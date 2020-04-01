Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 14

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CTrade::PositionCloseBy

При выполнении данного метода в мультивалютном эксперте неправильно отображается название символа по которому произошло закрытие позиций Close By.

Эксперт открывает две противоположные позиции по текущему символу и две по "AUDUSD". Это важно: сначала по текущему, а потом по другому символу.

Теперь выполняем закрытие Close By

(правильно, неправильно)

2019.02.11 00:02:00   close position #2 buy 1.00 EURUSD by position #3 sell 1.00 EURUSD (0.93997 / 0.94102 / 0.93997)
2019.02.11 00:02:00   deal #6 sell 1.00 AUDCAD at 1.13217 done (based on order #6)
2019.02.11 00:02:00   deal #7 buy 1.00 AUDCAD at 1.13235 done (based on order #6)
2019.02.11 00:02:00   CTrade::OrderSend: close position #2 by #3 [done]
2019.02.11 00:02:00   close position #4 buy 1.00 AUDCAD by position #5 sell 1.00 AUDCAD (0.93997 / 0.94102 / 0.93997)
2019.02.11 00:02:00   deal #8 sell 1.00 AUDCAD at 0.94065 done (based on order #7)
2019.02.11 00:02:00   deal #9 buy 1.00 AUDCAD at 0.94135 done (based on order #7)
2019.02.11 00:02:00   CTrade::OrderSend: close position #4 by #5 [done]
Файлы:
1_CTrade_CloseBy.mq5  25 kb
 

Что то стало с тестером после последнего обновления до 2280. По некоторым парам( из того что пока пробовал) AudCad, AudNzd, AudUsd, GbpCad результаты cо старыми сетами сильно отличаются от тех что показывало раньше и это ужасно, может у кого так же? По AudJpy, NzdCad, GbpUsd все как и раньше в точности! Надеюсь проясниться, никогда такого не видел на MT5. С opt тоже самое, варианты не соответствуют как будто было оптимизировано на другой инструмент, ошибки быть не может так как раньше все соответствовало и ни разу не было расхождения за все время пользования,тем более это по нескольким парам и я еще далеко не все пробовал, вот как пример вставил. Картинки не могу вставлять, у меня нет этой кнопки на панели. Как можно откатиться или установить предыдущую версию так чтобы она принудительно не обновилась?

Файлы:
lce6AudCadN.jpg  553 kb
uvmbAudCadN.png  42 kb
3fgetAudCadN.jpg  521 kb
e2djnAudCadN.png  43 kb
lq_xab8nxi5_ioc04vn7.jpg  34 kb
 
freelancerAntonyan:

Что то стало с тестером после последнего обновления до 2280.

Если на 2286 воспроизводится, давайте данные для воспроизведения.

 
fxsaber:

Если на 2286 воспроизводится, давайте данные для воспроизведения.

Фуух как гора с плеч.. Разобрался в чем дело. Я после появления такой возможности стал менять уровень стопов в тестере так как у моего брокера на котором торгую он 0 а на котором тестирую не 0. Вот когда меняешь начинает постоянно возникать ошибка(на картинке вставленной) и получается неправильная работа, возвращаешь по умолчанию и все заработало как прежде! На 2286 все так же как и на 2280.  Я просто тестирую на разных терминалах и не везде еще поменял уровень стопов поэтому и на некоторых парах все работало где не было поставлено 0.

Файлы:
s59x5da_hvrkil.png  235 kb
rq7yh1.jpg  38 kb
 
freelancerAntonyan:

Фуух как гора с плеч.. Разобрался в чем дело. Я после появления такой возможности стал менять уровень стопов в тестере так как у моего брокера на котором торгую он 0 а на котором тестирую не 0. Вот когда меняешь начинает постоянно возникать ошибка(на картинке вставленной) и получается неправильная работа, возвращаешь по умолчанию и все заработало как прежде! На 2286 все так же как и на 2280.  Я просто тестирую на разных терминалах и не везде еще поменял уровень стопов поэтому и на некоторых парах все работало где не было поставлено 0.

Прикольно - картинка - характер графика знакомы (сейчас очень похожее делаю) и стопы... только я их программно учитываю)) Они отражаются на пользовательском параметре оптимизации.

 

At least in English this list (https://www.mql5.com/en/docs/function_indices) is still not complete: e.g. the function  TesterHideIndicators() is missing here.

Documentation on MQL5: List of MQL5 Functions
Documentation on MQL5: List of MQL5 Functions
  • www.mql5.com
Reads from the file of the CSV type a string of one of the formats: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MM:SS" - and converts it into a datetime value
 
чем gif записать? хотел показать как в последнем билде при перемещение графика мышкой линии пропадают и снова появляются если назад сдвинуть (OBJ_TREND) но это не заслуга последнего билда, в предыдущих то же это было. 2286
 
Igor Zakharov:
чем gif записать? хотел показать как в последнем билде при перемещение графика мышкой линии пропадают и снова появляются если назад сдвинуть ( OBJ_TREND) но это не заслуга последнего билда, в предыдущих то же это было. 2286

Рекомендую LiceCap.

 
Marcelo Hoepfner :
Добрый день

Используя свойство:
# служба недвижимости

После компиляции и отправки ex5 другому пользователю пользователь получает сообщение об ошибке:
неизвестный тип программы EX5 «test.ex5» (5)

Простой код для тестирования:


Строительная техника: 2280 


 #property   service 
 #property   copyright "" 
 #property   link          "" 
 #property   version      "1.00" 

 //+------------------------------------------------------------------+  
 //| Service program start function                                   |  
 //+------------------------------------------------------------------+  
 void OnStart ()
  {
   Print ( "OK" );
   
  }


Если вы попытаетесь выполнить этот файл, скомпилированный, вы получите сообщение: неизвестный тип программы EX5


Кто-нибудь, пожалуйста, можете мне помочь. заранее спасибо.

Файлы:
teste.ex5  10 kb
 
Stanislav Korotky:

Рекомендую LiceCap.

удобная штука

Серые вертикальные, помечены треугольниками-стрелками. Это просто пример! происходит такое и с другими типами объектов! самое странное - избирательность. такая же линия предыдущего дня - стабильна.


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