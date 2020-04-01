Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 25
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Сломали работу с фреймами означает, что фреймы не отсылаются, фреймы не принимаются или что?
Просто замедление?
Ровно так, как описал. Замедление в ~6 раз. Больше ничего. До конца, правда, оптимизацию не провёл, но на взгляд результаты обычные.
6-кратное замедление посчитал возможным назвать как "сломано", уж извините за язык. Ничего эмоционального.
В 2298 что-то поломали (переоптимизировали?) в дебагере и профилировщике: приватные члены классов (переменные разных типов, включая CArrayObj) обнуляются при непонятных обстоятельствах.
В 2286 работает нормально. Скомпилированное по Ф7 (и в 2286 и в 2298) работает в 2298 нормально. Дебаг или профилирование в 2298 — баг.
Исходники достаточно большого проекта могу собрать и дать в личку, но, думаю, что сможете вопроизвести и сами.
В 2298 что-то поломали (переоптимизировали?) в дебагере и профилировщике: приватные члены классов (переменные разных типов, включая CArrayObj) обнуляются при непонятных обстоятельствах.
В 2286 работает нормально. Скомпилированное по Ф7 (и в 2286 и в 2298) работает в 2298 нормально. Дебаг или профилирование в 2298 — баг.
Исходники достаточно большого проекта могу собрать и дать в личку, но, думаю, что сможете вопроизвести и сами.
Спасибо за сообщение.
Ошибку нашёл и исправил.
Сегодня перевыпустим билд
Спасибо, что решили проблему с отставанием в нажатии кнопки.
А можно ли предоставить методы на раскрашивание элементов панели через СБ. А то сейчас приходиться напрямую таким образом делать:
И проверьте, пожалуйста, почему после первого сворачивания панели исчезает цвет на кнопках сворачивания и закрытия.
Так заголовок выглядит до первого сворачивания:
А так после
Как откатится с 2298? (на 2298 неожиданно обнуляются мои структуры).
Добавлено:
Нашел это сообщение
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280
Ilyas, 2020.01.22 11:14
Спасибо за сообщение.
Ошибку нашёл и исправил.
Сегодня перевыпустим билд
подожду новой беты...
Как откатится с 2298? (на 2298 неожиданно обнуляются мои структуры).
Добавлено:
Нашел это сообщение
подожду новой беты...
Через час будет бета с исправлением.
Ошибка воспроизведена и подтверждена на MT5 build 2280.
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 неправильно загружает Default.tpl [MetaTrader 5 Bug]
Юрген Ротштейн , 2020.01.22 22:47
С уважением
Build 2300. Метод CTrade::Buy обнуляет мою структуру SPosition объявленную в "шапке" советника.
Пример настроек тестера:
и размер структуры SPosition перед и после вызова CTrade:Buy:
Добавлено: прошёл по шагам.
Вот эта команда (\MQL5\Include\Trade\Trade.mqh) обнуляет мою структуру SPosition:
Ощущение, что ZeroMemory очищает не только структуру переданную её, а вообще все структуры.