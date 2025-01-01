Экспортирование функций

Существует возможность использования в mql5-программе функции, объявленной в другой mql5-программе с постмодификатором export. Такая функция называется экспортируемой, и она доступна для вызова из других программ после компиляции.

int Function() export

{

}

Данный модификатор указывает компилятору внести функцию в таблицу EX5-функций, экспортируемых данным исполняемым ex5-файлом. Только функции с таким модификатором становятся доступными ("видимыми") из других mql5-программ.

Свойство library указывает компилятору, что данный EX5-файл будет являться библиотекой, и компилятор проставит это в заголовке EX5.

Все функции, которые планируются как экспортируемые, должны быть помечены модификатором export.

