Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 12
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Это сообщение, которое я получаю, если я пытаюсь открыть его в своем терминале, я тоже получаю это сообщение.
Нет. Генетическая оптимизация включается если общее количество проходов больше 100 000 000 (для 32-битной версии - 1 миллион)
да, верно, не больше 100мио проходов независимо от количества параметров, был неправ.
Не скриншот вкладки журнала, а log-файлы за соответствующую дату (20191220.log etc)
Здесь прилагается, и это содержимое файла:
Simple code to test:
Мне удалось воспроизвести проблему: при двойном щелчке в ex5 возникает ошибка.
Если я вручную скопирую его в папку данных, я смогу его использовать.
Определенно проблема платформы здесь.
Нет. Генетическая оптимизация включается если общее количество проходов больше 100 000 000 (для 32-битной версии - 1 миллион)
Обновил терминал до 2284.
При полном переборе на большом периоде все работает как часы.
При генетике на небольших периодах все работает как часы - вся нагрузка равномерно распределена на все ядра.
Осталось проверить на большом периоде генетику, но там надо 8-10 часов - как понадобится новые параметры подобрать - проверю.
Вспомнил я 4 курс университета и почитал снова про генетику, но так и не понял, почему нельзя нагрузить освободившиеся агенты для "скрещивания" в рамках одного поколения.
Ну и не очень понятно, вот рассчитали мы поколение, в этот момент все агенты свободны, но почему для следующего поколения задействуется только половина из них.
Как пожелание - сделать фон цены как мт4, в мт5 цена читается ощутимо хуже
Как пожелание - сделать фон цены как мт4, в мт5 цена читается ощутимо хуже
На белом фоне - всё отлично видно:
Как пожелание - сделать фон цены как мт4, в мт5 цена читается ощутимо хуже
Разве можно до такой степени не знать терминал??? Нажмите F8 и ставьте какой душе угодно...
Разве можно до такой степени не знать терминал??? Нажмите F8 и ставьте какой душе угодно...
спасиб
но только в тестере это не меняет. Если только каждый раз прописывать
спасиб
но только в тестере это не меняет. Если только каждый раз прописывать
Нажать F8 и настроить вид графика. Затем ПКМ по графику --> Шаблоны --> Сохранить шаблон --> ввести имя "tester.tpl" (без кавычек) и Сохранить.