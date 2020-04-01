Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 31
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Я же не знаю подробностей!
Новый билд виноват или технари брокера, которые
не могут настроить Сервер МТ5 !
Я вижу ошибку... которой не должно быть на Биржевых инструментах!
Но при этом "год от года" утверждаете о багах новых версий и неисправлении существующих. А проверить и понять прежде чем заявлять? Не, не надо...
Что проверить?
https://www.mql5.com/ru/forum/328269/page30#comment_14770453
Level = 0 - значит какая-то ошибка
И не только я утверждаю, спросите у любого биржевика!
Что проверить?
https://www.mql5.com/ru/forum/328269/page30#comment_14770453
Level = 0 - значит какая-то ошибка
И не только я утверждаю, спросите у любого биржевика!
Ошибки никакой нет.
"0" - это означает, что фриз-левел составляет 0 пп, т.е. его нет в природе. Что соответствует биржевой логике. Хотя описанная ситуация схожа с той, когда фриз-левел есть. Вот такое противоречие :-))
Еще брокер может настроить свой сервер так, что фриз-левел появляется\исчезает динамически. И программно его никак не определишь...
Ошибки никакой нет.
"0" - это означает, что фриз-левел составляет 0 пп, т.е. его нет в природе. Что соответствует биржевой логике. Хотя описанная ситуация схожа с той, когда фриз-левел есть. Вот такое противоречие :-))
Еще брокер может настроить свой сервер так, что фриз-левел появляется\исчезает динамически. И программно его никак не определишь...
С 2013 г. торгую на ФОРТС в МТ5 у одного и того же брокера и никогда не было такой ошибки
С 2013 г. торгую на ФОРТС в МТ5 у одного и того же брокера и никогда не было такой ошибки
Я попытался у них там тестировать свою библиотеку - там жуть полная. Тестер показывает одно, тут же демо показывает совсем иное, вручную выставляются ордера, советником не выставляются - просто отказ, в тестере тут же выставляются без отказов. И многое другое весёлое...
Но зато каждую неделю звонить и спрашивать когда же я им свои деньги положу на счёт - это они быстро и регулярно. А ответить на вопросы по своим ошибкам - отправляют на... та-даммм - на сюда. Я им говорю, что и и так отсель, так они мычат и ничего в ответ кроме как "реал давай!!!"
Я попытался у них там тестировать свою библиотеку - там жуть полная. Тестер показывает одно, тут же демо показывает совсем иное, вручную выставляются ордера, советником не выставляются - просто отказ, в тестере тут же выставляются без отказов. И многое другое весёлое...
Но зато каждую неделю звонить и спрашивать когда же я им свои деньги положу на счёт - это они быстро и регулярно. А ответить на вопросы по своим ошибкам - отправляют на... та-даммм - на сюда. Я им говорю, что и и так отсель, так они мычат и ничего в ответ кроме как "реал давай!!!"
Вообще то правильно говорят, так как демо-контур на бирже - это детская песочница ничего не имеющая общего со реальной торговлей.
Вообще то правильно говорят, так как демо-контур на бирже - это детская песочница ничего не имеющая общего со реальной торговлей.
Я знаю. Но... Разговаривая с ними по телефону, понял что там с котировками на демо бардак и рассогласование с биржей. Но вот о настройках сервера (а именно это мне важно) сказали, что всё один-в-один. Поэтому мне не важна была точность котировок - лишь бы были. Мне проверять нужно было именно торговлю и отработку кодов возврата сервера. А сервер возвращал полную чушь и муть. Забросил. Теперь только от звонков отбрехиваюсь - мол, не надыть, спасибо, потом...
Придёт время, отработаю всю логику в тестере - благо теперь можно любые настройки задать.
У меня с новым билдом при переключении таймфреймов на всех парах пишет
не загружает котировки, барыстрашно код перекомпилировать после правок, один раз чуть психика не пошатнулась, когда то что работало, перестало работать
У меня с новым билдом при переключении таймфреймов на всех парах пишет
не загружает котировки, барыстрашно код перекомпилировать после правок, один раз чуть психика не пошатнулась, когда то что работало, перестало работать
Buil 2307. Сервер 'MetaQuotes-Demo' - таймреймы переключаются (EURUSD, USDJPY, USDCHF). Настройки графиков: макс. баров 1000000.
Может у Вас что с соединением?
Buil 2307. Сервер 'MetaQuotes-Demo' - таймреймы переключаются (EURUSD, USDJPY, USDCHF). Настройки графиков: макс. баров 1000000.
Может у Вас что с соединением?
Да, в общем поспешил я. Перезагрузил терминал, у меня также установлено 1000000, перезагрузил снова, попереключал тф, понажимал кнопку Home, понемногу, но всё подгрузилось