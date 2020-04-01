Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 3
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Справка в Метаэдиторе перестала вызываться по F1 и через меню. Обновление терминала совпало с обновлением win_10 до 1903 .535
Удалите файл .chw и всё встанет на свои места при следующем вызове справки.
2280 немецкий:
Разрешение меню ошибки перевода
Возможно ошибка в системе обновления релизов.
Подтверждаю, после нажатия "Позже" иногда сложно установить новый билд.
Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку
Без нее несколько панелей на разных графиках реагируют на нажатия кнопок.
Надо, наверное, какой-то хэш генерировать из этих данных.
Удалите файл .chw и всё встанет на свои места при следующем вызове справки.
нет таких файлов
Это генетика или полный перебор?
нет таких файлов
Генетика
Может рандом добавили, попробуйте не затирая кэш несколько раз прогнать оптимизацию - может будет приближение к прошлым результатам...
Но, есть вероятность, что достигли MQ улучшения на своих тестовых алгоритмах и решили, что внедренные изменения универсальны - нам об этом не скажут же...
Билд 2280. Прогоняется следующий советник (ниже). По идее исходя из документации при ExpertRemove он должен быть удалён с графика через 3 секунды. Реально же в лог выводится, что был вызван ExpertRemove, но сам советник остаётся. И, к примеру при перезапуске MetaTrader, снова вешается на график и начинает работать. Баг или фича?
Билд 2280. Прогоняется следующий советник (ниже). По идее исходя из документации при ExpertRemove он должен быть удалён с графика через 3 секунды. Реально же в лог выводится, что был вызван ExpertRemove, но сам советник остаётся. И, к примеру при перезапуске MetaTrader, снова вешается на график и начинает работать. Баг или фича?
OnTick() запустите хоть раз. ExpertRemove() не удаляет советник, а взводит флаг необходимости удаления на следующем тике.