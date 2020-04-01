Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 33

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Снова запустился совсем другой скрипт.


Оборудование:

2020.01.31 09:25:00.222 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2307 started (MetaQuotes Software Corp.)
2020.01.31 09:25:00.222 Terminal        Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3920 / 8077 Mb, Disk: 88 / 415 Gb, GMT+2
2020.01.31 09:25:00.223 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Последовательность действий:

  • вчера были выгружены редактор MetaEditor и терминал MetaTrader 5 (сам компьютер не перезагружался)
  • сегодня был запущен редактор MetaEditor, создан новый советник ('Новая папка' -> 'Новый файл'), сам советник на диск не сохранялся (в названии советника в редакторе стоит '*')
  • запущен терминал MetaTrader 5
  • запустил скрипт 

Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен  в середине папки), а запустился 'FolderDelete' - он последний в своей папке.:


Причём уже прошло минут 10 после запуска и если снова пытаться запустить 'Generator Magic Number' то запустится 'FolderDelete'. 

На всякий случай никаких действий пока не буду производить... 

[Удален]  

Уважаемые разработчики!

Eсли включаемый файл mqh перенести в общую папку Common, то при компиляции этого файла MetaEditor 4 и 5 сыпет ошибками на каждую строчку кода. Но при этом файл остаётся рабочим.

например на такие первые строки:

int a=5;
int b=6;



Подключаюсь через терминал, путь к общей папке такой: C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Include

Спасибо

 

если переключится на другой символ, а потом вернуться - то видно, что график уже не выровнен по правому краю, есть зазор (хотя до переключения он был выровнен). размер этого зазора зависит от текущего масштаба графика (чем мельче бары, тем больше зазор) и от значения ширины окна, когда оно было (когда-то, не в данный момент) свёрнуто. если включено автовыравнивание, при приходе нового тика, поджимается вправо, соответственно "дёргается".

причина (как кажется) - этот код в OnChartEvent:

 if(auto_offset>0 && id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)
 ChartSetDouble (0,CHART_SHIFT_SIZE,(FS*butt_width+4+auto_offset)*100.0/ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS));

но! все параметры - константы, т.к. окна полноэкранные.

если распринтовать ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS):

если выйти из полнооконного режима и изменить размеры - цифры другие. повторюсь: окна графиков на весь терминал, не отдельные, т.е. должно быть одно значение у всех, константа.

 
2020: комп в спящий режим отправляю, потом бужу - первый в списке в обзоре рынка USDSEK. удаляю (что подтверждает то, что он не используется) - больше не появляется. Опять в спящий режим, - бужу - снова первый в списке USDSEK. Что наиболее странно - первый! - обычно "показать всё" в конец добавляются.
 

Можно ли получить некоторые пояснения по поводу обновления MT5.

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MT5 Последняя версия выпуска

Юрген Ротштейн , 2020.02.04 00:07

Мой брокер (AMP Futures) постоянно пытается обновить терминал до версии 2302, которая, очевидно, не является версией выпуска. Я не подключал терминал к серверу «MetaQuotes-Demo» или к любому другому серверу, кроме «AMPGlobalUSA-Demo». Итак, как это возможно?

Благодарность
С уважением

Я проверил и эффективно AMP-брокер запускает сборку 2302. Разве 2303 не является бета-версией? Как это возможно, брокер выдвинул бета?

Насколько я понимаю, брокер должен использовать максимум 2280 билда.

 

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New version of MetaTrader 5 build 2280 platform

Alain Verleyen , 02/20/04 00:35

Can I get some clarification about the MT5 update.

I checked and effectively the AMP broker launches build 2302. Isn't 2303 a beta? How is this possible broker put forward beta?

As far as I understand, the broker should use a maximum of 2280 builds. 

@MetaQuotes @Renat Fatkhullin , Почему ты не отвечаешь? Это настоящая проблема. Брокер вынужден обновить терминал MT5 до бета-версии, что вызвало у меня некоторые проблемы! Проясните, пожалуйста, ситуацию, нельзя допускать, чтобы брокеры проталкивали бета-версии, которые не являются стабильными для их клиентов.
 
Alain Verleyen:

Можно ли получить некоторые пояснения по поводу обновления MT5.

Я проверил и эффективно AMP-брокер запускает сборку 2302. Разве 2303 не является бета-версией? Как это возможно, брокер выдвинул бета?

Насколько я понимаю, брокер должен использовать максимум 2280 билда.

У меня тоже на АМР билд 2302.

 
2316: проходит визуальный тест советника. останавливаю кнопкой "Стоп" в окне визуального тестирования. вношу изменения в код, компилирую. Терминал виснет.
 
Igor Zakharov:
2316: проходит визуальный тест советника. останавливаю кнопкой "Стоп" в окне визуального тестирования. вношу изменения в код, компилирую. Терминал виснет.

Да. Спасибо.

Воспроизвели и исправили

 
Как насчёт добавить в язык decltype и auto? Без них очень тяжело писать гибкие коды, изобилующие сложными шаблонными типами, плюс с появлением namespace эта проблема стала ещё более актуальной.  Описание такого типа может порой занять полстроки, а то и больше...  Загромождая код и усложняя читабельность.

Автоматическое выведение типов давно используется во всех популярных языках, поэтому MQL как-то очень сильно отстал от жизни.
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