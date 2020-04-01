Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 19
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
fxsaber, 2019.11.11 12:00Баг языка
5. Полное имя запускаемого скрипта от корня MQL5
6. Полное имя запущенного скрипта от корня MQL5
Являются ли эти скрипты первыми или последними в своей папке? (5 - первый; 6 - последний)
Проблема стабильно воспроизводится?
Если запустить другой скрипт, запускается этот другой скрипт?
Являются ли эти скрипты первыми или последними в своей папке? (5 - первый; 6 - последний)
'Generator Magic Number' в середине папки, а 'FolderClean' - первый:
Проблема стабильно воспроизводится?
Нет, не стабильно. Редко бывает, но каждый раз страшно.
Если запустить другой скрипт, запускается этот другой скрипт?
Обычно всё нормально, данная аномалия проявляется редко.
Обычно всё нормально, данная аномалия проявляется редко.
У меня так бывало раньше, связано было с созданием новых скриптов. Как бы не происходила переиндексация, помогало принудительное обновление в навигаторе.
'Generator Magic Number' в середине папки, а 'FolderClean' - первый:
Нет, не стабильно. Редко бывает, но каждый раз страшно.
Обычно всё нормально, данная аномалия проявляется редко.
Компилятор в этот момент компилировал что-нибудь?
Нет. Проснулся в обед и включил терминал.
Нашелся все-таки противник)
Можете объяснить, чем удобен повторный запуск оптимизации после того, как уже анализируются одиночные проходы (путем их запуска из результатов оптимизации)?
Многократно ошибочно запускал оптимизацию вместо одиночного прогона (и не я один). Вот, допросились, исправили этот момент. Теперь вам не удобно)
Прежде всего: Кликаете по любому результату в списке проходов - вот вам и одиночный проход. Кнопку нажимать великой нужды нет. А дальше, нужно переходить к следующему периоду оптимизации. Вот тут-то и приходиться следить за режимом в окошке. Представляете, как это в разгаре длинной валк-форвард оптимизации нужно посмотреть одиночный проход а потом менять целую настройку. После смены всех дат периода и форварда я о ней не раз забывал.
Это неудобство -мелкое и вполне терпимое. Пускай будет. А вот графики оптимизации - реально зло!
Для того, чтобы разработчики обратили внимание на ваши заявления (по сути - ничем не подкреплённые), вам нужно предоставить минимальный, воспроизводящий проблему код, и последовательность действий для воспроизведения описываемого вами поведения.
В случае с разницей результатов оптимизации замечание уместно: причина оказалась не в тестере а в стороннем софте. Из за принудительной выгрузки агентов тестирования терялись данные.
А вот всё остальное - чисто работа терминала. Чтобы воспроизвести проблемы поста #153 только терминал и нужен.
К стати, задержка перед форвард-проходом происходит от того, что подгружаются тиковые данные из Интернета. Предлагаю при включённом форварде грузить данные сразу одним куском, от начала периода оптимизации до конца форварда, ибо первое всегда продолжение второго.
В случае с разницей результатов оптимизации замечание уместно: причина оказалась не в тестере а в стороннем софте. Из за принудительной выгрузки агентов тестирования терялись данные.
А вот всё остальное - чисто работа терминала. Чтобы воспроизвести проблемы поста #153 только терминал и нужен.
К стати, задержка перед форвард-проходом происходит от того, что подгружаются тиковые данные из Интернета. Предлагаю при включённом форварде грузить данные сразу одним куском, от начала периода оптимизации до конца форварда, ибо первое всегда продолжение второго.
Стандартные советники, поставляемые с терминалом, так же воспроизводят указанное выше поведение в #153?
Я провёл испытания на чистом терминале от робофрекс. Ничего в него раньше не добавлял и не тестировал. Он имеет версию 2280 а рабочий 2286. Кажется, раньше такое было невозможно. Результаты оказались разные:
По факту осталась только проблема с паузой между проходом оптимизации и форвардом около 30 с. Но это самая неприятная проблема.
Зависание терминала при даблклике по результату форварда исчезло после обновления до 2286. В чистом терминале такого зависания нет.
Долгий первый загруз терминала (окл. 5мин) с включённым тестером, с любым советником, есть только в рабочем 2286. Обновление не помогло. В чистом терминале загруз около минуты.
Повторный загруз всегда быстрый, а вот запуск чистого терминала перед рабочим не помогает. Без тестера тоже всё сразу быстро.
Ну и постоянные подгрузки котировок, даже при проходе по одному и тому-же месту в обоих терминалах присутствуют...
Я считаю, что тестер должен работать с любыми советниками, с подключением любых библиотек и даже "питонами", если это задекларировано в документации.