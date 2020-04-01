Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 27
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Build 2301.
Индикатор. Запрашиваю тики через CopyTicksRange. Пробую три варианта тиков:
Проверил индикатор в 2280 - там COPY_TICKS_TRADE работает.
Уточните номер билда. Я проверил в 2301 - позиции отлично выбираются по Magic и соответственно присвоение Magic в классе CTrade работает исправно.
я не помню точно, тот что бы выпущен 22 января 2020, возможно "2300", кстати, позиции выбирались, если строка стояла в OnInit(), а вот я делал несколько советников в одном и перед отправкой ордера m_trade.Buy() устанавливал magic number свой каждому из них, так вот так не устанавливался он и не отслеживался через positions.Magic, у меня аж скрутило, потому что вот, работало, а теперь нет, и тут смотрю 23-го января обновление, компилирую и вуаля, опять работает
Build 2301.
Индикатор. Запрашиваю тики через CopyTicksRange. Пробую три варианта тиков:Проверил индикатор в 2280 - там COPY_TICKS_TRADE работает.
Скажите пожалуйста на каком сервере вы это проверяли?
Я проверил на версии 2280 и 2301 - на обоих торговые тики отдаются с вашим индикатором.
Обратите внимания, что торговые тики могут быть не на всех серверах и не за все периоды времени (в зависимости от того откуда и как брокер получает/получал котировальный поток).
Например, на MetaQuotes-Demo нет торговых тиков для EURUSD за последнее время.
Скажите пожалуйста на каком сервере вы это проверяли?
Я проверил на версии 2280 и 2301 - на обоих торговые тики отдаются с вашим индикатором.
Обратите внимания, что торговые тики могут быть не на всех серверах и не за все периоды времени (в зависимости от того откуда и как брокер получает/получал котировальный поток).
Например, на MetaQuotes-Demo нет торговых тиков для EURUSD за последнее время.
Сервер MetaQuotes-Demo, символ GBPUSD
Build 2301.
Индикатор. Запрашиваю тики через CopyTicksRange. Пробую три варианта тиков:
Проверил индикатор в 2280 - там COPY_TICKS_TRADE работает.
А они точно есть эти тики? Вот проверил в 2280 билде
Нету торговых тиков. Только бид-аски
Сервер MetaQuotes-Demo, символ GBPUSD
А на скриншоте EURUSD
GBPUSD тоже нет тиков
А на скриншоте EURUSD
Всё верно: в 2280 на EURUSD работает, на 2301 GBPUSD не работает.
Добавлено: как запретить терминалу обновляться на год или даже два?
Всё верно: в 2280 на EURUSD работает, на 2301 GBPUSD не работает.
И INIT_PARAMETERS_INCORRECT тоже.
Вместо подсвечивания красным, такой проход отбрасывается, а когда остальные заканчиваются, добавляется в очередь повторно, и оптимизатор уходит в бесконечный цикл запуска неправильных параметров.
Иляс, а статики, случайно, не поломали в том же месте?
Такое ощущение, что они перестали инициализироваться при новом проходе оптимизации, помнят последнее значение предыдущего прохода..
Это уже в 2301
Можно подробности?
Проверил на простом примере и не смог воспроизвести