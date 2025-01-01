CAccountInfo

La clase CAccountInfo facilita el acceso a las propiedades de la cuenta de trading abierta.

Descripción

La clase CAccountInfo proporciona acceso a las propiedades de la cuenta de trading abierta.

Declaración

class CAccountInfo : public CObject

Título

#include <Trade\AccountInfo.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CAccountInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero Login Obtiene el número de la cuenta TradeMode Obtiene el modo de trading TradeModeDescription Obtiene el modo de trading en formato cadena Leverage Obtiene la cantidad de apalancamiento dado StopoutMode Obtiene el modo de stop out de la cuenta StopoutModeDescription Obtiene la descripción del modo de stop out de la cuenta TradeAllowed Obtiene la bandera de margen de trading TradeExpert Obtiene la bandera de margen de trading automático LimitOrders Obtiene el máximo número permitido de órdenes pendientes MarginMode Gets margin calculation mode StopoutModeDescription Gets margin calculation mode as a string Acceso a las propiedades de tipo double Balance Obtiene el saldo de la cuenta Credit Obtiene la cantidad de crédito Profit Obtiene el beneficio actual de la cuenta Equity Obtiene el capital actual de la cuenta Margin Obtiene la cantidad de margen reservado FreeMargin Obtiene la cantidad de margen libre MarginLevel Obtiene el nivel de margen MarginCall Obtiene el nivel de margen del depósito MarginStopOut Obtiene el nivel de margen de Stop Out Acceso a las propiedades de texto Name Obtiene el nombre del cliente Server Obtiene el nombre del servidor de trading Currency Obtiene el nombre de la divisa del depósito Company Obtiene el nombre de la empresa que sirve la cuenta Acceso a las funciones del API de MQL5 InfoInteger Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada InfoDouble Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada InfoString Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada Métodos adicionales OrderProfitCheck Obtiene el beneficio evaluado, basándose en los parámetros pasados MarginCheck Obtiene la cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación de trading FreeMarginCheck Obtiene la cantidad de margen libre disponible después de la ejecución de la operación de trading MaxLotCheck Obtiene el volumen máximo posible de la operación de trading