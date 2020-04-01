Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 23
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Тестирую свой веер фибонначи. На М15 всё хорошо и карасиво. Включил тест на Н8... Откуда взялся фиолетовый артефакт???
Впрочем, и на М15 это есть... Что это?
Что это?
это Ваш не проинициализированный индикаторный буфер
это Ваш не проинициализированный индикаторный буфер
Сомневаюсь.
Веер строится прямо из советника трендовыми линиями. И есть индикатор myZigZag3 на основе стандартного ZigZag в котором я изменил только это:
Сомневаюсь.
так сделайте:
так сделайте:
Там уже это есть.
Впрочем, и на М15 это есть... Что это?
в окне данных он есть среди буферов индикаторов? или это объекты? - если второе, то удалите и перезапишите шаблон.
В этой теме ( https://www.mql5.com/de/forum/330868 ) Отто Паузер показывает код (включая советник), который выдает ошибку «Недопустимые остановки» в сборке 2280, но в версии 2190 работает без сбоев. :
In diesem Thread (https://www.mql5.com/de/forum/330868) zeigt Otto Pauser einen Code (inkl. EA), der bei Build 2280 den Fehler "Invalid stops" produziert, in der Version 2190 aber problemlos läuft:
https://c.mql5.com/3/304/Test_SL_TP.mq5
в окне данных он есть среди буферов индикаторов? или это объекты? - если второе, то удалите и перезапишите шаблон.
Спасибо. Это действительно оказался шаблон. Удалил его (остался tester.tpl) и всё, никаких артефактов )))
Видимо ранее, когда гонял этот тестовый советник, случайно сохранил его шаблон. Вот оно и вылезло.
Спасибо. Это действительно оказался шаблон. Удалил его (остался tester.tpl) и всё, никаких артефактов )))
Видимо ранее, когда гонял этот тестовый советник, случайно сохранил его шаблон. Вот оно и вылезло.
значит в шаблоне было несколько индикаторов и в одном из индикаторов не происходила инициализация индикаторных буферов
в MQL5 терминал не инициализирует индикаторные буфера при запуске индикатора (как в MQL4) и нужно выполнять или ArrayInitialize() или в цикле где заполняются значения индикаторных буферов обязательно присваивать значения каждому индексу буфера
это распространенная ошибка когда делают "индикатор со стрелочками" - все работает, но до момента переключения ТФ ;)