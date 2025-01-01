DokümantasyonBölümler
CAccountInfo 

CAccountInfo

CAccountInfo, açık durumdaki işlem hesabı özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiş bir sınıftır.

Açıklama

CAccountInfo sınıfı, açık durumdaki işlem hesabı özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CAccountInfo : public CObject

Başlık

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CAccountInfo

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Tamsayı tipli özelliklere erişim için

 

Login

Hesap numarasını alır

TradeMode

Alım-satım modunu alır

TradeModeDescription

İşlem modunu dizgi biçiminde alır

Leverage

Kaldıraç değerini dizgi biçiminde alır

StopoutMode

Hesabın Stop Out modunun değerini alır

StopoutModeDescription

Hesabın Stop Out modunun değerini dizgi biçiminde alır

TradeAllowed

Alım-satım izni bayrağını alır

TradeExpert

Otomatik alım-satım modunun bayrağını alır

LimitOrders

Maksimum bekleyen emir sayısını alır

MarginMode

Teminat hesaplama modunu alır

MarginModeDescription

Teminat hesaplama modunu dizgi biçiminde alır

double tipli özelliklere erişim

 

Balance

Hesabın bakiye bilgisini alır

Credit

Verilen kredi miktarını alır

Profit

Hesaptaki mevcut kar miktarını alır

Equity

Hesabın mevcut varlık bilgisini alır

Margin

Rezerve edilmiş teminat miktarını alır

FreeMargin

Serbest teminat miktarını alır

MarginLevel

Teminat seviyesini alır

MarginCall

Mevduat için teminat seviyesini alır

MarginStopOut

Stop Out için teminat seviyesini alır

Metin özelliklerine erişim

 

Name

Müşteri ismini alır

Server

İşlem sunucusunun ismini alır

Currency

Mevduat cinsinin ismini alır

Company

Hesabın kayıtlı olduğu şirketin ismini alır

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

InfoInteger

Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır

InfoDouble

Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır

InfoString

Belirtilen dizgi tipli özelliğin değerini alır.

Ek yöntemler

 

OrderProfitCheck

Geçirilen parametrelere göre hesaplanan kar değerini alır

MarginCheck

Alım-satım işlemi gerçekleştirebilmek için gereken teminat miktarını alır

FreeMarginCheck

Alım-satım işleminin uygulanmasının ardından kalan serbest teminat miktarını alır

MaxLotCheck

Alım-satım işlemi için kullanılabilecek maksimum işlem hacmi değerini alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare