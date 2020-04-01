Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 34
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заметил, что если объект (например, трендовая линия ZORDER=0) проходит в районе значка эксперта, приоритет двойного щелчка (для открытия свойств эксперта) будет у объекта. приходится масштаб менять, чтоб объект сдвинулся, потом повторно кликать. (через список экспертов - страшновато - вдруг не тот откроется, перепроверяться надо, осторожничать, если много экспертов)
хотелось бы, чтобы при всех условиях приоритет был у значка эксперта.
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fxsaber, 2020.02.15 09:09
Это баг компилятора.
Подскажите пож-ста, где Редактор ищет версию Windows SDK?
У меня есть версия 10.0.18362.0, но почему-то не обнаруживается настройками MetaEditor'a.
Для переменной PATH добавил такое значение C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\
Например VisualStudio 2019 видит новую SDK.
Подскажите пож-ста, где Редактор ищет версию Windows SDK?
возможно он не ищет все, а берет тот что по умолчанию.
SDK по умолчанию можно настроить тулзой конфигурации SDK.
В студии интегрирована поддержка выбора SDK отдельно для каждого проекта, так что мало чем поможет
Если упростить весь "мусор" то баг компилятора можно представить как:
Если при подключении к существующему торговому счету указать неправильное имя торгового сервера, то счет перемещается в Навигаторе так, что можно подумать, что он просто пропал.
При логине на MetaQuotes-Demo укажите адрес сервера MetaQuotes-Demo2. Увидите, что произойдет в Навигаторе. Просьба, к существующим счетам применять такое правило только после удачного соединения.Строка для поиска: Uluchshenie 005.