CAccountInfo

La classe CAccountInfo permet d'accéder aux propriétés du compte actuellement utilisé.

Description

Déclaration

   class CAccountInfo : public CObject

Titre

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CAccountInfo

Méthodes de classe par groupes

Accès aux propriétés de type integer

 

Login

Retourne le numéro du compte

TradeMode

Retourne le mode de trading

TradeModeDescription

Retourne le mode de trading sous forme d'une chaîne de caractères

Leverage

Retourne le levier actuel

StopoutMode

Retourne le mode de stop out du compte

StopoutModeDescription

Retourne la description du mode de stop out du compte

TradeAllowed

Retourne si les opérations de trading sont autorisées ou pas

TradeExpert

Retourne si les Expert Advisors sont autorisés à effectuer des opérations de trading ou pas

LimitOrders

Retourne le nombre maximal d'ordres en attente autorisés

MarginMode

Retourne le mode de calcul de la marge

MarginModeDescription

Retourne le mode de calcul de la marge sous forme d'une chaîne de caractères

Accès aux propriétés de type double

 

Balance

Retourne la balance du compte

Credit

Retourne le montant du crédit

Profit

Retourne le montant du profit actuel du compte

Equity

Retourne le montant actuel du compte

Margin

Retourne le montant de la marge réservée

FreeMargin

Retourne le montant de la marge libre

MarginLevel

Retourne le montant de la marge

MarginCall

Retourne le montant de la marge de dépôt

MarginStopOut

Retourne le niveau de marge de Stop Out

Accès aux propriétés de type texte

 

Name

Retourne le nom du client

Server

Retourne le nom du serveur de trading

Currency

Retourne le nom de la devise actuelle du compte

Company

Retourne le nom de la société qui fournit le compte

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string

Méthodes supplémentaires

 

OrderProfitCheck

Retourne le profit évalué, basé sur les paramètres passés

MarginCheck

Retourne le montant de la marge requise pour exécuter une opération de trading

FreeMarginCheck

Retourne le montant de la marge libre restante après exécution d'une opération de trading

MaxLotCheck

Retourne le volume maximal possible d'une opération de trading

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare