Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 12
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Другая ошибка:
Результат:
Нет веской причины отказаться от минимального объема 1,0
Установка вручную на 1.0 работает хорошо.
В пятницу 6 декабря 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Terminal: Расширен список доступных колонок в Обзоре рынка. Теперь в основном разделе вы можете включить до 40 дополнительных параметров инструментов, которые ранее были доступны только на вкладке "Детали".
Tester: Множество новых функций и улучшений в тестере стратегий:
Пользовательские настройки для финансовых инструментов
Теперь вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое. Таким образом, для проверки советника в иных торговых условиях теперь необязательно создавать пользовательский символ и загружать в него историю. Можно просто поменять настройки стандартного инструмента.
Хорошо бы увидеть в обзоре рынка кроме дополнительных параметров необходимую характеристику - кредитное плечо инструмента. Если оно зависит от объема сделки, то хотя бы для минимального объема.
А в настройках тестирования - принудительную задержку исполнения в секундах.
Сломалась проверка файлов *.mqh
В пятницу 6 декабря 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Terminal: Расширен список доступных колонок в Обзоре рынка. Теперь в основном разделе вы можете включить до 40 дополнительных параметров инструментов, которые ранее были доступны только на вкладке "Детали".
Хорошо бы увидеть в обзоре рынка кроме дополнительных параметров необходимую характеристику - кредитное плечо инструмента. Если оно зависит от объема сделки, то хотя бы для минимального объема.
А в настройках тестирования - принудительную задержку исполнения в секундах.
Читаем внимательно! https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing#trade_mode
Режим торговли
Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Т.е. между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. Таким образом, пользователь может оценить, каким образом влияет скорость обработки торговых операций на результативность торговли.
В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера. Если разница между запрошенной ценой и ценой исполнения превысит величину отклонения, указанную в ордере, советник получит реквот.
Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Например, если эксперт работает отложенными ордерами, то задержка будет применяться только к самой операции выставления ордера, но не во время его срабатывания (в реальных условиях срабатывание происходит на сервере, сетевой задержки нет).
Без задержки
В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в "идеальных" условиях.
Произвольная задержка
Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. Величина задержки генерируется случайным образом по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому.
Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.
Фиксированная задержка
Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки. Чтобы вы могли протестировать робота в условиях, наиболее близких к вашему текущему брокеру, платформа замеряет пинг до торгового сервера и предлагает вам выбрать это значение в качестве задержки в тестере.
Другая ошибка:
Результат:
Нет веской причины отказаться от минимального объема 1,0
Установка вручную на 1.0 работает хорошо.
Сначала нужно устанавливать максимальное значение. Только потом минимальное
Добрый день.
С последним релизом появилась проблема с читаемостью заголовка окна "График инструмента". Прошу восстановить свойства окон "График инструмента" из предыдущего релиза.
Скрины проблемы в приложении.
С уважением, Владимир.
Добрый день, с обновлением версии билда мой советник из маркета, установленный на 2-х и более окнах, при перезапуске терминала слетает с нескольких окон, иногда со всех, но если окна откреплены от терминала, то всё нормально запускается, в логах никаких ошибок нет. В версии 2190 такого не было. В чём может быть проблема?
Terminal Windows 10 (build 17763) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz, Memory: 584 / 3985 Mb, Disk: 20 / 298 Gb, GMT+5
Запустил оптимизацию советника, скомпилированного в этой версии.
Сразу скажу, что один проход оптимизации этого же советника в предыдущей стабильной версии 2190 длился чуть более двух минут.
Теперь смотрим на супер ускоренную оптимизацию в новой версии:
Ещё только половинка а уже 19 минут !!!!!!
Просто офигенное ускорение!!! Прям плачу, нет, просто рыдаю навзрыд от радости! СПАСИБО!!!
Люди, поделитесь версией 2190 (обновил все свои терминалы (((( )
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Kozitsyn, 2019.12.08 08:07
Насколько я понимаю, в окне "Обзор рынка" у символов теперь цены бид и аск неотключаемые?
Билд 2265.