Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 2

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Vladimir Karputov:

Скажите в файл \MQL5\Include\Canvas\Canvas.mqh вносили изменения? Интересует строка 254


Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку

  • 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (the name of the resource is too long)

Пример:

взять статью Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16), файл \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04.mq5 переименовать в 

\MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName 04 ProvaCanvasName .mq5 . При запуске получим ошибку.
Если переименовать в \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName .mq5 - запуск проходит без ошибки.

Тестировал на 


Англ. пользователи жалуются, что у них переименование даже на короткое имя ( 04 ProvaCanvasName.mq5) уже вызывает ошибку.

Ничего не меняли кроме добавления пустых строк. Это была строка №249


 
Alexey Viktorov:

Ничего не меняли кроме добавления пустых строк. Это была строка №249


С недавних пор храню в хранилище историю изменений. Привёл пример выше как там было.
 
Vladimir Karputov:

Скажите в файл \MQL5\Include\Canvas\Canvas.mqh вносили изменения? Интересует строка 254


Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку

  • 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (the name of the resource is too long)

Пример:

взять статью Графические интерфейсы XI: Интеграция графической стандартной библиотеки (build 16), файл \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04.mq5 переименовать в 

\MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName 04 ProvaCanvasName .mq5 . При запуске получим ошибку.
Если переименовать в \MQL5\Experts\Article11\TestLibrary16\16_04\04 ProvaCanvasName .mq5 - запуск проходит без ошибки.

Тестировал на 


Англ. пользователи жалуются, что у них переименование даже на короткое имя ( 04 ProvaCanvasName.mq5) уже вызывает ошибку.

Я отследил, откуда взялась эта добавка:

Первоначальная просьба

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий

Andrey Khatimlianskii, 2019.12.06 08:45

Раз дорабатываете канвас, допилите 2 мелочи, кочующие из билда в билд:

1) Без этой правки 2 панели на разных чартах реагируют на сворачивание/разворачивание и клики по другим кнопкам вместе (а должны — каждая на свои клики):

 


2) Без этой правки (строка 4368 в последней версии файла) четверочный компилятор ругается на возможную ошибку в приоритетах (check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence):

Пятерочный — нет.


у вот здесь уже появилось изменение

 

На новой версии в Тестере стратегий результаты оптимизации при одних и тех же параметрах стали хуже:


 
Artyom Trishkin:
С недавних пор храню в хранилище историю изменений. Привёл пример выше как там было.
Беда только в том, что в твоём примере нет нумерации строк. Да и картинку я начал делать когда твоего поста ещё небыло, а когда увидел, не стал просто удалять. Лишний не будет. Вдруг с одного раза не поймёт))))
 

Почему при тестировании не грузит ядро более чем на 10% ??? Ладно одно ядро используется при тестировании с этим я уже смирился, но почему не на всю оно используется?


 
SURANIKI:

На новой версии в Тестере стратегий результаты оптимизации при одних и тех же параметрах стали хуже:


Это генетика или полный перебор?

 
Alexandr Gavrilin:

Почему при тестировании не грузит ядро более чем на 10% ??? Ладно одно ядро используется при тестировании с этим я уже смирился, но почему не на всю оно используется?


Это процент завершения одиночного прохода - на картинке видно, что исполняется только одно задание.

 
Alexey Viktorov:
Беда только в том, что в твоём примере нет нумерации строк. Да и картинку я начал делать когда твоего поста ещё небыло, а когда увидел, не стал просто удалять. Лишний не будет. Вдруг с одного раза не поймёт))))
Да, нумерации нет - есть полный листинг метода.
 
Справка в Метаэдиторе перестала вызываться по F1 и через меню. Обновление терминала совпало с обновлением win_10 до 1903 .535
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