Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 9

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Ошибка в Свойствах проекта советника:

1. устанавливаем три галки: Максимальная оптимизация, Проверять вещественные делители, Использовать кэш

2. Сохраняем изменения, закрываем свойства в редакторе

3. Открываем свойства

4. Убираем галку с "Проверять вещественные делители". Сновая сохраняем и закрываем свойства.

5. Открываем свойства - галка "Проверять вещественные делители" установлена, хотя и не должна быть.

 
Edgar Akhmadeev:

Наткнулся случайно, сам не использую.

При наведении на некоторые точки на графике с результатами всплывает balloon с номером прохода и результатом, на некоторых - не всплывает, а на некоторых (и только в процессе оптимизации) - происходит вылет терминала (иногда с предварительным зависанием на десятки секунд).

Вылет терминала исправили.

График результатов тестирования можно масштабировать и скроллировать

По двойному клику на результате графика будет переход на вкладку результатов оптимизации на соответствующую строчку

 
Slava:

Вылет терминала исправили.

График результатов тестирования можно масштабировать и скроллировать

По двойному клику на результате графика будет переход на вкладку результатов оптимизации на соответствующую строчку

Это билд > 2284?

ЗЫ Оказалось, что интерактивность касается графика Оптимизации. Возможно, кому-то было бы удобнее штатно увеличивать области этого графика через выделение мышкой. Т.е. выделил рамкой интересуемый кусок, и он отмасштабировался на все окно.

 
Alain Verleyen:

Другая ошибка.

Изменена спецификация пользовательского символа из тестера . (Добавлена котировка / торговая сессия в воскресенье).

После этого Терминал рухнул:

1. Когда я запускаю тест на этот символ.

2. Когда я пытаюсь изменить спецификацию символа из Тестера.

----

Как только я добавил те же свойства пользовательских символов (Ctrl + U), сбой прекратился.

Спасибо. Исправлено
 
Maksim Emeliashin:

Знаю, что уже надоел, но проблема с тестером стратегий и сетевыми/локальными агентами никуда не исчезла. И, судя по форуму, она не у меня одного.

https://www.mql5.com/ru/forum/328632

https://www.mql5.com/ru/forum/328596


Свежий скриншот:


Логи с сервера и с пары сетевых агентов тоже прилагаю.

Что демонстрирует Ваш свежий скриншот?

Что агентам достаётся неравномерно заданий?

Так это же - генетика! Пока не посчитается очередное поколение, следующее поколение не формируется. Включите полные логи и посмотрите, как раздаются задания

 
Slava:

Что демонстрирует Ваш свежий скриншот?

Что агентам достаётся неравномерно заданий?

Так это же - генетика! Пока не посчитается очередное поколение, следующее поколение не формируется. Включите полные логи и посмотрите, как раздаются задания

1. Не знаю, как включить полные логи.

2. А насчет генетики - весьма спорно, что половина ядер после 28 заданий так и не дождалось нового поколения из 10000 итераций.

А у половины от половины отсавшихся в строю ядер не дождались после 300 итераций следующих поколений. А у половины от оставшейся половины после 900 итераций...

При этом, когда началось форвард-тестирование - все ядра прекрасно справились, и примерно с равномерным распределением.

 
Maksim Emeliashin:

1. Не знаю, как включить полные логи.

2. А насчет генетики - весьма спорно, что половина ядер после 28 заданий так и не дождалось нового поколения из 10000 итераций.

А у половины от половины отсавшихся в строю ядер не дождались после 300 итераций следующих поколений. А у половины от оставшейся половины после 900 итераций...

При этом, когда началось форвард-тестирование - все ядра прекрасно справились, и примерно с равномерным распределением.

1. Контекстное меню журнала тестера - Включить полные логи оптимизации

2. О каких 10000 итерациях идёт речь? Первые 2 поколения максимум по 256 особей. Следующие поколения всё меньше и меньше, за счёт того, что вновь созданные особи на самом деле уже были в предыдущих поколениях и их результат уже известен.

Почитайте про математический аппарат генетической оптимизации.

PS

В качестве иллюстрации


На 18 поколении считали 12 проходов

19 поколение - 6 проходов

20 поколение - 4 прохода

21 поколение - 0 проходов

22 поколение - 2 прохода и т.д.

Каждое новое поколение не запускается в расчёт, пока не будет рассчитано предыдущее поколение

 
Slava:

1. Контекстное меню журнала тестера - Включить полные логи оптимизации

2. О каких 10000 итерациях идёт речь? Первые 2 поколения максимум по 256 особей. Следующие поколения всё меньше и меньше, за счёт того, что вновь созданные особи на самом деле уже были в предыдущих поколениях и их результат уже известен.

Почитайте про математический аппарат генетической оптимизации.

PS

В качестве иллюстрации


На 18 поколении считали 12 проходов

19 поколение - 6 проходов

20 поколение - 4 прохода

21 поколение - 0 проходов

22 поколение - 2 прохода и т.д.

Каждое новое поколение не запускается в расчёт, пока не будет рассчитано предыдущее поколение

Ну, ради интереса запущу полный перебор, где таких ограничений нет и посмотрю, каков будет результат.
 

Терминал 2280 работал с воскресенья и вдруг самопроизвольно выгрузился. Используемое оборудование:

MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3892 / 8077 Mb, Disk: 88 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\615A3F675AAC98BF8B83CB6BEF884AE6

Логи из вкладки "журнал" (во вкладке "Эксперты" вообще никаких сообщений)

O       0       16:49:58.152    Experts expert Arrow Signal EA (EURUSD.c,Daily) removed
KG      0       16:49:58.200    Indicators      custom indicator Arrow Signal (EURUSD.c,Daily) removed
LS      0       16:49:58.201    Experts expert Arrow Signal EA (USDJPY.c,Daily) removed
KK      0       16:49:58.223    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDJPY.c,Daily) removed
KF      0       16:49:58.223    Experts expert Arrow Signal EA (USDPLN.c,Daily) removed
MN      0       16:49:58.246    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDPLN.c,Daily) removed
FJ      0       16:49:58.961    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDJPY.c,Daily) removed
CE      0       16:49:58.996    Indicators      custom indicator Arrow Signal (USDPLN.c,Daily) removed
NO      0       16:49:59.002    Indicators      custom indicator Arrow Signal (EURUSD.c,Daily) removed
LG      0       16:50:00.876    Terminal        exit with code 0
OP      0       16:50:00.947    Network '51010': disconnected from Just2Trade-MT5
II      0       16:50:01.940    Terminal        stopped


Где-то была тема - что с похожей ошибкой выгружались терминалы при старте на MQL5 виртуальном хостинге. А теперь и я  словил такое поведение на обычном терминале.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
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Vladimir Karputov:

Терминал 2280 работал с воскресенья и вдруг самопроизвольно выгрузился. Используемое оборудование:

Логи из вкладки "журнал" (во вкладке "Эксперты" вообще никаких сообщений)


Где-то была тема - что с похожей ошибкой выгружались терминалы при старте на MQL5 виртуальном хостинге. А теперь и я  словил такое поведение на обычном терминале.

Эксперты умеют закрывать терминал. TerminalClose(int retcode);
Что в логах экспертов и выше в логах терминала?
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