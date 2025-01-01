Retourne le numéro du compte

Retourne le mode de trading

Retourne le mode de trading sous forme d'une chaîne de caractères

Retourne le mode de stop out du compte

Retourne la description du mode de stop out du compte

Retourne si les opérations de trading sont autorisées ou pas

Retourne si les Expert Advisors sont autorisés à effectuer des opérations de trading ou pas

Retourne le nombre maximal d'ordres en attente autorisés

Retourne le mode de calcul de la marge

Retourne le mode de calcul de la marge sous forme d'une chaîne de caractères

Accès aux propriétés de type double

Retourne la balance du compte

Retourne le montant du crédit

Retourne le montant du profit actuel du compte

Retourne le montant actuel du compte

Retourne le montant de la marge réservée

Retourne le montant de la marge libre

Retourne le montant de la marge

Retourne le montant de la marge de dépôt

Retourne le niveau de marge de Stop Out

Accès aux propriétés de type texte

Retourne le nom du client

Retourne le nom du serveur de trading

Retourne le nom de la devise actuelle du compte

Retourne le nom de la société qui fournit le compte

Accès aux fonctions de l'API MQL5

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string

Retourne le profit évalué, basé sur les paramètres passés