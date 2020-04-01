Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 36

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Vladimir Karputov:

Снова повторилась ситуация, когда был запущен НЕ ТОТ скрипт.


Алгоритм всё тот-же: утром запускается редактор. В редакторе создаётся новый файл (файл просто редактируется, без компиляции). Из редактора вызывается терминал. После запуска терминала (в течении 10-ти секунд) попытка запуска скрипта: в результате вызывается совершенно другой скрипт.

Пожалуйста дайте защиту от запуска скрипта БЕЗ ЗАПРОСА. Пожалуйста дайте защиту: чтобы при запуске ЛЮБОГО скрипта (есть у него входные параметры или нет) ВСЕГДА было подтверждающее окно. 

На данный момент запуск скрипта БЕЗ подтверждения ОЧЕНЬ ОПАСНО: можно удалить любую папку (я лично так удалил папку с кодами, после чего ввёл свою защиту - добавил в скрипт входные параметры).

Какое полное имя редактируемой но некомпилируемой программы (от папки MQL5)?

Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который надо было запустить?

Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который запустился?

Каким способом была осуществлена попытка запуска скрипта - драг-дроп из навигатора, драг-дроп из фаворитов, контекстное меню навигатора, контекстное меню фаворитов, горячие клавиши?

 
Slava:

Какое полное имя редактируемой но некомпилируемой программы (от папки MQL5)?

Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который надо было запустить?

Какое полное имя скрипта (от папки MQL5), который запустился?


Также как и ранее я описывал в этой ветке:

Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен  в середине папки), а запустился 'FolderDelete' - он последний в своей папке.:


Slava:

Каким способом была осуществлена попытка запуска скрипта - драг-дроп из навигатора, драг-дроп из фаворитов, контекстное меню навигатора, контекстное меню фаворитов, горячие клавиши?

Из окна Навигатор двойной клик на имени скрипта.

 
Vladimir Karputov:

Также как и ранее я описывал в этой ветке:

Хотел запустить 'Generator Magic Number' (он расположен  в середине папки), а запустился 'FolderDelete' - он последний в своей папке.:


Из окна Навигатор двойной клик на имени скрипта.

Какое полное имя редактируемой но нескомпилированной программы?

PS в опасных скриптах можно объявить

#property script_show_confirm
 
Slava:

Какое полное имя редактируемой но нескомпилированной программы?

Уже не помню.

Серьезно думаю начать пользоваться NotePad++ вместо редактора MetaEditor. Я уже потерял несколько исходников Маркет-продуктов.

 

Билд 2372. Снова утренний запуск не того скрипта.

Журнал терминала:

2020.03.30 07:08:45.247 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2372 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.03.30 07:08:45.278 Terminal        Windows 10 build 19041, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, 2 / 7 Gb memory, 71 / 415 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2020.03.30 07:08:45.278 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2020.03.30 07:09:53.604 Network '19332146': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 68.78 ms, build 2372)
2020.03.30 07:09:53.604 Network '19332146': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2020.03.29 15:28:52
2020.03.30 07:09:53.738 Network '19332146': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2020.03.30 07:09:53.738 Network '19332146': trading has been enabled - hedging mode
2020.03.30 07:09:54.744 MQL5.community  activated for 'barabashkakvn', balance: ***
2020.03.30 07:09:54.968 Network '19332146': scanning network for access points
2020.03.30 07:09:55.312 MQL5.chats      activated for 'barabashkakvn'
2020.03.30 07:09:58.581 Network '19332146': scanning network finished
2020.03.30 08:24:41.557 Scripts script FolderDelete (USDCAD,H1) loaded successfully

Журнал редактора:

2020.03.30 07:34:46.510 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngineEnums.mqh to base
2020.03.30 07:34:46.510 Storage modify MQL5\Experts\Trading engine 3.mq5 to base
2020.03.30 07:52:25.040 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh to base
2020.03.30 07:52:25.040 Storage modify MQL5\Experts\Trading engine 3.mq5 to base
2020.03.30 07:52:55.127 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh to base
2020.03.30 07:53:03.076 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh to base
2020.03.30 07:53:23.403 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh to base
2020.03.30 07:53:23.403 Storage modify MQL5\Experts\Trading engine 3.mq5 to base
2020.03.30 07:53:44.140 Storage modify MQL5\Experts\Trading engine 3.mq5 to base
2020.03.30 07:54:00.433 Storage commit command start MQL5\Experts\Trading engine 3.mq5
2020.03.30 07:54:01.014 Storage send data to MQL5\Experts\Trading engine 3.mq5, 159182 bytes
2020.03.30 07:54:01.246 Storage commit completed at revision: 2900
2020.03.30 07:54:13.126 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh to base
2020.03.30 07:54:20.381 Storage commit command start MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh
2020.03.30 07:54:20.767 Storage send data to MQL5\Include\KVN\TradingEngine31.mqh, 167274 bytes
2020.03.30 07:54:20.914 Storage commit completed at revision: 2901
2020.03.30 07:54:29.121 Storage modify MQL5\Include\KVN\TradingEngineEnums.mqh to base
2020.03.30 07:54:34.119 Storage commit command start MQL5\Include\KVN\TradingEngineEnums.mqh
2020.03.30 07:54:34.514 Storage send data to MQL5\Include\KVN\TradingEngineEnums.mqh, 7740 bytes
2020.03.30 07:54:34.636 Storage commit completed at revision: 2902


Работаю с редактором - обновляю компилирую файлы. Затем в редакторе создаю файл советника. Советник не скомпилирован, изменения не зафиксированы  .  Перешёл в терминал (уже не могу точно вспомнить: через панель задач или из редактора через кнопку  ). В терминале хотел запустить скрипт, а запустился совсем другой скрипт. 


Название скриптом, расположение скриптов в папке - все есть выше в моих сообщениях.

 

Build 2372 bug:


The trade result retcode is broken. All order operations return retcode == 0.


Code to reproduce.

void OnTick() {
   CSymbolInfo symbol;
   CTrade trade;
   symbol.Name(_Symbol);
   bool is_success = trade.Sell(symbol.LotsMin());
   int retcode = trade.CheckResultRetcode();
   string result = trade.CheckResultRetcodeDescription();
   printf("(%d) %s", retcode, result);
   ExpertRemove();
}
 

 Скажите кто нибудь, как и где можно скачать МТ4 ??

При попытке скачать с этого сайта , хоть на ехзешном файле и написана мт4, все равно устанавливает мт5. Это что рекламная навязывание, или екзешник заражен ??

Буду признателен, если отправите ответ ***, поскольку я тут в первый раз, и даже не понятно где этот вопрос задать, по этому и решил здесь, надеясь что тут модерирует человек из команды разработчиков...

 
Angyale:

 Скажите кто нибудь, как и где можно скачать МТ4 ??

При попытке скачать с этого сайта , хоть на ехзешном файле и написана мт4, все равно устанавливает мт5. Это что рекламная навязывание, или екзешник заражен ??

Буду признателен, если отправите ответ ***, поскольку я тут в первый раз, и даже не понятно где этот вопрос задать, по этому и решил здесь, надеясь что тут модерирует человек из команды разработчиков...

Скачать можно на сайте торговой организации в которой Вы открыли свой счёт.

 
Vladimir Karputov:

Скачать можно на сайте торговой организации в которой Вы открыли свой счёт.

Хотя бы даже демо-счёт. А у некоторых ДЦ можно скачать и не открывая счёт.

 
Vladimir Karputov:

Билд 2372. Снова утренний запуск не того скрипта.

Запускаю советник из Избранного через накидывание мышкой. Запускается другой советник.

Если в этом меню выбрать "Присоединить к графику" - ничего не происходит.



В папке нет EX5-файла этого советника. После создания EX5 (выбрал в меню Изменить и скомпилировал), все стало работать правильно.

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