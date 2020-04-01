Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 13

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Еще пожелание - чтоб окно тестера открывалось в том размере, в котором его закрыли, как это обычно у программ. 
 
Artyom Trishkin:

Нажать F8 и настроить вид графика. Затем ПКМ по графику --> Шаблоны --> Сохранить шаблон --> ввести имя "tester.tpl" (без кавычек) и Сохранить.

Спасиб. 

А шаблон для нового окна графика возможен?

 
Andrey Sokolov:
Еще пожелание - чтоб окно тестера открывалось в том размере, в котором его закрыли, как это обычно у программ. 

Ещё ни разу окно тестера у меня не открылось в размере, отличном от того, каким я его настроил. Ищите у себя где-то в системе запрет записи в каталоги терминала.

 
Andrey Sokolov:

Спасиб. 

А шаблон для нового окна графика возможен?

default.tpl

В терминале-то уже нажмите F1 пожалуйста, и ознакомьтесь со справкой - там быстрее получить ответы на такие вопросы:


 
Artyom Trishkin:

Ещё ни разу окно тестера у меня не открылось в размере, отличном от того, каким я его настроил. Ищите у себя где-то в системе запрет записи в каталоги терминала.

спасиб

А это где именно?  

 

билд 2284, Вин10-64

запускаю в оптимизаторе ЕА с таким кодом в режиме генетическая оптимизация:

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
sinput string FileName  = "tst_optimization.txt";
input  short param_1    = 0;
input  short param_2    = 0;
input  short param_3    = 0;

#include <Files\FileTxt.mqh>

CFileTxt f;

int OnInit()
  {
   f.Open(FileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_COMMON);
   f.Seek(0,SEEK_END);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   f.WriteString(IntegerToString(param_1)+";"+IntegerToString(param_2)+";"+IntegerToString(param_3)+"\n");
   f.Close();
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

нажимаю кнопку "Старт", затем через 3-4 сек. нажимаю "Стоп", затем в терминале файл-открыть каталог данных и могу открыть в папке COMMON свой файл tst_optimization.txt

повторно нажимаю кнопку "Старт", затем через 3-4 сек. нажимаю "Стоп", пытаюсь открыть свой файл, файл будет заблокирован, помогает только перезагрузка терминала

 
Andrey Sokolov:

спасиб

А это где именно?  

Посмотрите атрибуты всех папок, принадлежащих терминалу. Где точно - я не искал (у меня-то работает, и не было такой нужды)

 

Otto Pauser на немецком форуме:

В AccountInfo.mqh я нашел что-то, что MQ 'imho' должен обновить: 

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Get the property value "ACCOUNT_FREEMARGIN"                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CAccountInfo::FreeMargin( void ) const
  {
   return ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN ));
  }

следует читать: 

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Get the property value "ACCOUNT_MARGIN_FREE"                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CAccountInfo::FreeMargin( void ) const
  {
   return ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ));
  }

Оба варианта действительны и дают одинаковые результаты. Имена системных переменных тоже ОБА окрашены красным здесь.

только ACCOUNT_MARGIN_FREE окрашен в редакторе.

Может быть, кто-то, кто может повлиять на это, читает это.

Конечно, также может быть, что я совершенно не прав.

Sollte MQ das nicht aktualisieren?
Sollte MQ das nicht aktualisieren?
  • 2019.12.22
  • www.mql5.com
In 'AccountInfo...
 

В версии терминала 2284 все еще не компилируются DLL-ки из файлов .cpp лежащих в папке Libraries. Будет ли в дальнейшем возможность компиляции .cpp файлов в МТ5?

В эдиторе пишет:

 
Aecio de Feo Flora Neto :

Мне удалось воспроизвести проблему: при двойном щелчке в ex5 возникает ошибка.


Если я вручную скопирую его в папку данных, я смогу его использовать.


Определенно проблема платформы здесь.

Таким образом, мы уже можем проверить этот недостаток, и я полагаю, что если большее количество людей при тестировании также воспроизведет ту же ошибку.

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