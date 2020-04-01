Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 34

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#undef MACROS // Нет предупреждения.

void OnStart() {}
 

заметил, что если объект (например, трендовая линия ZORDER=0) проходит в районе значка эксперта, приоритет двойного щелчка (для открытия свойств эксперта) будет у объекта. приходится масштаб менять, чтоб объект сдвинулся, потом повторно кликать. (через список экспертов - страшновато - вдруг не тот откроется, перепроверяться надо, осторожничать, если много экспертов)

хотелось бы, чтобы при всех условиях приоритет был у значка эксперта.

 
вот ещё такое пожелание: чтобы окно алертов выскакивало поверх вообще всех окон, несмотря на то, что в этот момент активно - хоть фильм смотрят, хоть этот форум в браузере читают.
 
А компилировать DLL из cpp файла лежащего в Libraries в новой версии терминала можно? У меня больше не получается. И в МТ4 так же после последнего обновления перестало работать.
 

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Библиотеки: Easy Canvas

fxsaber, 2020.02.15 09:09

Это баг компилятора.

#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16282

class CLASS
{
  void Method()
  {
    datetime T[1];
    
    T[0] = 0; // '[' - name expected
  };
};

void OnStart()
{
  datetime T[1];
  
  T[0] = 0; // OK
}
Строка для поиска: Oshibka 001.
 

Подскажите пож-ста, где Редактор ищет версию Windows SDK?




У меня есть версия 10.0.18362.0, но почему-то не обнаруживается настройками MetaEditor'a.

Для переменной PATH добавил такое значение C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\


Например VisualStudio 2019 видит новую SDK.

 
Denis Kirichenko:

Подскажите пож-ста, где Редактор ищет версию Windows SDK?

возможно он не ищет все, а берет тот что по умолчанию.

SDK по умолчанию можно настроить тулзой конфигурации SDK.

В студии интегрирована поддержка выбора SDK отдельно для каждого проекта, так что мало чем поможет

 
fxsaberЭто баг компилятора.


Если упростить весь "мусор" то баг компилятора можно представить как:

template <typename T>
class STRUCT_WRITE{
};


class TYPETOBYTES{
public:
  template <typename TTT>
  static STRUCT_WRITE<TTT>* Write(TTT){
    return(NULL);
  }
};


void test(){
  TYPETOBYTES::Write(1);        
  TTT data;                    // template scope problems (TTT is int)
};

 
void OnStart(){
  test();
  datetime TTT[1];
  TTT[0] = 0; 
}
 
С той же оперы, но теперь в профиль - еще один баг компилятора MT5 (build 2321):

template <typename T>
class STRUCT_WRITE{            //ERROR: 'STRUCT_WRITE' - template mismatch 
};

class TYPETOBYTES{
public:
  template <typename TTT>
  static STRUCT_WRITE<TTT>* Write(){
    return(NULL);
  }
};


void test(){
  //STRUCT_WRITE<int>* s;      //Uncomment this line to fix the problem
  TYPETOBYTES::Write<int>(); 
};

 
void OnStart(){
  test();
}
 

Если при подключении к существующему торговому счету указать неправильное имя торгового сервера, то счет перемещается в Навигаторе так, что можно подумать, что он просто пропал.


При логине на MetaQuotes-Demo укажите адрес сервера MetaQuotes-Demo2. Увидите, что произойдет в Навигаторе. Просьба, к существующим счетам применять такое правило только после удачного соединения.

Строка для поиска: Uluchshenie 005.
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