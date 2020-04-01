Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 11

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Нет. Не использую сторонние менеджеры на базе WinAPI.

WM_CLOSE может прислать кто угодно. От родного таск-менеджера до родного же защитника. Не говоря уже о вирусах и антивирусах

 
Maksim Emeliashin:
Ну, ради интереса запущу полный перебор, где таких ограничений нет и посмотрю, каков будет результат.

если оптимизируемых параметров больше одного, то включится генетика.

 
Rashid Umarov :

Este usuário precisa atualizar seu terminal.

Пользователь использует последнюю версию.

 
Slava :

Outro usuário tem um número de compilação ?

Пользователь использует последнюю версию. то есть та же версия, что была скомпилирована.


Если я пытаюсь открыть ex5 самостоятельно, он также отображает сообщение об ошибке.

 
Slava :

Существует разница между номером набора параметров и номером поступления на график. На графике точки рисуются в порядке поступления.

даблклик показывает с какими параметрами был получен данный результат.

нет проблемы в тултипе показывать не порядковый номер результата, а тот номер (или пара значений - номер поколения, номер особи) который отображен в списке результатов оптимизации . Это только первый вариант тултипа

Спасибо за объяснение, но это сбивает с толку. Я бы предложил вам использовать другой ярлык.
 
Slava :

Да, смотрели.

пока не сумели воспроизвести

Я предоставлю больше информации, чтобы воспроизвести это.
 
Alain Verleyen:
Спасибо за объяснение, но это сбивает с толку. Я бы предложил вам использовать другой ярлык.
Да, согласен.
 
Marcelo Hoepfner:

Пользователь использует последнюю версию. то есть та же версия, что была скомпилирована.


Если я пытаюсь открыть ex5 самостоятельно, он также отображает сообщение об ошибке.

Покажите логи клиентского терминала и логи экспертов
 
Andrey Dik:

если оптимизируемых параметров больше одного, то включится генетика.

Нет. Генетическая оптимизация включается если общее количество проходов больше 100 000 000 (для 32-битной версии - 1 миллион)
 
Slava :
Покажите логи клиентского терминала и логи экспертов



Это сообщение, которое я получаю, если я пытаюсь открыть его в своем терминале, я тоже получаю это сообщение.

1...456789101112131415161718...36
Новый комментарий