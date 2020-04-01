Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 10
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Эксперты умеют закрывать терминал. TerminalClose(int retcode);
Говорю же - ничего относящегося к данному периоду. Эксперты не имеют команд удалится с графика и тем более закрыть терминал. Привожу с несколькими строками ДО ... и ПОСЛЕ ...
. На ровном месте терминал самоустранился. Эксперты вообще ничего не распечатали.
Спасибо. Исправлено
Спасибо, Слава.
Вы смотрели на это ?
Я могу предоставить больше информации, чтобы воспроизвести ее, если хотите.
Я заметил следующее с небольшой оптимизацией: «проходы» на графике не совпадают с «проходами» в таблице результатов. Например, график показывает проход 15 как максимум, но таблица показывает, что это проход 13. Таким образом, этот график результатов кажется бесполезным.
1D график показывает результаты правильно.
Простой код для тестирования:
Я заметил следующее с небольшой оптимизацией: «проходы» на графике не совпадают с «проходами» в таблице результатов. Например, график показывает проход 15 как максимум, но таблица показывает, что это проход 13. Таким образом, этот график результатов кажется бесполезным.
1D график показывает результаты правильно.
Существует разница между номером набора параметров и номером поступления на график. На графике точки рисуются в порядке поступления.
даблклик показывает с какими параметрами был получен данный результат.
нет проблемы в тултипе показывать не порядковый номер результата, а тот номер (или пара значений - номер поколения, номер особи) который отображен в списке результатов оптимизации. Это только первый вариант тултипа
Спасибо, Слава.
Вы смотрели на это ?
Я могу предоставить больше информации, чтобы воспроизвести ее, если хотите.
Да, смотрели.
пока не сумели воспроизвести
Говорю же - ничего относящегося к данному периоду. Эксперты не имеют команд удалится с графика и тем более закрыть терминал. Привожу с несколькими строками ДО ... и ПОСЛЕ ...
. На ровном месте терминал самоустранился. Эксперты вообще ничего не распечатали.
Никто не мог снаружи прислать WM_CLOSE?
Простой код для тестирования:
This user has to update his terminal.
Простой код для тестирования:
У другого пользователя какой номер билда?
Никто не мог снаружи прислать WM_CLOSE?
Нет. Не использую сторонние менеджеры на базе WinAPI.