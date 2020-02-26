Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 12

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Другая ошибка: 

   if (! CustomSymbolSetDouble (customSymbol, SYMBOL_VOLUME_MIN , 1.0 ))
     printf ( "error %i" , _LastError );

Результат:

2019.12.08 15: 20: 50.827 xxxxxx (DA6_CUSTOM, M5) error 5308

Нет веской причины отказаться от минимального объема 1,0

Установка вручную на 1.0 работает хорошо.

 
MetaQuotes Software Corp.:

В пятницу 6 декабря 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
        Terminal: Расширен список доступных колонок в Обзоре рынка. Теперь в основном разделе вы можете включить до 40 дополнительных параметров инструментов, которые ранее были доступны только на вкладке "Детали".        

  1. Tester: Множество новых функций и улучшений в тестере стратегий: 
    Пользовательские настройки для финансовых инструментов
    Теперь вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое. Таким образом, для проверки советника в иных торговых условиях теперь необязательно создавать пользовательский символ и загружать в него историю. Можно просто поменять настройки стандартного инструмента.        

Хорошо бы увидеть в обзоре рынка кроме дополнительных параметров необходимую характеристику - кредитное плечо инструмента. Если оно зависит от объема сделки, то хотя бы для минимального объема.

А в настройках тестирования - принудительную задержку исполнения  в секундах.

 

Сломалась проверка файлов *.mqh

C:\Program Files\MetaTrader 5>"C:\Program Files\MetaTrader 5\metaeditor64.exe" /log /compile:"d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh"

d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh : information: checking 'Object.mqh'
d:\MQLProjects\MQL5\Include\StdLibErr.mqh : information: including 'StdLibErr.mqh'
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(11,1) : error 149: 'class' - unexpected token, probably type is missing?
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(11,7) : error 154: 'CObject' - semicolon expected
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(15,4) : error 149: 'CObject' - unexpected token, probably type is missing?
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(15,21) : error 154: '*' - semicolon expected
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(17,1) : error 149: 'public' - unexpected token, probably type is missing?
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(17,7) : error 154: ':' - semicolon expected
d:\MQLProjects\MQL5\Include\Object.mqh(18,50) : error 149: 'm_next' - unexpected token, probably type is missing?
 
Vladimir:

В пятницу 6 декабря 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
        Terminal: Расширен список доступных колонок в Обзоре рынка. Теперь в основном разделе вы можете включить до 40 дополнительных параметров инструментов, которые ранее были доступны только на вкладке "Детали".        

Хорошо бы увидеть в обзоре рынка кроме дополнительных параметров необходимую характеристику - кредитное плечо инструмента. Если оно зависит от объема сделки, то хотя бы для минимального объема.

А в настройках тестирования - принудительную задержку исполнения  в секундах.

Читаем внимательно! https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing#trade_mode

Режим торговли

Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Т.е. между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. Таким образом, пользователь может оценить, каким образом влияет скорость обработки торговых операций на результативность торговли.

В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера. Если разница между запрошенной ценой и ценой исполнения превысит величину отклонения, указанную в ордере, советник получит реквот.

Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Например, если эксперт работает отложенными ордерами, то задержка будет применяться только к самой операции выставления ордера, но не во время его срабатывания (в реальных условиях срабатывание происходит на сервере, сетевой задержки нет).

Без задержки

В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в "идеальных" условиях.

Произвольная задержка

Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. Величина задержки генерируется случайным образом по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому.

Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.

Фиксированная задержка

Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки. Чтобы вы могли протестировать робота в условиях, наиболее близких к вашему текущему брокеру, платформа замеряет пинг до торгового сервера и предлагает вам выбрать это значение в качестве задержки в тестере.


Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Одиночный проход более, чем в два раза медленнее оптимизационного прохода. Что со своей стороны предоставить, чтобы этим различием заинтересовать разработчиков?
 
Alain Verleyen:

Другая ошибка:

Результат:

2019.12.08 15: 20: 50.827 xxxxxx (DA6_CUSTOM, M5) error 5308

Нет веской причины отказаться от минимального объема 1,0

Установка вручную на 1.0 работает хорошо.

Сначала нужно устанавливать максимальное значение. Только потом минимальное

 

Добрый день.

С последним релизом появилась проблема с читаемостью заголовка окна "График инструмента". Прошу восстановить свойства окон "График инструмента" из предыдущего релиза.

Скрины проблемы в приложении.

С уважением, Владимир.

Файлы:
Bug.png  51 kb
Decision.png  76 kb
 

Добрый день, с обновлением версии билда мой советник из маркета, установленный на 2-х и более окнах, при перезапуске терминала слетает с нескольких окон, иногда со всех, но если окна откреплены от терминала, то всё нормально запускается, в логах никаких ошибок нет. В версии 2190 такого не было. В чём может быть проблема?

Terminal Windows 10 (build 17763) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-3317U  @ 1.70GHz, Memory: 584 / 3985 Mb, Disk: 20 / 298 Gb, GMT+5

[Удален]  


Запустил оптимизацию советника, скомпилированного в этой версии.

Сразу скажу, что один проход оптимизации этого же советника в предыдущей стабильной версии 2190 длился чуть более двух минут.

Теперь смотрим на супер ускоренную оптимизацию в новой версии:


Ещё только половинка а уже 19 минут !!!!!!

Просто офигенное ускорение!!! Прям плачу, нет, просто рыдаю навзрыд от радости! СПАСИБО!!!

Люди, поделитесь версией 2190 (обновил все свои терминалы (((( )
[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Kozitsyn, 2019.12.08 08:07

Насколько я понимаю, в окне "Обзор рынка" у символов теперь цены бид и аск неотключаемые?

Билд 2265.

Мне, например, ни биды, ни аски не нужны. График строится по ценам ласт.
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