Экспортирование функций
Существует возможность использования в mql5-программе функции, объявленной в другой mql5-программе с постмодификатором export. Такая функция называется экспортируемой, и она доступна для вызова из других программ после компиляции.
int Function() export
Данный модификатор указывает компилятору внести функцию в таблицу EX5-функций, экспортируемых данным исполняемым ex5-файлом. Только функции с таким модификатором становятся доступными ("видимыми") из других mql5-программ.
Свойство library указывает компилятору, что данный EX5-файл будет являться библиотекой, и компилятор проставит это в заголовке EX5.
Все функции, которые планируются как экспортируемые, должны быть помечены модификатором export.
