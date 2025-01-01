ДокументацияРазделы
InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства счета.

double  InfoDouble(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE  prop_id     // идентификатор свойства
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор свойства. Значение может быть одним из значений ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE.

Возвращаемое значение

Значение типа double.