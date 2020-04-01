Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 28
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Билд 2300, то же.
Кто-нибудь использует фреймы? Подтвердите или опровергните. Слишком сложно искать ошибку в коде с фреймами, и если проблема в тестере - неохота начинать.
Статистику по пересылке фреймов покажите пожалуйста. Вот наша статистика
Билд 2280
Билд 2301
Тесты с гораздо бОльшим количеством фреймов
Билд 2280
Билд 23015 гигов фреймов. Замедления нет.
Статистику по пересылке фреймов покажите пожалуйста. Вот наша статистика
Билд 2280
Билд 2301
Тесты с гораздо бОльшим количеством фреймов
Билд 2280
Билд 23015 гигов фреймов. Замедления нет.
Компилировал под своим билдом. Прерывал оптимизацию, потому что вся займёт 48ч. Но длительность примерно одинаковая по всей оптимизации.
Билд 2302. История OHLC за 4 года:
Без фреймов:
С фреймами:
Пробовал для скорости оптимизацию за 1 мес, но так разницы нет. За 1 год - уже есть.
В 2286 разницы нет.
UPD: всё работало правильно последний год примерно. Это около 100 беток, не считая пропущенных мной. Перестало работать при переходе с 2286 на 2298.
На исторических данных у тиков включен флаг, соответствующий 8 биту.
На реальных тиках такого не наблюдается.
Что означает 8 бит в флаге тика?
2020.01.25 16:28:33.369 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 116; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:34.121 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 117; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:34.872 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 118; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:35.624 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 119; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_BUY|TICK_FLAG_256|; flag: 312
2020.01.25 16:28:36.375 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 120; tick flags: TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK|; flag: 6
2020.01.25 16:28:37.126 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 121; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:37.877 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 122; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:38.628 2020.01.24 10:00:02 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 123; tick flags: TICK_FLAG_ASK|; flag: 4
2020.01.25 16:28:39.380 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 124; tick flags: TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK|; flag: 6
2020.01.25 16:28:40.131 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 125; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_BUY|TICK_FLAG_256|; flag: 312
2020.01.25 16:28:40.882 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 126; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_BUY|TICK_FLAG_256|; flag: 312
2020.01.25 16:28:41.633 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 127; tick flags: TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK|; flag: 6
2020.01.25 16:28:42.384 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 128; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:43.135 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 129; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:43.886 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 130; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:44.637 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 131; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:45.387 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 132; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
2020.01.25 16:28:46.139 2020.01.24 10:00:03 Simbol: SBRF-3.20; tick #: 133; tick flags: TICK_FLAG_LAST|TICK_FLAG_VOLUME|TICK_FLAG_SELL|TICK_FLAG_256|; flag: 344
Доступна бета 2302.
Сегодня установил обновление. Пожалуйста пишите что изменилось, в движке и документации.
Компилировал под своим билдом. Прерывал оптимизацию, потому что вся займёт 48ч. Но длительность примерно одинаковая по всей оптимизации.
Билд 2302. История OHLC за 4 года:
Без фреймов:
С фреймами:
Пробовал для скорости оптимизацию за 1 мес, но так разницы нет. За 1 год - уже есть.
В 2286 разницы нет.
UPD: всё работало правильно последний год примерно. Это около 100 беток, не считая пропущенных мной. Перестало работать при переходе с 2286 на 2298.
Какая разница в коде между "с фреймами" и "без фреймов"?
Какая разница в коде между "с фреймами" и "без фреймов"?
Вот структура тестерных функций, касающихся фреймов. OnTesterPass() отсутствует.
Скажите, это нормальная ситуация, при условии, что функция Timer больше нигде не вызывается?
Время выполнения OnTimer — более чем в 3 раза больше, чем, собственно, функции.
2286, профилирование советника по ценам открытия М1 на истории 6 месяцев.
Скажите, это нормальная ситуация, при условии, что функция Timer больше нигде не вызывается?
Скорее всего, ошибаюсь. Вроде, зеленая полоса - процентное отношение времени от времени функции-родителя.
Надо сравнивать синие. Там видно, что OnTimer почти в четыре раза дольше Timer.