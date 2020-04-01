Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 2
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Скажите в файл \MQL5\Include\Canvas\Canvas.mqh вносили изменения? Интересует строка 254
Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку
Пример:
Англ. пользователи жалуются, что у них переименование даже на короткое имя ( 04 ProvaCanvasName.mq5) уже вызывает ошибку.
Ничего не меняли кроме добавления пустых строк. Это была строка №249
Ничего не меняли кроме добавления пустых строк. Это была строка №249
Скажите в файл \MQL5\Include\Canvas\Canvas.mqh вносили изменения? Интересует строка 254
Есть подозрение, что в строку 254 была добавлена конструкция (+(string)ChartID()) . Как итог стало возможным нарваться при вызове ResourceCreate на ошибку
Пример:
Англ. пользователи жалуются, что у них переименование даже на короткое имя ( 04 ProvaCanvasName.mq5) уже вызывает ошибку.
Я отследил, откуда взялась эта добавка:
Первоначальная просьба
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий
Andrey Khatimlianskii, 2019.12.06 08:45
Раз дорабатываете канвас, допилите 2 мелочи, кочующие из билда в билд:
1) Без этой правки 2 панели на разных чартах реагируют на сворачивание/разворачивание и клики по другим кнопкам вместе (а должны — каждая на свои клики):
2) Без этой правки (строка 4368 в последней версии файла) четверочный компилятор ругается на возможную ошибку в приоритетах (check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence):
Пятерочный — нет.
у вот здесь уже появилось изменение
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий
Andrey Khatimlianskii, 2019.12.09 18:22
Спасибо за правки в Canvas.mqh:
Еще одна просьба - сохраните файлы в нормальном юникоде, USC-2 не читается некоторыми редакторами нормально.
На новой версии в Тестере стратегий результаты оптимизации при одних и тех же параметрах стали хуже:
С недавних пор храню в хранилище историю изменений. Привёл пример выше как там было.
Почему при тестировании не грузит ядро более чем на 10% ??? Ладно одно ядро используется при тестировании с этим я уже смирился, но почему не на всю оно используется?
На новой версии в Тестере стратегий результаты оптимизации при одних и тех же параметрах стали хуже:
Это генетика или полный перебор?
Почему при тестировании не грузит ядро более чем на 10% ??? Ладно одно ядро используется при тестировании с этим я уже смирился, но почему не на всю оно используется?
Это процент завершения одиночного прохода - на картинке видно, что исполняется только одно задание.
Беда только в том, что в твоём примере нет нумерации строк. Да и картинку я начал делать когда твоего поста ещё небыло, а когда увидел, не стал просто удалять. Лишний не будет. Вдруг с одного раза не поймёт))))