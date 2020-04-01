Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 12

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Marcelo Hoepfner:



Это сообщение, которое я получаю, если я пытаюсь открыть его в своем терминале, я тоже получаю это сообщение.

Не скриншот вкладки журнала, а log-файлы за соответствующую дату (20191220.log etc)
 
Slava:
Нет. Генетическая оптимизация включается если общее количество проходов больше 100 000 000 (для 32-битной версии - 1 миллион)

да, верно, не больше 100мио проходов независимо от количества параметров, был неправ.

 
Slava :
Не скриншот вкладки журнала, а log-файлы за соответствующую дату (20191220.log etc)

Здесь прилагается, и это содержимое файла: 

QM      0       18:48:14.927    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)
QH      0       18:48:14.928    Terminal        Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i7-7500U  @ 2.70GHz, Memory: 2836 / 8067 Mb, Disk: 102 / 222 Gb, GMT-3
OK      0       18:48:14.928    Terminal        C:\Users\mehvs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
FD      0       18:48:17.748    Network '50302634': authorized on XPMT5-Demo through MT5 DEMO Access Server SP3 01 (ping: 11.68 ms)
QE      0       18:48:17.748    Network '50302634': previous successful authorization performed from 168.194.162.183 on 2019.12.20 15:48:46
DD      0       18:48:17.817    Network '50302634': terminal synchronized with XP Investimentos CCTVM S/A
DQ      0       18:48:17.817    Network '50302634': trading has been enabled - hedging mode
NH      2       18:48:28.361    Terminal        unknown EX5 program type 'teste.ex5' (5)
LJ      0       18:48:39.297    Terminal        exit with code 0
GH      0       18:48:40.613    Network '50302634': disconnected from XPMT5-Demo
GS      0       18:48:40.777    Terminal        stopped
Файлы:
20191220.log  2 kb
 
Marcelo Hoepfner:
good day

Using the property:
# real estate service

After compiling and sending ex5 to another user, the user receives an error message:
unknown type of EX5 program "test.ex5" (5)

Simple code to test:


Construction machinery: 2280

Мне удалось воспроизвести проблему: при двойном щелчке в ex5 возникает ошибка.


Если я вручную скопирую его в папку данных, я смогу его использовать.


Определенно проблема платформы здесь.

 
Slava:
Нет. Генетическая оптимизация включается если общее количество проходов больше 100 000 000 (для 32-битной версии - 1 миллион)

Обновил терминал до 2284.

При полном переборе на большом периоде все работает как часы.

При генетике на небольших периодах все работает как часы - вся нагрузка равномерно распределена на все ядра.

Осталось проверить на большом периоде генетику, но там надо 8-10 часов - как понадобится новые параметры подобрать - проверю.


Вспомнил я 4 курс университета и почитал снова про генетику, но так и не понял, почему нельзя нагрузить освободившиеся агенты для "скрещивания" в рамках одного поколения.

Ну и не очень понятно, вот рассчитали мы поколение, в этот момент все агенты свободны, но почему для следующего поколения задействуется только половина из них.

 

Как пожелание - сделать фон цены как мт4, в мт5 цена читается ощутимо хуже


 
Andrey Sokolov:

Как пожелание - сделать фон цены как мт4, в мт5 цена читается ощутимо хуже


На белом фоне - всё отлично видно:


 
Andrey Sokolov:

Как пожелание - сделать фон цены как мт4, в мт5 цена читается ощутимо хуже


Разве можно до такой степени не знать терминал??? Нажмите F8 и ставьте какой душе угодно...


 
Alexey Viktorov:

Разве можно до такой степени не знать терминал??? Нажмите F8 и ставьте какой душе угодно...


спасиб

но только в тестере это не меняет. Если только каждый раз прописывать

 
Andrey Sokolov:

спасиб

но только в тестере это не меняет. Если только каждый раз прописывать

Нажать F8 и настроить вид графика. Затем ПКМ по графику --> Шаблоны --> Сохранить шаблон --> ввести имя "tester.tpl" (без кавычек) и Сохранить.

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