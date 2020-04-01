Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 14
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CTrade::PositionCloseBy
При выполнении данного метода в мультивалютном эксперте неправильно отображается название символа по которому произошло закрытие позиций Close By.
Эксперт открывает две противоположные позиции по текущему символу и две по "AUDUSD". Это важно: сначала по текущему, а потом по другому символу.
Теперь выполняем закрытие Close By
(правильно, неправильно)
Что то стало с тестером после последнего обновления до 2280. По некоторым парам( из того что пока пробовал) AudCad, AudNzd, AudUsd, GbpCad результаты cо старыми сетами сильно отличаются от тех что показывало раньше и это ужасно, может у кого так же? По AudJpy, NzdCad, GbpUsd все как и раньше в точности! Надеюсь проясниться, никогда такого не видел на MT5. С opt тоже самое, варианты не соответствуют как будто было оптимизировано на другой инструмент, ошибки быть не может так как раньше все соответствовало и ни разу не было расхождения за все время пользования,тем более это по нескольким парам и я еще далеко не все пробовал, вот как пример вставил. Картинки не могу вставлять, у меня нет этой кнопки на панели. Как можно откатиться или установить предыдущую версию так чтобы она принудительно не обновилась?
Что то стало с тестером после последнего обновления до 2280.
Если на 2286 воспроизводится, давайте данные для воспроизведения.
Если на 2286 воспроизводится, давайте данные для воспроизведения.
Фуух как гора с плеч.. Разобрался в чем дело. Я после появления такой возможности стал менять уровень стопов в тестере так как у моего брокера на котором торгую он 0 а на котором тестирую не 0. Вот когда меняешь начинает постоянно возникать ошибка(на картинке вставленной) и получается неправильная работа, возвращаешь по умолчанию и все заработало как прежде! На 2286 все так же как и на 2280. Я просто тестирую на разных терминалах и не везде еще поменял уровень стопов поэтому и на некоторых парах все работало где не было поставлено 0.
Фуух как гора с плеч.. Разобрался в чем дело. Я после появления такой возможности стал менять уровень стопов в тестере так как у моего брокера на котором торгую он 0 а на котором тестирую не 0. Вот когда меняешь начинает постоянно возникать ошибка(на картинке вставленной) и получается неправильная работа, возвращаешь по умолчанию и все заработало как прежде! На 2286 все так же как и на 2280. Я просто тестирую на разных терминалах и не везде еще поменял уровень стопов поэтому и на некоторых парах все работало где не было поставлено 0.
Прикольно - картинка - характер графика знакомы (сейчас очень похожее делаю) и стопы... только я их программно учитываю)) Они отражаются на пользовательском параметре оптимизации.
At least in English this list (https://www.mql5.com/en/docs/function_indices) is still not complete: e.g. the function TesterHideIndicators() is missing here.
чем gif записать? хотел показать как в последнем билде при перемещение графика мышкой линии пропадают и снова появляются если назад сдвинуть ( OBJ_TREND) но это не заслуга последнего билда, в предыдущих то же это было. 2286
Рекомендую LiceCap.
Простой код для тестирования:
Если вы попытаетесь выполнить этот файл, скомпилированный, вы получите сообщение: неизвестный тип программы EX5
Кто-нибудь, пожалуйста, можете мне помочь. заранее спасибо.
Рекомендую LiceCap.
удобная штука
Серые вертикальные, помечены треугольниками-стрелками. Это просто пример! происходит такое и с другими типами объектов! самое странное - избирательность. такая же линия предыдущего дня - стабильна.