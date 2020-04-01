Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 13
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Нажать F8 и настроить вид графика. Затем ПКМ по графику --> Шаблоны --> Сохранить шаблон --> ввести имя "tester.tpl" (без кавычек) и Сохранить.
Спасиб.
А шаблон для нового окна графика возможен?
Еще пожелание - чтоб окно тестера открывалось в том размере, в котором его закрыли, как это обычно у программ.
Ещё ни разу окно тестера у меня не открылось в размере, отличном от того, каким я его настроил. Ищите у себя где-то в системе запрет записи в каталоги терминала.
Спасиб.
А шаблон для нового окна графика возможен?
default.tpl
В терминале-то уже нажмите F1 пожалуйста, и ознакомьтесь со справкой - там быстрее получить ответы на такие вопросы:
Ещё ни разу окно тестера у меня не открылось в размере, отличном от того, каким я его настроил. Ищите у себя где-то в системе запрет записи в каталоги терминала.
спасиб
А это где именно?
билд 2284, Вин10-64
запускаю в оптимизаторе ЕА с таким кодом в режиме генетическая оптимизация:
нажимаю кнопку "Старт", затем через 3-4 сек. нажимаю "Стоп", затем в терминале файл-открыть каталог данных и могу открыть в папке COMMON свой файл tst_optimization.txt
повторно нажимаю кнопку "Старт", затем через 3-4 сек. нажимаю "Стоп", пытаюсь открыть свой файл, файл будет заблокирован, помогает только перезагрузка терминала
спасиб
А это где именно?
Посмотрите атрибуты всех папок, принадлежащих терминалу. Где точно - я не искал (у меня-то работает, и не было такой нужды)
Otto Pauser на немецком форуме:
В AccountInfo.mqh я нашел что-то, что MQ 'imho' должен обновить:
следует читать:
Оба варианта действительны и дают одинаковые результаты. Имена системных переменных тоже ОБА окрашены красным здесь.
только ACCOUNT_MARGIN_FREE окрашен в редакторе.
Может быть, кто-то, кто может повлиять на это, читает это.
Конечно, также может быть, что я совершенно не прав.
В версии терминала 2284 все еще не компилируются DLL-ки из файлов .cpp лежащих в папке Libraries. Будет ли в дальнейшем возможность компиляции .cpp файлов в МТ5?
В эдиторе пишет:
Мне удалось воспроизвести проблему: при двойном щелчке в ex5 возникает ошибка.
Если я вручную скопирую его в папку данных, я смогу его использовать.
Определенно проблема платформы здесь.
Таким образом, мы уже можем проверить этот недостаток, и я полагаю, что если большее количество людей при тестировании также воспроизведет ту же ошибку.