Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 25

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Slava:

Сломали работу с фреймами означает, что фреймы не отсылаются, фреймы не принимаются или что?

Просто замедление?

Ровно так, как описал. Замедление в ~6 раз. Больше ничего. До конца, правда, оптимизацию не провёл, но на взгляд результаты обычные.

6-кратное замедление посчитал возможным назвать как "сломано", уж извините за язык. Ничего эмоционального.

 

В 2298 что-то поломали (переоптимизировали?) в дебагере и профилировщике: приватные члены классов (переменные разных типов, включая CArrayObj) обнуляются при непонятных обстоятельствах.

В 2286 работает нормально. Скомпилированное по Ф7 (и в 2286 и в 2298) работает в 2298 нормально. Дебаг или профилирование в 2298 — баг.

Исходники достаточно большого проекта могу собрать и дать в личку, но, думаю, что сможете вопроизвести и сами.

 
Andrey Khatimlianskii:

В 2298 что-то поломали (переоптимизировали?) в дебагере и профилировщике: приватные члены классов (переменные разных типов, включая CArrayObj) обнуляются при непонятных обстоятельствах.

В 2286 работает нормально. Скомпилированное по Ф7 (и в 2286 и в 2298) работает в 2298 нормально. Дебаг или профилирование в 2298 — баг.

Исходники достаточно большого проекта могу собрать и дать в личку, но, думаю, что сможете вопроизвести и сами.

Спасибо за сообщение.

Ошибку нашёл и исправил.

Сегодня перевыпустим билд

 

Спасибо, что решили проблему с отставанием в нажатии кнопки.

А можно ли предоставить методы на раскрашивание элементов панели через СБ. А то сейчас приходиться напрямую таким образом делать:

//+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| 
//+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
void CreateMyColors()
{
  ObjectSetInteger(m_chart_id, m_name+"Border", OBJPROP_COLOR, clrRed);             // Внешняя рамка вокруг всей панельки         
  ObjectSetInteger(m_chart_id, m_name+"Back", OBJPROP_COLOR, clrGreen);             // внутренняя рамка вокруг всей панельки
  
  ObjectSetInteger(m_chart_id, m_name+"Caption", OBJPROP_BGCOLOR, clrSkyBlue);      // Цвет заголовка
  ObjectSetInteger(m_chart_id, m_name+"Caption", OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlue);    // Рамка вокруг заголовка
  
  ObjectSetInteger(m_chart_id, m_name+"ClientBack", OBJPROP_COLOR, clrGreen);       // Рамка вокруг клиентской панели 
  ObjectSetInteger(m_chart_id, m_name+"ClientBack", OBJPROP_BGCOLOR, clrSilver);    // Цвет клиентской панели 
}

И проверьте, пожалуйста, почему после первого сворачивания панели исчезает цвет на кнопках сворачивания и закрытия.

Так заголовок выглядит до первого сворачивания:


А так после


Код прилагаю
Файлы:
testButton_CaptColor.mq5  16 kb
 

Как откатится с 2298? (на 2298 неожиданно обнуляются мои структуры).


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подожду новой беты...

 
Vladimir Karputov:

Как откатится с 2298? (на 2298 неожиданно обнуляются мои структуры).


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подожду новой беты...

Через час будет бета с исправлением.

 

Ошибка воспроизведена и подтверждена на MT5 build 2280.

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MT5 неправильно загружает Default.tpl [MetaTrader 5 Bug]

Юрген Ротштейн , 2020.01.22 22:47

Уважаемое сообщество MQL5 / Администраторы / Разработчики

В MT5 есть ошибка при сохранении шаблона как «Default.tpl» со следующей конфигурацией:

  • Показать строку цены предложения (Включено)
  • Показать строку цены предложения (включено)
  • Показать последнюю ценовую линию (отключено)

При закрытии текущего графика и открытии нового он загружает предыдущий сохраненный файл «Default.tpl», как и должно быть. По некоторым причинам, однако, будет включена «Показать последнюю ценовую линию», хотя мы сохранили ее как отключенную ранее.

Если вы откроете файл «Default.tpl», вы обнаружите, что настройки были сохранены правильно (lastline = 0), однако терминал MT5 по-прежнему загружает их неправильно.

Я надеюсь, что это будет исправление в ближайшее время, так как со временем это может очень раздражать.

Благодарность
С уважением

 

Build 2300. Метод CTrade::Buy обнуляет мою структуру SPosition объявленную в "шапке" советника.

Пример настроек тестера:

и размер структуры SPosition перед и после вызова CTrade:Buy:


Добавлено: прошёл по шагам. 

Вот эта команда (\MQL5\Include\Trade\Trade.mqh) обнуляет мою структуру SPosition:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Clear structures m_request,m_result and m_check_result           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CTrade::ClearStructures(void)
  {
   ZeroMemory(m_request);


Ощущение, что ZeroMemory очищает не только структуру переданную её, а вообще все структуры.

Файлы:
iBands_Breakdown.mq5  113 kb
 
2 раза за 15 минут обновилось... 
 
2300: вернулся баг с drag-n-drop индикаторов из навигатора. берёт на один выше из списка, стабильно
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