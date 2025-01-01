DocumentaciónSecciones
CAccountInfo

La clase CAccountInfo facilita el acceso a las propiedades de la cuenta de trading abierta.

Descripción

La clase CAccountInfo proporciona acceso a las propiedades de la cuenta de trading abierta.

Declaración

   class CAccountInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CAccountInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero

 

Login

Obtiene el número de la cuenta

TradeMode

Obtiene el modo de trading

TradeModeDescription

Obtiene el modo de trading en formato cadena

Leverage

Obtiene la cantidad de apalancamiento dado

StopoutMode

Obtiene el modo de stop out de la cuenta

StopoutModeDescription

Obtiene la descripción del modo de stop out de la cuenta

TradeAllowed

Obtiene la bandera de margen de trading

TradeExpert

Obtiene la bandera de margen de trading automático

LimitOrders

Obtiene el máximo número permitido de órdenes pendientes

MarginMode

Gets margin calculation mode

Acceso a las propiedades de tipo double

 

Balance

Obtiene el saldo de la cuenta

Credit

Obtiene la cantidad de crédito

Profit

Obtiene el beneficio actual de la cuenta

Equity

Obtiene el capital actual de la cuenta

Margin

Obtiene la cantidad de margen reservado

FreeMargin

Obtiene la cantidad de margen libre

MarginLevel

Obtiene el nivel de margen

MarginCall

Obtiene el nivel de margen del depósito

MarginStopOut

Obtiene el nivel de margen de Stop Out

Acceso a las propiedades de texto

 

Name

Obtiene el nombre del cliente

Server

Obtiene el nombre del servidor de trading

Currency

Obtiene el nombre de la divisa del depósito

Company

Obtiene el nombre de la empresa que sirve la cuenta

Acceso a las funciones del API de MQL5

 

InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada

InfoDouble

Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada

InfoString

Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada

Métodos adicionales

 

OrderProfitCheck

Obtiene el beneficio evaluado, basándose en los parámetros pasados

MarginCheck

Obtiene la cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación de trading

FreeMarginCheck

Obtiene la cantidad de margen libre disponible después de la ejecución de la operación de trading

MaxLotCheck

Obtiene el volumen máximo posible de la operación de trading

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare