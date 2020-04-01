Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 17

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Edgar Akhmadeev:
Терминал перезагружали?

Эта проблема у меня всегда была, независимо от билда. Аналогично на 4-ке. Попробуйте у себя в терминале сделать (хотя бы 5000 баров), пожалуйста.

  
MetaTrader 5 x64 build 2286 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4747 / 8077 Mb, Disk: 79 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Снова в редакторе кода при попытке набора символа переноса строки ("\n")

в коде появились кракозяблы:

кракозяблы


Главное, что на "ctrl"+"z" кракозяблы не реагируют.


Добавлено:

проблема плавающая. После проявления не удаётся воспроизвести месяцами. Но последствию бывают катастрофическими - в предыдущий раз был затёрт целый файл mql5.

 
Плохие новости. В последних билдах, включая 2286, компилятор выдает "левый" байт-код в режиме отключенной оптимизации. Проблема проявляется в том, что один и тот же проект с одними и теми же входными параметрами получает неверные данные (в моем случае, вызов ArrayCopy не копирует все запрошенные и имеющиеся данные локальных массивов, обрубая массив на 8-м элементе) при компиляции без оптимизации. Если оптимизация включена, или если запускать дебаг-версию, или запускать под отладчиком, или если вокруг копирования понаставить принтов, всё работает нормально.
 
Stanislav Korotky:
Плохие новости. В последних билдах, включая 2286, компилятор выдает "левый" байт-код в режиме отключенной оптимизации. Проблема проявляется в том, что один и тот же проект с одними и теми же входными параметрами получает неверные данные (в моем случае, вызов ArrayCopy не копирует все запрошенные и имеющиеся данные локальных массивов, обрубая массив на 8-м элементе) при компиляции без оптимизации. Если оптимизация включена, или если запускать дебаг-версию, или запускать под отладчиком, или если вокруг копирования понаставить принтов, всё работает нормально.

С такими симптомами, наверное, локализовать ошибку будет сложно.

 
prom18:

Эта проблема у меня всегда была, независимо от билда. Аналогично на 4-ке. Попробуйте у себя в терминале сделать (хотя бы 5000 баров), пожалуйста.

Ставил как то unlimited, терминал стал жрать 1,5 Гб оперативки, кол во баров на графике не смотрел.

 
fxsaber:

С такими симптомами, наверное, локализовать ошибку будет сложно.

Ошибка в компиляторе. Локализовать могут только MQ, если захотят. Могу скинуть исходники в личку желающим.

 
freelancerAntonyan:

Ставил как то unlimited, терминал стал жрать 1,5 Гб оперативки, кол во баров на графике не смотрел.

Важно именно количество баров. Попробуйте кто-нибудь сделать 5000.

 
Stanislav Korotky:

Ошибка в компиляторе. Локализовать могут только MQ, если захотят. Могу скинуть исходники в личку желающим.

В MT4 есть этот баг?

 
prom18:

Эта проблема у меня всегда была, независимо от билда. Аналогично на 4-ке. Попробуйте у себя в терминале сделать (хотя бы 5000 баров), пожалуйста.

Ну у меня 1500000 баров использовано. А вообще пробовал и всю историю.

Сколько поставишь, столько и загрузится. Проверено.

PS. Для тестера это не имеет значения. Только для отображения.

 

После переустановки терминалов MT5 не удаётся подключиться к маркету. Перепробовал всё - обновление, виндовс, драйверов, интернет эксплорер...


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Пароль правильный, был поменян, думал что поможет...

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