Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 33
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Снова запустился совсем другой скрипт.
Оборудование:
Последовательность действий:
Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен в середине папки), а запустился 'FolderDelete' - он последний в своей папке.:
Причём уже прошло минут 10 после запуска и если снова пытаться запустить 'Generator Magic Number' то запустится 'FolderDelete'.
На всякий случай никаких действий пока не буду производить...
Уважаемые разработчики!
Eсли включаемый файл mqh перенести в общую папку Common, то при компиляции этого файла MetaEditor 4 и 5 сыпет ошибками на каждую строчку кода. Но при этом файл остаётся рабочим.
например на такие первые строки:
Подключаюсь через терминал, путь к общей папке такой: C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Include
Спасибо
если переключится на другой символ, а потом вернуться - то видно, что график уже не выровнен по правому краю, есть зазор (хотя до переключения он был выровнен). размер этого зазора зависит от текущего масштаба графика (чем мельче бары, тем больше зазор) и от значения ширины окна, когда оно было (когда-то, не в данный момент) свёрнуто. если включено автовыравнивание, при приходе нового тика, поджимается вправо, соответственно "дёргается".
причина (как кажется) - этот код в OnChartEvent:
но! все параметры - константы, т.к. окна полноэкранные.
если распринтовать ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS):
если выйти из полнооконного режима и изменить размеры - цифры другие. повторюсь: окна графиков на весь терминал, не отдельные, т.е. должно быть одно значение у всех, константа.
Можно ли получить некоторые пояснения по поводу обновления MT5.
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MT5 Последняя версия выпуска
Юрген Ротштейн , 2020.02.04 00:07Мой брокер (AMP Futures) постоянно пытается обновить терминал до версии 2302, которая, очевидно, не является версией выпуска. Я не подключал терминал к серверу «MetaQuotes-Demo» или к любому другому серверу, кроме «AMPGlobalUSA-Demo». Итак, как это возможно?
Благодарность
С уважением
Я проверил и эффективно AMP-брокер запускает сборку 2302. Разве 2303 не является бета-версией? Как это возможно, брокер выдвинул бета?
Насколько я понимаю, брокер должен использовать максимум 2280 билда.
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New version of MetaTrader 5 build 2280 platform
Alain Verleyen , 02/20/04 00:35
Can I get some clarification about the MT5 update.
I checked and effectively the AMP broker launches build 2302. Isn't 2303 a beta? How is this possible broker put forward beta?
As far as I understand, the broker should use a maximum of 2280 builds.
Можно ли получить некоторые пояснения по поводу обновления MT5.
Я проверил и эффективно AMP-брокер запускает сборку 2302. Разве 2303 не является бета-версией? Как это возможно, брокер выдвинул бета?
Насколько я понимаю, брокер должен использовать максимум 2280 билда.
У меня тоже на АМР билд 2302.
2316: проходит визуальный тест советника. останавливаю кнопкой "Стоп" в окне визуального тестирования. вношу изменения в код, компилирую. Терминал виснет.
Да. Спасибо.
Воспроизвели и исправили