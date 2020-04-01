Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 8

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Roffild:

У меня не загружает библиотеку из папки эксперта: 

Библиотека Experts\MyExpert\MyExpert_biglib.ex5 есть.

А замеры простые: если переместить код  библиотечной функции в код эксперта, то тест проходится за 2:10. С библиотекой тест проходится за 3:02


 

Что за запись из лога Вы представили? Почему обрезанную? Я подозреваю, что это - тестер.

Ваши замеры никак никак не доказывают замедление именно из-за передачи структур. А лишь то, что заинлайненные функции вызываются быстрее.

 
fxsaber:

Если делать, то нужно иметь возможносьб быстро попасть в дефолтную папку. А то после сохранения на C:\ долго очень можно ее искать.

Да я даже согласен на два варианта сохранения, и в дефолтную, и в последнюю использованную. А то очень утомительно руками каждый раз переходить по версиям экспертов и сохранять файл туда.
 

Создал кастомный символ и открыл его чарт, переключился на другой сервер. Получил

В Обзоре рынка ничего, чарт кастомного открыт.


ЗЫ Оказывается, соединения не произошло.

'67017093': authorization on ForexTimeFXTM-Demo02 failed (Invalid account)
 

Знаю, что уже надоел, но проблема с тестером стратегий и сетевыми/локальными агентами никуда не исчезла. И, судя по форуму, она не у меня одного.

https://www.mql5.com/ru/forum/328632

https://www.mql5.com/ru/forum/328596


Свежий скриншот:


Логи с сервера и с пары сетевых агентов тоже прилагаю.

Файлы:
half.zip  146 kb
 

Ошибка с пользовательским символом: после перезапуска платформы, пользовательский символ удаляется из Обзора рынка, открытый график на этом символе заменяется другим символом.

Build 2280.

 

Билд 2280, Реальный счет

2019.12.18 10:00:02.994 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 Si-12.20 at 62172
2019.12.18 10:00:02.996 Trades  'xxxxx': failed buy limit 2.00 Si-12.20 at 62172 [Invalid price]

Добавлено

В ручную тоже не устанавливается


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out...
 

Другая ошибка.

Изменена спецификация пользовательского символа из тестера . (Добавлена котировка / торговая сессия в воскресенье).

После этого Терминал рухнул:

1. Когда я запускаю тест на этот символ.

2. Когда я пытаюсь изменить спецификацию символа из Тестера.

----

Как только я добавил те же свойства пользовательских символов (Ctrl + U), сбой прекратился.

Файлы:
MT5CLW64.zip  157 kb
 

Если терминал очень долго запускается и у Вас стоит Kaspersky Internet Security проверьте - не слетели ли настройки исключений (я добавил в исключение всю папку MetaQuotes -> у меня она имеет вид C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\)



 
Alain Verleyen:

Другая ошибка.

Изменена спецификация пользовательского символа из тестера . (Добавлена котировка / торговая сессия в воскресенье).

После этого Терминал рухнул:

1. Когда я запускаю тест на этот символ.

2. Когда я пытаюсь изменить спецификацию символа из Тестера.

----

Как только я добавил те же свойства пользовательских символов (Ctrl + U), сбой прекратился.

Спасибо. Проверим
 

Наткнулся случайно, сам не использую.

При наведении на некоторые точки на графике с результатами всплывает balloon с номером прохода и результатом, на некоторых - не всплывает, а на некоторых (и только в процессе оптимизации) - происходит вылет терминала (иногда с предварительным зависанием на десятки секунд).

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