Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 9
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Ошибка в Свойствах проекта советника:
1. устанавливаем три галки: Максимальная оптимизация, Проверять вещественные делители, Использовать кэш
2. Сохраняем изменения, закрываем свойства в редакторе
3. Открываем свойства
4. Убираем галку с "Проверять вещественные делители". Сновая сохраняем и закрываем свойства.
5. Открываем свойства - галка "Проверять вещественные делители" установлена, хотя и не должна быть.
Наткнулся случайно, сам не использую.
При наведении на некоторые точки на графике с результатами всплывает balloon с номером прохода и результатом, на некоторых - не всплывает, а на некоторых (и только в процессе оптимизации) - происходит вылет терминала (иногда с предварительным зависанием на десятки секунд).
Вылет терминала исправили.
График результатов тестирования можно масштабировать и скроллировать
По двойному клику на результате графика будет переход на вкладку результатов оптимизации на соответствующую строчку
Вылет терминала исправили.
График результатов тестирования можно масштабировать и скроллировать
По двойному клику на результате графика будет переход на вкладку результатов оптимизации на соответствующую строчку
Это билд > 2284?
ЗЫ Оказалось, что интерактивность касается графика Оптимизации. Возможно, кому-то было бы удобнее штатно увеличивать области этого графика через выделение мышкой. Т.е. выделил рамкой интересуемый кусок, и он отмасштабировался на все окно.
Другая ошибка.
Изменена спецификация пользовательского символа из тестера . (Добавлена котировка / торговая сессия в воскресенье).
После этого Терминал рухнул:
1. Когда я запускаю тест на этот символ.
2. Когда я пытаюсь изменить спецификацию символа из Тестера.
----
Как только я добавил те же свойства пользовательских символов (Ctrl + U), сбой прекратился.
Знаю, что уже надоел, но проблема с тестером стратегий и сетевыми/локальными агентами никуда не исчезла. И, судя по форуму, она не у меня одного.
https://www.mql5.com/ru/forum/328632
https://www.mql5.com/ru/forum/328596
Свежий скриншот:
Логи с сервера и с пары сетевых агентов тоже прилагаю.
Что демонстрирует Ваш свежий скриншот?
Что агентам достаётся неравномерно заданий?
Так это же - генетика! Пока не посчитается очередное поколение, следующее поколение не формируется. Включите полные логи и посмотрите, как раздаются задания
Что демонстрирует Ваш свежий скриншот?
Что агентам достаётся неравномерно заданий?
Так это же - генетика! Пока не посчитается очередное поколение, следующее поколение не формируется. Включите полные логи и посмотрите, как раздаются задания
1. Не знаю, как включить полные логи.
2. А насчет генетики - весьма спорно, что половина ядер после 28 заданий так и не дождалось нового поколения из 10000 итераций.
А у половины от половины отсавшихся в строю ядер не дождались после 300 итераций следующих поколений. А у половины от оставшейся половины после 900 итераций...
При этом, когда началось форвард-тестирование - все ядра прекрасно справились, и примерно с равномерным распределением.
1. Не знаю, как включить полные логи.
2. А насчет генетики - весьма спорно, что половина ядер после 28 заданий так и не дождалось нового поколения из 10000 итераций.
А у половины от половины отсавшихся в строю ядер не дождались после 300 итераций следующих поколений. А у половины от оставшейся половины после 900 итераций...
При этом, когда началось форвард-тестирование - все ядра прекрасно справились, и примерно с равномерным распределением.
1. Контекстное меню журнала тестера - Включить полные логи оптимизации
2. О каких 10000 итерациях идёт речь? Первые 2 поколения максимум по 256 особей. Следующие поколения всё меньше и меньше, за счёт того, что вновь созданные особи на самом деле уже были в предыдущих поколениях и их результат уже известен.
Почитайте про математический аппарат генетической оптимизации.
PS
В качестве иллюстрации
На 18 поколении считали 12 проходов
19 поколение - 6 проходов
20 поколение - 4 прохода
21 поколение - 0 проходов
22 поколение - 2 прохода и т.д.
Каждое новое поколение не запускается в расчёт, пока не будет рассчитано предыдущее поколение
1. Контекстное меню журнала тестера - Включить полные логи оптимизации
2. О каких 10000 итерациях идёт речь? Первые 2 поколения максимум по 256 особей. Следующие поколения всё меньше и меньше, за счёт того, что вновь созданные особи на самом деле уже были в предыдущих поколениях и их результат уже известен.
Почитайте про математический аппарат генетической оптимизации.
PS
В качестве иллюстрации
На 18 поколении считали 12 проходов
19 поколение - 6 проходов
20 поколение - 4 прохода
21 поколение - 0 проходов
22 поколение - 2 прохода и т.д.
Каждое новое поколение не запускается в расчёт, пока не будет рассчитано предыдущее поколение
Терминал 2280 работал с воскресенья и вдруг самопроизвольно выгрузился. Используемое оборудование:
Логи из вкладки "журнал" (во вкладке "Эксперты" вообще никаких сообщений)
Где-то была тема - что с похожей ошибкой выгружались терминалы при старте на MQL5 виртуальном хостинге. А теперь и я словил такое поведение на обычном терминале.
Терминал 2280 работал с воскресенья и вдруг самопроизвольно выгрузился. Используемое оборудование:
Логи из вкладки "журнал" (во вкладке "Эксперты" вообще никаких сообщений)
Где-то была тема - что с похожей ошибкой выгружались терминалы при старте на MQL5 виртуальном хостинге. А теперь и я словил такое поведение на обычном терминале.