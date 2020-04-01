Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 20
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Об ошибке сообщили на английском форуме . SYMBOL_CATEGORY и SYMBOL_EXCHANGE не могут быть установлены для пользовательского символа.
«Символ» и «Описание» зарегистрированы, как показано на рисунке, однако «Категория» и «Обмен» не зарегистрированы.
без пробела - всё видно
При запуске терминала запускается еще и перекомпиляция всех измененных исходников. Проблема, если в папке есть огромные исходники, которые собираются несколько минут, но в настоящий момент они не нужны или сборка таких исходников зависает (я отправлял Славе пример таких исходников), то процессорные мощности тратятся в пустую.
Поскольку у меня запуск теста происходит через bat-файл, то эта постоянная перекомпиляция раздражает.
Кто-то (https://www.mql5.com/de/users/ensisexi92) хочет закрыть свою учетную запись (https://www.mql5.com/de/forum/330129), поскольку он не согласен с правилами защиты данных.
Он сам или пользователь вообще) не может этого сделать и нет категории для сообщения в службу поддержки, как закрыть аккаунт?
Jemand (https://www.mql5.com/de/users/ensisexi92) möchte sein Konto schließen (https://www.mql5.com/de/forum/330129), weil er nicht mit den Datenschutzbestimmungen zustimmt.Er selber bzw. überhaupt eine User) kann das nicht machen und für eine Meldung an das Service Desk gibt es keine Kategorie, wie Konto schließen?
Пользователь (https://www.mql5.com/de/users/netsrac) сообщил, что отчеты о продажах больше не могут быть загружены: 404 Эта страница не существует.
То же самое со мной
Когда я нажимаю 2018, 2019 или 2020, я получаю эту страницу:
Ein User (https://www.mql5.com/de/users/netsrac) meldete, dass die Verkaufsberichte nicht mehr heruntergeladen werden können: 404 Diese Seite existiert nicht.
Dasselbe ist bei mir:
Wenn ich auf 2018, 2019 oder 2020 klicke, erhalte ich diese Seite:
Смог повторить ситуацию: запустился скрипт не тот, который я выбрал в окне "Навигатор".
Сначала был запущен редактор (при этом терминал выключен со вчерашнего дня). Редактор за сегодня был запущен первый раз. В редакторе изменил существующий скрипт, скомпилировал его и затем восстановил из Хранилища скрипт (удалил таким способом внесенные изменения).
Затем создал новый советник (он остался в режиме 'Есть незафиксированные изменения' ) и из редактора вызвал загрузку терминала.
Терминал загрузился и я буквально через секунд пять попытался вызвать скрипт. В итоге отработал совершенно другой скрипт.
Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен в середине папки), а запустился 'FolderClean' - он первый в своей папке.:
Папка скриптов: Файлов: 713; папок: 82
Добавлено:
Через 10 минут снова попытался запустить скрипт 'Generator Magic Number', но опять таки запустился 'FolderClean'. Перезапустил терминал, после запуска почти мгновенно запустил скрипт 'Generator Magic Number' - в этот раз запустился именно 'Generator Magic Number'.