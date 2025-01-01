- Login
CAccountInfo
La clase CAccountInfo facilita el acceso a las propiedades de la cuenta de trading abierta.
Descripción
La clase CAccountInfo proporciona acceso a las propiedades de la cuenta de trading abierta.
Declaración
|
class CAccountInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CAccountInfo
Métodos de la clase por grupos
|
Acceso a las propiedades de tipo entero
|
|
Obtiene el número de la cuenta
|
Obtiene el modo de trading
|
Obtiene el modo de trading en formato cadena
|
Obtiene la cantidad de apalancamiento dado
|
Obtiene el modo de stop out de la cuenta
|
Obtiene la descripción del modo de stop out de la cuenta
|
Obtiene la bandera de margen de trading
|
Obtiene la bandera de margen de trading automático
|
Obtiene el máximo número permitido de órdenes pendientes
|
Gets margin calculation mode
|
Gets margin calculation mode as a string
|
Acceso a las propiedades de tipo double
|
|
Obtiene el saldo de la cuenta
|
Obtiene la cantidad de crédito
|
Obtiene el beneficio actual de la cuenta
|
Obtiene el capital actual de la cuenta
|
Obtiene la cantidad de margen reservado
|
Obtiene la cantidad de margen libre
|
Obtiene el nivel de margen
|
Obtiene el nivel de margen del depósito
|
Obtiene el nivel de margen de Stop Out
|
Acceso a las propiedades de texto
|
|
Obtiene el nombre del cliente
|
Obtiene el nombre del servidor de trading
|
Obtiene el nombre de la divisa del depósito
|
Obtiene el nombre de la empresa que sirve la cuenta
|
Acceso a las funciones del API de MQL5
|
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada
|
Métodos adicionales
|
|
Obtiene el beneficio evaluado, basándose en los parámetros pasados
|
Obtiene la cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación de trading
|
Obtiene la cantidad de margen libre disponible después de la ejecución de la operación de trading
|
Obtiene el volumen máximo posible de la operación de trading