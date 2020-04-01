Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 21
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про производительность тестера:
верхняя - тестер (одиночный проход), нижняя - прикреплённый к графику
один и тот же робот. время в десяток раз больше, при этом доступная история для обсчёта меньше на 9 лет (M5). Открытых ордеров нет в обоих случаях, это начало работы, подготовка данных.
про производительность тестера:
верхняя - тестер (одиночный проход), нижняя - прикреплённый к графику
один и тот же робот. время в десяток раз больше, при этом доступная история для обсчёта меньше на 9 лет (M5). Открытых ордеров нет в обоих случаях, это начало работы, подготовка данных.
Это же ваш код - вам нужно самостоятельно найти причину.
Для этого проведите исследования, распинтуйте тайминги и тд.
Это же ваш код - вам нужно самостоятельно найти причину.
Для этого проведите исследования, распинтуйте тайминги и тд.
моя ошибка. прошу прошения за ложную тревогу!
но связана с отсутствием возможности управлять объёмом доступной истории в тестере: чтобы получить несколько лет истории до желаемого начала теста (по умолчанию около года добавляется), приходится стартовать раньше и пропускать начало теста - первый день был неполным поэтому пролетел мимо флага и обсчитывал больше истории чем нужно.
неплохо бы какую-нибудь стандартную функцию, типа HistoryTesterStart(datetime TimeStart); которая бы указывала тестеру сколько нужно роботу истории.
Пользователь (https://www.mql5.com/de/users/netsrac) сообщил, что отчеты о продажах больше не могут быть загружены: 404 Эта страница не существует.
То же самое со мной
Когда я нажимаю 2018, 2019 или 2020, я получаю эту страницу:
Ошибку исправили. Теперь отчёты доступны для скачки.
Приносим извинения за неудобства.
Ребят, подскажите по стаканам, пожалуйста...
торгую фьюч сбербанка в открывашке,
в терминале выведен графики H1, H4, D1 и стакан с ценами по данному инструменту. Все супер и удобно, НО, хочу вывести еще стакан с обычных акций Сбера, чтоб видеть, что происходит одновременно в стаканах на фьюче и на обычных акциях. Как это сделать?
Если вывести через: "Вид -> Стакан цен -> стакан акций сбербанка" он выведется и даже будет показывать то что нужно, одновременно со стаканом фьюча, но как только я нажимаю на основной рабочий график фьюча, 2 стакан так же становится фьючерсным... т.е. 2 одинаковых получается.
В прикрепленной картинке именно то что я хочу видеть.
Ребят, подскажите по стаканам, пожалуйста...
торгую фьюч сбербанка в открывашке,
в терминале выведен графики H1, H4, D1 и стакан с ценами по данному инструменту. Все супер и удобно, НО, хочу вывести еще стакан с обычных акций Сбера, чтоб видеть, что происходит одновременно в стаканах на фьюче и на обычных акциях. Как это сделать?
Если вывести через: "Вид -> Стакан цен -> стакан акций сбербанка" он выведется и даже будет показывать то что нужно, одновременно со стаканом фьюча, но как только я нажимаю на основной рабочий график фьюча, 2 стакан так же становится фьючерсным... т.е. 2 одинаковых получается.
В прикрепленной картинке именно то что я хочу видеть.
Выберите нужные инструменты и открепите стакан от графика (значок с магнитом).
Выберите нужные инструменты и открепите стакан от графика (значок с магнитом).
Благодарю, Алексей, теперь то что нужно! :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280
Aleksey Vyazmikin, 2020.01.13 06:36Заметил, что резко возросло потребление памяти при оптимизации на 1 агент по сравнению с билдом от ноября 2019 года - было в районе 100 мегабайт, а сейчас более 500.
Каким то чудным образом один из агентов освободился от излишнего потребления памяти, и стал занимать примерно 200мб, а остальные в 3 в районе 900мб, что лишь подтверждает наличие проблемы, на которую нет реакции.
Режим оптимизации - математические вычисления.
Каким то чудным образом один из агентов освободился от излишнего потребления памяти, и стал занимать примерно 200мб, а остальные в 3 в районе 900мб, что лишь подтверждает наличие проблемы, на которую нет реакции.
Режим оптимизации - математические вычисления.
Что написано в логах этого агента?
Что в логах соседних агентов?