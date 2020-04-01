Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 3

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Good Beer:
Справка в Метаэдиторе перестала вызываться по F1 и через меню. Обновление терминала совпало с обновлением win_10 до 1903 .535

Удалите файл .chw и всё встанет на свои места при следующем вызове справки.

 

2280 немецкий:

Разрешение меню ошибки перевода

Translation Bug

 
Maksim Emeliashin:

Возможно ошибка в системе обновления релизов.

Подтверждаю, после нажатия "Позже" иногда сложно установить новый билд.

 
Vladimir Karputov:

Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку

  • 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (the name of the resource is too long)

Без нее несколько панелей на разных графиках реагируют на нажатия кнопок.

Надо, наверное, какой-то хэш генерировать из этих данных.

 
Alexey Viktorov:

Удалите файл .chw и всё встанет на свои места при следующем вызове справки.


нет таких файлов

 
Aleksey Vyazmikin:

Это генетика или полный перебор?

Генетика
 
Good Beer:

нет таких файлов

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help
 
SURANIKI:
Генетика

Может рандом добавили, попробуйте не затирая кэш несколько раз прогнать оптимизацию - может будет приближение к прошлым результатам...

Но, есть вероятность, что достигли MQ улучшения на своих тестовых алгоритмах и решили, что внедренные изменения универсальны - нам об этом не скажут же...

 

Билд 2280. Прогоняется следующий советник (ниже). По идее исходя из документации при ExpertRemove он должен быть удалён с графика через 3 секунды. Реально же в лог выводится, что был вызван ExpertRemove, но сам советник остаётся. И, к примеру при перезапуске MetaTrader, снова вешается на график и начинает работать. Баг или фича?

void OnInit()
{
  EventSetTimer(3);
}

void OnTimer()
{
  EventKillTimer();
  ExpertRemove();
}
 
traveller00:

Билд 2280. Прогоняется следующий советник (ниже). По идее исходя из документации при ExpertRemove он должен быть удалён с графика через 3 секунды. Реально же в лог выводится, что был вызван ExpertRemove, но сам советник остаётся. И, к примеру при перезапуске MetaTrader, снова вешается на график и начинает работать. Баг или фича?

OnTick() запустите хоть раз. ExpertRemove() не удаляет советник, а взводит флаг необходимости удаления на следующем тике.

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