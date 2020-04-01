Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280 - страница 16
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В Тестере Стратегий отсутствует повторяемость полностью. Это касается как Медленной так и Быстрой (Генетика) оптимизации. Причём результаты в худшую сторону в 10-17 раз и больше. Проверено на многих парах и таймингах. Проверено на разных Советниках. Получается все результаты Оптимизации коту под хвост.
Скиньте код для воспроизведения, убрав секреты.
В Тестере Стратегий отсутствует повторяемость полностью. Это касается как Медленной так и Быстрой (Генетика) оптимизации. Причём результаты в худшую сторону в 10-17 раз и больше. Проверено на многих парах и таймингах.
В билде 2280 я наблюдал аналогичную ситуацию. Причём периодически. То было, то не было. Похоже, это связано с качеством Интернет-соединения. Обновление до 2286 не помогло. Вот результат непрерывной оптимизации:
Разброс большой и по критерю и по профиту
Тестер в билде 2286 унаследовал безобразную работу с форвард-оптимизацией. При её активации тестер задумывается почти на минуту. Очень много съедает времени.
Если во вкладке "оптимизация" дважды кликнуть по строке при включённом форварде - терминал зависает на пару-тройку минут перед выводом прохода.
Кстати, автоматический перевод режима оптимизации в "отключено" - такое-же спорное решение как и графики оптимизации.
Ну и первый запуск терминала при включённом тестере по прежнему около 5 минут.
В билде 2280 я наблюдал аналогичную ситуацию. Причём периодически. То было, то не было. Похоже, это связано с качеством Интернет-соединения. Обновление до 2286 не помогло. Вот результат непрерывной оптимизации:
Разброс большой и по критерю и по профиту
Вы полагаете, что результат должен быть непременно восходящим?
Вы полагаете, что результат должен быть непременно восходящим?
Результаты прогонов тестера с одинаковыми настройками должны быть, если не одинаковыми, то хотя бы в пределах нескольких процентов. Это зависит от количества параметров оптимизации. В данном случае их было три, что предполагает повторяемость.
Ресурс - сугубо технический. Для того, чтобы разработчики обратили внимание на ваши заявления (по сути - ничем не подкреплённые), вам нужно предоставить минимальный, воспроизводящий проблему код, и последовательность действий для воспроизведения описываемого вами поведения.
Агенты не хотят работать билд 2280, получаю такое сообщение от удаленного агента
В чем дело?
Кстати, автоматический перевод режима оптимизации в "отключено" - такое-же спорное решение как и графики оптимизации.
Нашелся все-таки противник)
Можете объяснить, чем удобен повторный запуск оптимизации после того, как уже анализируются одиночные проходы (путем их запуска из результатов оптимизации)?
Многократно ошибочно запускал оптимизацию вместо одиночного прогона (и не я один). Вот, допросились, исправили этот момент. Теперь вам не удобно)
Прошу подсказать. На экране отображается максимум 1300 баров. В настройках есть пункт "Макс. баров в окне", но чтобы я там писал ничего не меняется. Получается что более 1300 нельзя? Может число баров зависит от размера монитора?