int}() 
OR      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [497]Speed_1_RSI_ZZ_Proc_04{dt_int}() [498]Speed_1_RSI_ZZ_Proc_03{dt_int}() [499]Speed_1_RSI_ZZ_Proc_02{dt_int}() [500]Speed_1_RSI_ZZ_Proc_01{dt_int}() [501]Speed_1_RSI_ZZ_Proc_00{dt_int}() 
JS      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [502]Speed_2_RSI_ZZ_Proc_05{dt_int}() [503]Speed_2_RSI_ZZ_Proc_04{dt_int}() [504]Speed_2_RSI_ZZ_Proc_03{dt_int}() [505]Speed_2_RSI_ZZ_Proc_02{dt_int}() [506]Speed_2_RSI_ZZ_Proc_01{dt_int}() 
QF      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [507]Speed_2_RSI_ZZ_Proc_00{dt_int}() [508]Speed_RSI_ZZ_Etalon{dt_int}() [509]Time_RSI_ZZ_05{dt_int}() [510]Time_RSI_ZZ_04{dt_int}() [511]Time_RSI_ZZ_03{dt_int}() [512]Time_RSI_ZZ_02{dt_int}() 
FD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [513]Time_RSI_ZZ_01{dt_int}() [514]Time_RSI_ZZ_00{dt_int}() [515]RSI_ZZ_Pole_15{dt_int}() [516]RSI_ZZ_Pole_14{dt_int}() [517]RSI_ZZ_Pole_13{dt_int}() [518]RSI_ZZ_Pole_12{dt_int}() [519]RSI_ZZ_Pole_11{dt_int}() 
CE      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [520]RSI_ZZ_Pole_10{dt_int}() [521]RSI_ZZ_Pole_09{dt_int}() [522]RSI_ZZ_Pole_08{dt_int}() [523]RSI_ZZ_Pole_07{dt_int}() [524]RSI_ZZ_Pole_06{dt_int}() [525]RSI_ZZ_Pole_05{dt_int}() [526]RSI_ZZ_Pole_04{dt_int}() 
LQ      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [527]RSI_ZZ_Pole_03{dt_int}() [528]RSI_ZZ_Pole_02{dt_int}() [529]RSI_ZZ_Pole_01{dt_int}() [530]RSI_ZZ_Pole_00{dt_int}() [531]Logik_RSI_ZZ_01{dt_bool}() [532]Logik_RSI_ZZ_02{dt_bool}() 
EF      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [533]Logik_RSI_ZZ_03{dt_bool}() [534]Logik_RSI_ZZ_04{dt_bool}() [535]Logik_RSI_ZZ_00{dt_bool}() [536]PS_H1{dt_int}() [537]PS_K_H1{dt_int}() [538]D_L_p3_H1{dt_int}() [539]D_L_m3_H1{dt_int}() 
QD      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [540]P_UP_H1{dt_int}() [541]P_DN_H1{dt_int}() [542]L_T_H1{dt_int}() [543]PS_D1{dt_int}() [544]PS_K_D1{dt_int}() [545]D_L_p3_D1{dt_int}() [546]D_L_m3_D1{dt_int}() [547]P_UP_D1{dt_int}() 
RJ      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [548]P_DN_D1{dt_int}() [549]L_T_D1{dt_int}() [550]PS_W1{dt_int}() [551]PS_K_W1{dt_int}() [552]D_L_p3_W1{dt_int}() [553]D_L_m3_W1{dt_int}() [554]P_UP_W1{dt_int}() [555]P_DN_W1{dt_int}() 
EH      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [556]L_T_W1{dt_int}() [557]P_D_ZZ_E_0{dt_int}() [558]P_D_ZZ_E_1{dt_int}() [559]P_D_ZZ_E_2{dt_int}() [560]P_D_ZZ_E_3{dt_int}() [561]P_D_ZZ_E_4{dt_int}() [562]P_D_ZZ_O_0{dt_int}() [563]P_D_ZZ_O_1{dt_int}() 
DG      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)     [564]P_D_ZZ_O_2{dt_int}() [565]P_D_ZZ_O_3{dt_int}() [566]P_D_ZZ_O_4{dt_int}() [567]Time{dt_time}() [568]Target_100{dt_int}() [569]Target_100_Buy{dt_int}() [570]Target_100_Sell{dt_int}() 
CI      0       20:48:06.962    Tree_Brut_v_02_03_01p9 (EURUSD,M15)    

содержание везде схожее в это время.

Вообще, такое ощущение, что это не математическая оптимизация идет...
  
2020.01.16 17:21:10.137 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2286 started (MetaQuotes Software Corp.)
2020.01.16 17:21:10.197 Terminal        Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4557 / 8077 Mb, Disk: 56 / 415 Gb, GMT+2
2020.01.16 17:21:10.197 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Советник использует пользовательский индикатор. Индикатор проверяет параметры и возвращает INIT_FAILED. Почему советник продолжает работать, но при этом забивает лог таким текстом:

2019.10.02 00:00:30   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:01:30   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:00   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:06   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:13   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:20   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:26   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:33   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:40   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:02:59   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!
2019.10.02 00:03:00   LeManTrend Indicator.mq5 OnInit, ERROR: Parameter "Min" >= "Midle"!


Исходные данные: советник и индикатор брать здесь: https://www.mql5.com/ru/code/27582.

Запустить тест на истории, с такими параметрами:

всё по-умолчанию, кроме этих трёх параметров



Внутри индикатора стоит проверка:

   if(Min>=Midle)
     {
      string err_text=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
                      "Параметр \"Min\" >= \"Midle\"!":
                      "Parameter \"Min\" >= \"Midle\"!";
      //--- when testing, we will only output to the log about incorrect input parameters
      if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER))
        {
         Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ",err_text);
         return(INIT_FAILED);
        }
      else // if the Expert Advisor is run on the chart, tell the user about the error
        {
         Alert(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ",err_text);
         return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
        }
     }

При 'Min' == 8 и 'Midle' == 7 индикатор возвратит INIT_FAILED.


Почему в советнике хендл индикатора при такой ошибке хендл индикатора не равен INVALID_HANDLE? и советник проходит OnInit, но при этом забивает лог текстом (текст показан выше)?

LeManTrend EA
LeManTrend EA
  • www.mql5.com
Подробнее о настройках советника: Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.  Параметр Close...
 
Carl Schreiber:

Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832

О. Паузер описывает ошибку в отладчике и в следующих постах: «В отличие от сборки 2190, ласточки сборки строят 2280 сделок в истории. Это очень плохо».

Hier: https://www.mql5.com/de/forum/330580#comment_14611832

beschreibt O. Pauser einen Fehler im Debugger und im nachfolgenden Posts: "Im Gegensatz zu build 2190 'verschluckt' build 2280 Trades in der History. Das ist sehr schlecht."

Now he presented videos showing the problem:

https://c.mql5.com/3/304/Switch.zip

 

очередной глюк с объектами. в коде жёлтые линии выше цены, синие - ниже. обнаружилось так: мышкой листал в сторону начала графика. в один момент начались показанные на анимации спецэффекты. если листать "в будущее" - там все стабильно. как граница какая-то - до определённого момента прокручиваешь - и начинает моргать.

Похожий случай: https://www.mql5.com/ru/forum/328269/page14#comment_14368678

 

гифка пропала. перезаписал

 
я и сам не могу её воспроизвести со 100% вероятностью. Это глюк отрисовки терминала. Я не знаю как он устроен. Я просто скролю график мышкой. это всё!
 
Igor Zakharov:
я и сам не могу её воспроизвести со 100% вероятностью. Это глюк отрисовки терминала. Я не знаю как он устроен. Я просто скролю график мышкой. это всё!

Вот нашёл в чём дело: на масштаб завязано (т.е. когда я горизонтально скролил, в определённые момкнты попадал на сбойные значения масштаба).

Повторюсь, в коде нет связей с экраном - только создание линий

 

эти файлы идентичны.

Файлы:
lines.zip  396 kb
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