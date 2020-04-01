Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 21

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про производительность тестера:

верхняя - тестер (одиночный проход), нижняя - прикреплённый к графику

один и тот же робот. время в десяток раз больше, при этом доступная история для обсчёта меньше на 9 лет (M5). Открытых ордеров нет в обоих случаях, это начало работы, подготовка данных.

 
Igor Zakharov:

про производительность тестера:

верхняя - тестер (одиночный проход), нижняя - прикреплённый к графику

один и тот же робот. время в десяток раз больше, при этом доступная история для обсчёта меньше на 9 лет (M5). Открытых ордеров нет в обоих случаях, это начало работы, подготовка данных.

Это же ваш код - вам нужно самостоятельно найти причину.

Для этого проведите исследования, распинтуйте тайминги и тд.

 
MetaQuotes:

Это же ваш код - вам нужно самостоятельно найти причину.

Для этого проведите исследования, распинтуйте тайминги и тд.

моя ошибка. прошу прошения за ложную тревогу!

но связана с отсутствием возможности управлять объёмом доступной истории в тестере: чтобы получить несколько лет истории до желаемого начала теста (по умолчанию около года добавляется), приходится стартовать раньше и пропускать начало теста - первый день был неполным поэтому пролетел мимо флага и обсчитывал больше истории чем нужно.

неплохо бы какую-нибудь стандартную функцию, типа HistoryTesterStart(datetime TimeStart); которая бы указывала тестеру сколько нужно роботу истории.

 
Carl Schreiber:

Пользователь (https://www.mql5.com/de/users/netsrac) сообщил, что отчеты о продажах больше не могут быть загружены: 404 Эта страница не существует.

То же самое со мной


Когда я нажимаю 2018, 2019 или 2020, я получаю эту страницу:

Ошибку исправили. Теперь отчёты доступны для скачки.

Приносим извинения за неудобства.

 

Ребят, подскажите по стаканам, пожалуйста...

торгую фьюч сбербанка в открывашке,

в терминале выведен графики H1, H4, D1 и стакан с ценами по данному инструменту. Все супер и удобно, НО, хочу вывести еще стакан с обычных акций Сбера, чтоб видеть, что происходит одновременно в стаканах на фьюче и на обычных акциях. Как это сделать?

Если вывести через: "Вид -> Стакан цен -> стакан акций сбербанка" он выведется и даже будет показывать то что нужно, одновременно со стаканом фьюча, но как только я нажимаю на основной рабочий график фьюча, 2 стакан так же становится фьючерсным... т.е. 2 одинаковых получается.

В прикрепленной картинке именно то что я хочу видеть.

Файлы:
sbrf.jpg  676 kb
[Удален]  
ihrustalev:

Ребят, подскажите по стаканам, пожалуйста...

торгую фьюч сбербанка в открывашке,

в терминале выведен графики H1, H4, D1 и стакан с ценами по данному инструменту. Все супер и удобно, НО, хочу вывести еще стакан с обычных акций Сбера, чтоб видеть, что происходит одновременно в стаканах на фьюче и на обычных акциях. Как это сделать?

Если вывести через: "Вид -> Стакан цен -> стакан акций сбербанка" он выведется и даже будет показывать то что нужно, одновременно со стаканом фьюча, но как только я нажимаю на основной рабочий график фьюча, 2 стакан так же становится фьючерсным... т.е. 2 одинаковых получается.

В прикрепленной картинке именно то что я хочу видеть.

Выберите нужные инструменты и открепите стакан от графика (значок с магнитом).

 
Alexey Kozitsyn:

Выберите нужные инструменты и открепите стакан от графика (значок с магнитом).

Благодарю, Алексей, теперь то что нужно! :)

 
Ошибочное предупреждение. 
void OnTick() {}
void OnTick( int ) {} // OnTick function declared with wrong type or/and parameters
 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280

Aleksey Vyazmikin, 2020.01.13 06:36

Заметил, что резко возросло потребление памяти при оптимизации на 1 агент по сравнению с билдом от ноября 2019 года - было в районе 100 мегабайт, а сейчас более 500.

Каким то чудным образом один из агентов освободился от излишнего потребления памяти, и стал занимать примерно 200мб, а остальные в 3 в районе 900мб, что лишь подтверждает наличие проблемы, на которую нет реакции.

Режим оптимизации - математические вычисления.

 
Aleksey Vyazmikin:

Каким то чудным образом один из агентов освободился от излишнего потребления памяти, и стал занимать примерно 200мб, а остальные в 3 в районе 900мб, что лишь подтверждает наличие проблемы, на которую нет реакции.

Режим оптимизации - математические вычисления.

Что написано в логах этого агента?

Что в логах соседних агентов?

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