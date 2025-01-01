文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CAccountInfo 

CAccountInfo

CAccountInfo 类用于简便地访问当前已创建的交易账户属性。

描述

声明

   class CAccountInfo : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

继承体系

  CObject

      CAccountInfo

类方法分组

访问整数型属性

 

Login

获取账户号码

TradeMode

获取交易模式

TradeModeDescription

获取交易模式的字符串描述

Leverage

获取给定的杠杆额度

StopoutMode

获取账户爆仓模式

StopoutModeDescription

获取账户爆仓模式的描述

TradeAllowed

获取交易许可标志

TradeExpert

获取自动交易许可标志

LimitOrders

获取许可的最大挂单数量

MarginMode

获取预付款计算模式

MarginModeDescription

获取预付款计算模式为字符串

访问双精度型属性

 

Balance

获取账户结余

Credit

获取账户给定的信用额度

Profit

获取账户的当前盈利额度

Equity

获取账户当前净值额度

Margin

获取保留保证金的额度

FreeMargin

获取可用保证金额度

MarginLevel

获取保证金比例

MarginCall

获取入金的保证金比例

MarginStopOut

获取爆仓的保证金比例

访问文本型属性

 

名称

获取客户名称

Server

获取交易服务器名

Currency

获取入金货币名

Company

获取开户券商公司名称

访问 MQL5 API 函数

 

InfoInteger

获取指定整数型属性的值

InfoDouble

获取指定双精度型属性的值

InfoString

获取指定字符串型属性的值

附加方法

 

OrderProfitCheck

获取基于传递参数的评估盈利

MarginCheck

获取执行交易操作所需的保证金额度

FreeMarginCheck

获取执行交易操作之后剩余的可用保证金额度

MaxLotCheck

获取交易操作的最大可能交易量

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare