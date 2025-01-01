- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
CAccountInfo
CAccountInfo 类用于简便地访问当前已创建的交易账户属性。
描述
CAccountInfo 类用于简便地访问当前已创建的交易账户属性。
声明
|
class CAccountInfo : public CObject
标称库文件
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
继承体系
CAccountInfo
类方法分组
|
访问整数型属性
|
|
获取账户号码
|
获取交易模式
|
获取交易模式的字符串描述
|
获取给定的杠杆额度
|
获取账户爆仓模式
|
获取账户爆仓模式的描述
|
获取交易许可标志
|
获取自动交易许可标志
|
获取许可的最大挂单数量
|
获取预付款计算模式
|
获取预付款计算模式为字符串
|
访问双精度型属性
|
|
获取账户结余
|
获取账户给定的信用额度
|
获取账户的当前盈利额度
|
获取账户当前净值额度
|
获取保留保证金的额度
|
获取可用保证金额度
|
获取保证金比例
|
获取入金的保证金比例
|
获取爆仓的保证金比例
|
访问文本型属性
|
|
获取客户名称
|
获取交易服务器名
|
获取入金货币名
|
获取开户券商公司名称
|
访问 MQL5 API 函数
|
|
获取指定整数型属性的值
|
获取指定双精度型属性的值
|
获取指定字符串型属性的值
|
附加方法
|
|
获取基于传递参数的评估盈利
|
获取执行交易操作所需的保证金额度
|
获取执行交易操作之后剩余的可用保证金额度
|
获取交易操作的最大可能交易量