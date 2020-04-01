Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 20

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Об ошибке сообщили на английском форуме . SYMBOL_CATEGORY и SYMBOL_EXCHANGE не могут быть установлены для пользовательского символа. 

input string    symbol_0 = "6758" ;               //Symbol code
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
   string group_name;
   long   number;
   bool   ret;
   bool   is_custom      = true ;

   number = StringToInteger (symbol_0);
   number = ( long )( MathFloor (number / 1000 ) * 1000 );
   group_name = IntegerToString (number);

   if (! SymbolExist (symbol_0, is_custom))
   {
      ret = CustomSymbolCreate (symbol_0, group_name, NULL );

       if (!ret)
      {
         Alert ( "Failed to create symbol for " + symbol_0);
      }
       else
      {
         CustomSymbolSetString (symbol_0, SYMBOL_DESCRIPTION , "SONY" );
         CustomSymbolSetString (symbol_0, SYMBOL_CATEGORY , "Electric" );
         CustomSymbolSetString (symbol_0, SYMBOL_EXCHANGE , "Tokyo-1" );
      }
   }

//---
}
//+------------------------------------------------------------------+

«Символ» и «Описание» зарегистрированы, как показано на рисунке, однако «Категория» и «Обмен» не зарегистрированы.

CustomSymbol

 
Если имя группы начинается с пробела, то пустая строчка получается 
input group " Volatility is close"

без пробела - всё видно


 

При запуске терминала запускается еще и перекомпиляция всех измененных исходников. Проблема, если в папке есть огромные исходники, которые собираются несколько минут, но в настоящий момент они не нужны или сборка таких исходников зависает (я отправлял Славе пример таких исходников), то процессорные мощности тратятся в пустую.

Поскольку у меня запуск теста происходит через bat-файл, то эта постоянная перекомпиляция раздражает.

 
А куда дели указание сдвига индикатора при кидании его на график?
 

Кто-то (https://www.mql5.com/de/users/ensisexi92) хочет закрыть свою учетную запись (https://www.mql5.com/de/forum/330129), поскольку он не согласен с правилами защиты данных.

Он сам или пользователь вообще) не может этого сделать и нет категории для сообщения в службу поддержки, как закрыть аккаунт?

Jemand (https://www.mql5.com/de/users/ensisexi92) möchte sein Konto schließen (https://www.mql5.com/de/forum/330129), weil er nicht mit den Datenschutzbestimmungen zustimmt.

Er selber bzw. überhaupt eine User) kann das nicht machen und für eine Meldung an das Service Desk gibt es keine Kategorie, wie Konto schließen?
Ensar Guengoer
Ensar Guengoer
  • www.mql5.com
Profil des Traders
 
Заметил, что резко возросло потребление памяти при оптимизации на 1 агент по сравнению с билдом от ноября 2019 года - было в районе 100 мегабайт, а сейчас более 500.
 
Поскольку сборка 2280 на вкладке истории я заметила, что теперь можно отображать время, затрачиваемое на каждую операцию, эта информация очень полезна, поздравляю, нам действительно этого не хватало ...
Теперь я предлагаю отобразить разницу в баллах, потому что, имея только денежную стоимость, я должен рассчитать вручную или экспортировать, чтобы узнать, сколько очков я заработал.
 
Просьба добавить столбец в Обзоре Рынка "Комиссия", которая указана в спецификации контракта. Цена тика есть - не хватает ещё и комиссии.
 

Пользователь (https://www.mql5.com/de/users/netsrac) сообщил, что отчеты о продажах больше не могут быть загружены: 404 Эта страница не существует.

То же самое со мной


Когда я нажимаю 2018, 2019 или 2020, я получаю эту страницу:



Ein User (https://www.mql5.com/de/users/netsrac) meldete, dass die Verkaufsberichte nicht mehr heruntergeladen werden können: 404 Diese Seite existiert nicht.

Dasselbe ist bei mir:


Wenn ich auf 2018, 2019 oder 2020 klicke, erhalte ich diese Seite:

Carsten Pflug
Carsten Pflug
  • www.mql5.com
Hat das Thema MQL5 Website - Verkaufsbericht funktioniert nicht hinzugefügt Hallo zusammen, seit einiger Zeit funktioniert bei mir der Link zum Verkaufsbericht (Unter Produkte->Statistik->Verkaufsbericht) nicht mehr. Ich erhalte eine Fehlermeldung 404 (404. Diese Seite existiert nicht.). Früher gab es hier eine Hat ein Produkt...
 

Смог повторить ситуацию: запустился скрипт не тот, который я выбрал в окне "Навигатор".

Сначала был запущен редактор (при этом терминал выключен со вчерашнего дня). Редактор за сегодня был запущен первый раз. В редакторе изменил существующий скрипт, скомпилировал его и затем восстановил из Хранилища скрипт (удалил таким способом внесенные изменения).

2020.01.15 10:42:21.519 Storage modify MQL5\Scripts\Test\1.mq5 to base
2020.01.15 10:42:26.773 Storage commit command start MQL5\Scripts\Test\1.mq5
2020.01.15 10:42:27.165 Storage send data to MQL5\Scripts\Test\1.mq5, 1890 bytes
2020.01.15 10:42:27.326 Storage commit completed at revision: 2723


Затем создал новый советник (он остался в режиме 'Есть незафиксированные изменения'  Есть незафиксированные изменения ) и из редактора вызвал загрузку терминала.

Терминал загрузился и я буквально через секунд пять попытался вызвать скрипт. В итоге отработал совершенно другой скрипт.

2020.01.15 10:54:17.010 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2286 started (MetaQuotes Software Corp.)
2020.01.15 10:54:17.011 Terminal        Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4270 / 8077 Mb, Disk: 57 / 415 Gb, GMT+2
2020.01.15 10:54:17.011 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2020.01.15 10:54:33.272 Network '19332146': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 61.88 ms)
2020.01.15 10:54:33.272 Network '19332146': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2020.01.14 09:21:17
2020.01.15 10:54:33.355 Network '19332146': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2020.01.15 10:54:33.355 Network '19332146': trading has been enabled - hedging mode
2020.01.15 10:54:33.572 Network '19332146': scanning network for access points
2020.01.15 10:54:34.898 MQL5.community  activated for 'barabashkakvn', balance: 11.36
2020.01.15 10:54:35.213 MQL5.chats      activated for 'barabashkakvn'
2020.01.15 10:54:36.893 Network '19332146': scanning network finished
2020.01.15 10:54:46.377 Scripts script FolderClean (EURUSD,Daily) loaded successfully
2020.01.15 10:54:52.109 Scripts script FolderClean (EURUSD,Daily) removed


Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен  в середине папки), а запустился 'FolderClean' - он первый в своей папке.:

Папка скриптов: Файлов: 713; папок: 82


Добавлено:

Через 10 минут снова попытался запустить скрипт 'Generator Magic Number', но опять таки запустился 'FolderClean'. Перезапустил терминал, после запуска почти мгновенно запустил скрипт 'Generator Magic Number' - в этот раз запустился именно 'Generator Magic Number'.

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