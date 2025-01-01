- Login
CAccountInfo
CAccountInfo, açık durumdaki işlem hesabı özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiş bir sınıftır.
Açıklama
CAccountInfo sınıfı, açık durumdaki işlem hesabı özelliklerine kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CAccountInfo : public CObject
Başlık
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CAccountInfo
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
|
Tamsayı tipli özelliklere erişim için
|
|
Hesap numarasını alır
|
Alım-satım modunu alır
|
İşlem modunu dizgi biçiminde alır
|
Kaldıraç değerini dizgi biçiminde alır
|
Hesabın Stop Out modunun değerini alır
|
Hesabın Stop Out modunun değerini dizgi biçiminde alır
|
Alım-satım izni bayrağını alır
|
Otomatik alım-satım modunun bayrağını alır
|
Maksimum bekleyen emir sayısını alır
|
Teminat hesaplama modunu alır
|
Teminat hesaplama modunu dizgi biçiminde alır
|
double tipli özelliklere erişim
|
|
Hesabın bakiye bilgisini alır
|
Verilen kredi miktarını alır
|
Hesaptaki mevcut kar miktarını alır
|
Hesabın mevcut varlık bilgisini alır
|
Rezerve edilmiş teminat miktarını alır
|
Serbest teminat miktarını alır
|
Teminat seviyesini alır
|
Mevduat için teminat seviyesini alır
|
Stop Out için teminat seviyesini alır
|
Metin özelliklerine erişim
|
|
Müşteri ismini alır
|
İşlem sunucusunun ismini alır
|
Mevduat cinsinin ismini alır
|
Hesabın kayıtlı olduğu şirketin ismini alır
|
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
|
|
Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen dizgi tipli özelliğin değerini alır.
|
Ek yöntemler
|
|
Geçirilen parametrelere göre hesaplanan kar değerini alır
|
Alım-satım işlemi gerçekleştirebilmek için gereken teminat miktarını alır
|
Alım-satım işleminin uygulanmasının ardından kalan serbest teminat miktarını alır
|
Alım-satım işlemi için kullanılabilecek maksimum işlem hacmi değerini alır