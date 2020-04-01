Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 36
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Снова повторилась ситуация, когда был запущен НЕ ТОТ скрипт.
Алгоритм всё тот-же: утром запускается редактор. В редакторе создаётся новый файл (файл просто редактируется, без компиляции). Из редактора вызывается терминал. После запуска терминала (в течении 10-ти секунд) попытка запуска скрипта: в результате вызывается совершенно другой скрипт.
Пожалуйста дайте защиту от запуска скрипта БЕЗ ЗАПРОСА. Пожалуйста дайте защиту: чтобы при запуске ЛЮБОГО скрипта (есть у него входные параметры или нет) ВСЕГДА было подтверждающее окно.
На данный момент запуск скрипта БЕЗ подтверждения ОЧЕНЬ ОПАСНО: можно удалить любую папку (я лично так удалил папку с кодами, после чего ввёл свою защиту - добавил в скрипт входные параметры).
Какое полное имя редактируемой но некомпилируемой программы (от папки MQL5)?
Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который надо было запустить?
Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который запустился?
Каким способом была осуществлена попытка запуска скрипта - драг-дроп из навигатора, драг-дроп из фаворитов, контекстное меню навигатора, контекстное меню фаворитов, горячие клавиши?
Какое полное имя редактируемой но некомпилируемой программы (от папки MQL5)?
Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который надо было запустить?
Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который запустился?
Также как и ранее я описывал в этой ветке:
Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен в середине папки), а запустился 'FolderDelete' - он последний в своей папке.:
Каким способом была осуществлена попытка запуска скрипта - драг-дроп из навигатора, драг-дроп из фаворитов, контекстное меню навигатора, контекстное меню фаворитов, горячие клавиши?
Из окна Навигатор двойной клик на имени скрипта.
Также как и ранее я описывал в этой ветке:
Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен в середине папки), а запустился 'FolderDelete' - он последний в своей папке.:
Из окна Навигатор двойной клик на имени скрипта.
Какое полное имя редактируемой но нескомпилированной программы?
PS в опасных скриптах можно объявить
Какое полное имя редактируемой но нескомпилированной программы?
Уже не помню.
Серьезно думаю начать пользоваться NotePad++ вместо редактора MetaEditor. Я уже потерял несколько исходников Маркет-продуктов.
Билд 2372. Снова утренний запуск не того скрипта.
Журнал терминала:
Журнал редактора:
Работаю с редактором - обновляю компилирую файлы. Затем в редакторе создаю файл советника. Советник не скомпилирован, изменения не зафиксированы . Перешёл в терминал (уже не могу точно вспомнить: через панель задач или из редактора через кнопку ). В терминале хотел запустить скрипт, а запустился совсем другой скрипт.
Название скриптом, расположение скриптов в папке - все есть выше в моих сообщениях.
Build 2372 bug:
The trade result retcode is broken. All order operations return retcode == 0.
Code to reproduce.
Скажите кто нибудь, как и где можно скачать МТ4 ??
При попытке скачать с этого сайта , хоть на ехзешном файле и написана мт4, все равно устанавливает мт5. Это что рекламная навязывание, или екзешник заражен ??
Буду признателен, если отправите ответ ***, поскольку я тут в первый раз, и даже не понятно где этот вопрос задать, по этому и решил здесь, надеясь что тут модерирует человек из команды разработчиков...
Скажите кто нибудь, как и где можно скачать МТ4 ??
При попытке скачать с этого сайта , хоть на ехзешном файле и написана мт4, все равно устанавливает мт5. Это что рекламная навязывание, или екзешник заражен ??
Буду признателен, если отправите ответ ***, поскольку я тут в первый раз, и даже не понятно где этот вопрос задать, по этому и решил здесь, надеясь что тут модерирует человек из команды разработчиков...
Скачать можно на сайте торговой организации в которой Вы открыли свой счёт.
Скачать можно на сайте торговой организации в которой Вы открыли свой счёт.
Хотя бы даже демо-счёт. А у некоторых ДЦ можно скачать и не открывая счёт.
Билд 2372. Снова утренний запуск не того скрипта.
Запускаю советник из Избранного через накидывание мышкой. Запускается другой советник.
Если в этом меню выбрать "Присоединить к графику" - ничего не происходит.
В папке нет EX5-файла этого советника. После создания EX5 (выбрал в меню Изменить и скомпилировал), все стало работать правильно.