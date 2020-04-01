Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 8
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У меня не загружает библиотеку из папки эксперта:
Библиотека Experts\MyExpert\MyExpert_biglib.ex5 есть.
А замеры простые: если переместить код библиотечной функции в код эксперта, то тест проходится за 2:10. С библиотекой тест проходится за 3:02
Что за запись из лога Вы представили? Почему обрезанную? Я подозреваю, что это - тестер.
Ваши замеры никак никак не доказывают замедление именно из-за передачи структур. А лишь то, что заинлайненные функции вызываются быстрее.
Если делать, то нужно иметь возможносьб быстро попасть в дефолтную папку. А то после сохранения на C:\ долго очень можно ее искать.
Создал кастомный символ и открыл его чарт, переключился на другой сервер. Получил
В Обзоре рынка ничего, чарт кастомного открыт.
ЗЫ Оказывается, соединения не произошло.
Знаю, что уже надоел, но проблема с тестером стратегий и сетевыми/локальными агентами никуда не исчезла. И, судя по форуму, она не у меня одного.
https://www.mql5.com/ru/forum/328632
https://www.mql5.com/ru/forum/328596
Свежий скриншот:
Логи с сервера и с пары сетевых агентов тоже прилагаю.
Ошибка с пользовательским символом: после перезапуска платформы, пользовательский символ удаляется из Обзора рынка, открытый график на этом символе заменяется другим символом.
Build 2280.
Билд 2280, Реальный счет
Добавлено
В ручную тоже не устанавливается
Другая ошибка.
Изменена спецификация пользовательского символа из тестера . (Добавлена котировка / торговая сессия в воскресенье).
После этого Терминал рухнул:
1. Когда я запускаю тест на этот символ.
2. Когда я пытаюсь изменить спецификацию символа из Тестера.
----
Как только я добавил те же свойства пользовательских символов (Ctrl + U), сбой прекратился.
Если терминал очень долго запускается и у Вас стоит Kaspersky Internet Security проверьте - не слетели ли настройки исключений (я добавил в исключение всю папку MetaQuotes -> у меня она имеет вид C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\)
Другая ошибка.
Изменена спецификация пользовательского символа из тестера . (Добавлена котировка / торговая сессия в воскресенье).
После этого Терминал рухнул:
1. Когда я запускаю тест на этот символ.
2. Когда я пытаюсь изменить спецификацию символа из Тестера.
----
Как только я добавил те же свойства пользовательских символов (Ctrl + U), сбой прекратился.
Наткнулся случайно, сам не использую.
При наведении на некоторые точки на графике с результатами всплывает balloon с номером прохода и результатом, на некоторых - не всплывает, а на некоторых (и только в процессе оптимизации) - происходит вылет терминала (иногда с предварительным зависанием на десятки секунд).