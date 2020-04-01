Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 17
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Терминал перезагружали?
Эта проблема у меня всегда была, независимо от билда. Аналогично на 4-ке. Попробуйте у себя в терминале сделать (хотя бы 5000 баров), пожалуйста.
Снова в редакторе кода при попытке набора символа переноса строки ("\n")
в коде появились кракозяблы:
Главное, что на "ctrl"+"z" кракозяблы не реагируют.
Добавлено:
проблема плавающая. После проявления не удаётся воспроизвести месяцами. Но последствию бывают катастрофическими - в предыдущий раз был затёрт целый файл mql5.
Плохие новости. В последних билдах, включая 2286, компилятор выдает "левый" байт-код в режиме отключенной оптимизации. Проблема проявляется в том, что один и тот же проект с одними и теми же входными параметрами получает неверные данные (в моем случае, вызов ArrayCopy не копирует все запрошенные и имеющиеся данные локальных массивов, обрубая массив на 8-м элементе) при компиляции без оптимизации. Если оптимизация включена, или если запускать дебаг-версию, или запускать под отладчиком, или если вокруг копирования понаставить принтов, всё работает нормально.
С такими симптомами, наверное, локализовать ошибку будет сложно.
Эта проблема у меня всегда была, независимо от билда. Аналогично на 4-ке. Попробуйте у себя в терминале сделать (хотя бы 5000 баров), пожалуйста.
Ставил как то unlimited, терминал стал жрать 1,5 Гб оперативки, кол во баров на графике не смотрел.
С такими симптомами, наверное, локализовать ошибку будет сложно.
Ошибка в компиляторе. Локализовать могут только MQ, если захотят. Могу скинуть исходники в личку желающим.
Ставил как то unlimited, терминал стал жрать 1,5 Гб оперативки, кол во баров на графике не смотрел.
Важно именно количество баров. Попробуйте кто-нибудь сделать 5000.
Ошибка в компиляторе. Локализовать могут только MQ, если захотят. Могу скинуть исходники в личку желающим.
В MT4 есть этот баг?
Эта проблема у меня всегда была, независимо от билда. Аналогично на 4-ке. Попробуйте у себя в терминале сделать (хотя бы 5000 баров), пожалуйста.
Ну у меня 1500000 баров использовано. А вообще пробовал и всю историю.
Сколько поставишь, столько и загрузится. Проверено.
PS. Для тестера это не имеет значения. Только для отображения.
После переустановки терминалов MT5 не удаётся подключиться к маркету. Перепробовал всё - обновление, виндовс, драйверов, интернет эксплорер...
Пароль правильный, был поменян, думал что поможет...
Что делать?