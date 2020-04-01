Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 11
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Нет. Не использую сторонние менеджеры на базе WinAPI.
WM_CLOSE может прислать кто угодно. От родного таск-менеджера до родного же защитника. Не говоря уже о вирусах и антивирусах
Ну, ради интереса запущу полный перебор, где таких ограничений нет и посмотрю, каков будет результат.
если оптимизируемых параметров больше одного, то включится генетика.
Este usuário precisa atualizar seu terminal.
Пользователь использует последнюю версию.
Outro usuário tem um número de compilação ?
Пользователь использует последнюю версию. то есть та же версия, что была скомпилирована.
Если я пытаюсь открыть ex5 самостоятельно, он также отображает сообщение об ошибке.
Существует разница между номером набора параметров и номером поступления на график. На графике точки рисуются в порядке поступления.
даблклик показывает с какими параметрами был получен данный результат.
нет проблемы в тултипе показывать не порядковый номер результата, а тот номер (или пара значений - номер поколения, номер особи) который отображен в списке результатов оптимизации . Это только первый вариант тултипа
Да, смотрели.
пока не сумели воспроизвести
Спасибо за объяснение, но это сбивает с толку. Я бы предложил вам использовать другой ярлык.
Пользователь использует последнюю версию. то есть та же версия, что была скомпилирована.
Если я пытаюсь открыть ex5 самостоятельно, он также отображает сообщение об ошибке.
если оптимизируемых параметров больше одного, то включится генетика.
Покажите логи клиентского терминала и логи экспертов
Это сообщение, которое я получаю, если я пытаюсь открыть его в своем терминале, я тоже получаю это сообщение.