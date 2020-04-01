Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 10

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Slava:
Эксперты умеют закрывать терминал. TerminalClose(int retcode);
Что в логах экспертов и выше в логах терминала?

Говорю же - ничего относящегося к данному периоду. Эксперты не имеют команд удалится с графика и тем более закрыть терминал. Привожу с несколькими строками ДО ... и ПОСЛЕ ...

HN      0       03:03:10.924    Network '51010': scanning network for access points
NH      0       03:03:26.532    Network '51010': scanning network finished
LN      0       09:03:10.205    Network '51010': scanning network for access points
CH      0       09:03:26.816    Network '51010': scanning network finished
RO      0       15:03:11.610    Network '51010': scanning network for access points
KK      0       15:03:28.785    Network '51010': scanning network finished
PO      0       16:49:58.152    Experts expert Arrow Signal EA (EURUSD.c,Daily) removed
KG      0       16:49:58.200    Indicators      custom indicator Arrow Signal (EURUSD.c,Daily) removed
LS      0       16:49:58.201    Experts expert Arrow Signal EA (USDJPY.c,Daily) removed
KK      0       16:49:58.223    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDJPY.c,Daily) removed
KF      0       16:49:58.223    Experts expert Arrow Signal EA (USDPLN.c,Daily) removed
MN      0       16:49:58.246    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDPLN.c,Daily) removed
FJ      0       16:49:58.961    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDJPY.c,Daily) removed
CE      0       16:49:58.996    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDPLN.c,Daily) removed
NO      0       16:49:59.002    Indicators      custom indicator Arrow Signal (EURUSD.c,Daily) removed
LG      0       16:50:00.876    Terminal        exit with code 0
OP      0       16:50:00.947    Network '51010': disconnected from Just2Trade-MT5
II      0       16:50:01.940    Terminal        stopped
QM      0       17:08:08.299    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)
GE      0       17:08:08.301    Terminal        Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3892 / 8077 Mb, Disk: 88 / 415 Gb, GMT+2
JK      0       17:08:08.301    Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\615A3F675AAC98BF8B83CB6BEF884AE6
FJ      0       17:08:11.282    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDJPY.c,Daily) loaded succesfully
IH      0       17:08:11.339    Experts expert Arrow Signal EA (USDJPY.c,Daily) loaded successfully
CM      0       17:08:11.411    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDPLN.c,Daily) loaded succesfully
RG      0       17:08:11.438    Experts expert Arrow Signal EA (USDPLN.c,Daily) loaded successfully
ME      0       17:08:11.509    Indicators      custom indicator Arrow Signal (EURUSD.c,Daily) loaded succesfully
EO      0       17:08:11.536    Experts expert Arrow Signal EA (EURUSD.c,Daily) loaded successfully
RL      0       17:08:11.610    Network '51010': authorized on Just2Trade-MT5 through MT5.AccessServer #6 (ping: 46.14 ms)
NI      0       17:08:11.610    Network '51010': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2019.12.19 01:03:20
EI      0       17:08:12.046    Network '51010': terminal synchronized with Just2Trade Online Ltd
MD      0       17:08:12.046    Network '51010': trading has been enabled - netting mode
EQ      0       17:08:12.513    MQL5.community  activated for 'barabashkakvn', balance: 0.00
KH      0       17:08:12.780    MQL5.chats      activated for 'barabashkakvn'
QS      0       17:08:14.260    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDJPY.c,Daily) loaded succesfully
KN      0       17:08:14.289    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDPLN.c,Daily) loaded succesfully
KK      0       17:08:14.300    Indicators      custom indicator Arrow Signal (EURUSD.c,Daily) loaded succesfully

. На ровном месте терминал самоустранился. Эксперты вообще ничего не распечатали. 

 
Slava :
Спасибо. Исправлено

Спасибо, Слава.

Вы смотрели на это ?

Я могу предоставить больше информации, чтобы воспроизвести ее, если хотите.

 

Я заметил следующее с небольшой оптимизацией: «проходы» на графике не совпадают с «проходами» в таблице результатов. Например, график показывает проход 15 как максимум, но таблица показывает, что это проход 13. Таким образом, этот график результатов кажется бесполезным.

1D график показывает результаты правильно.


 
Добрый день

Используя свойство:
# служба недвижимости

После компиляции и отправки ex5 другому пользователю пользователь получает сообщение об ошибке:
неизвестный тип программы EX5 «test.ex5» (5)

Простой код для тестирования:

 #property  service 
 #property  copyright "" 
 #property  link        "" 
 #property  version    "1.00" 

 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Service program start function                                   | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 void OnStart ()
  {
   Print ( "OK" );
   
  }

Строительная техника: 2280
 
Alain Verleyen:

Я заметил следующее с небольшой оптимизацией: «проходы» на графике не совпадают с «проходами» в таблице результатов. Например, график показывает проход 15 как максимум, но таблица показывает, что это проход 13. Таким образом, этот график результатов кажется бесполезным.

1D график показывает результаты правильно.


Существует разница между номером набора параметров и номером поступления на график. На графике точки рисуются в порядке поступления.

даблклик показывает с какими параметрами был получен данный результат.

нет проблемы в тултипе показывать не порядковый номер результата, а тот номер (или пара значений - номер поколения, номер особи) который отображен в списке результатов оптимизации. Это только первый вариант тултипа

 
Alain Verleyen:

Спасибо, Слава.

Вы смотрели на это ?

Я могу предоставить больше информации, чтобы воспроизвести ее, если хотите.

Да, смотрели.

пока не сумели воспроизвести

 
Vladimir Karputov:

Говорю же - ничего относящегося к данному периоду. Эксперты не имеют команд удалится с графика и тем более закрыть терминал. Привожу с несколькими строками ДО ... и ПОСЛЕ ...

. На ровном месте терминал самоустранился. Эксперты вообще ничего не распечатали. 

Никто не мог снаружи прислать WM_CLOSE?

 
Marcelo Hoepfner:
Добрый день

Используя свойство:
# служба недвижимости

После компиляции и отправки ex5 другому пользователю пользователь получает сообщение об ошибке:
неизвестный тип программы EX5 «test.ex5» (5)

Простой код для тестирования:


Строительная техника: 2280

This user has to update his terminal.

 
Marcelo Hoepfner:
Добрый день

Используя свойство:
# служба недвижимости

После компиляции и отправки ex5 другому пользователю пользователь получает сообщение об ошибке:
неизвестный тип программы EX5 «test.ex5» (5)

Простой код для тестирования:


Строительная техника: 2280

У другого пользователя какой номер билда?

 
Slava:

Никто не мог снаружи прислать WM_CLOSE?

Нет. Не использую сторонние менеджеры на базе WinAPI.

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