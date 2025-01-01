- Login
CAccountInfo
La classe CAccountInfo permet d'accéder aux propriétés du compte actuellement utilisé.
Description
La classe CAccountInfo permet d'accéder aux propriétés du compte actuellement utilisé.
Déclaration
|
class CAccountInfo : public CObject
Titre
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CAccountInfo
Méthodes de classe par groupes
|
Accès aux propriétés de type integer
|
|
Retourne le numéro du compte
|
Retourne le mode de trading
|
Retourne le mode de trading sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne le levier actuel
|
Retourne le mode de stop out du compte
|
Retourne la description du mode de stop out du compte
|
Retourne si les opérations de trading sont autorisées ou pas
|
Retourne si les Expert Advisors sont autorisés à effectuer des opérations de trading ou pas
|
Retourne le nombre maximal d'ordres en attente autorisés
|
Retourne le mode de calcul de la marge
|
Retourne le mode de calcul de la marge sous forme d'une chaîne de caractères
|
Accès aux propriétés de type double
|
|
Retourne la balance du compte
|
Retourne le montant du crédit
|
Retourne le montant du profit actuel du compte
|
Retourne le montant actuel du compte
|
Retourne le montant de la marge réservée
|
Retourne le montant de la marge libre
|
Retourne le montant de la marge
|
Retourne le montant de la marge de dépôt
|
Retourne le niveau de marge de Stop Out
|
Accès aux propriétés de type texte
|
|
Retourne le nom du client
|
Retourne le nom du serveur de trading
|
Retourne le nom de la devise actuelle du compte
|
Retourne le nom de la société qui fournit le compte
|
Accès aux fonctions de l'API MQL5
|
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string
|
Méthodes supplémentaires
|
|
Retourne le profit évalué, basé sur les paramètres passés
|
Retourne le montant de la marge requise pour exécuter une opération de trading
|
Retourne le montant de la marge libre restante après exécution d'une opération de trading
|
Retourne le volume maximal possible d'une opération de trading