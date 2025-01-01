- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
Klasse CAccountInfo
Klasse CAccountInfo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des aktuellen offenen Handelskontos.
Beschreibung
Klasse CAccountInfo bietet den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des aktuellen offenen Handelskontos.
Deklaration
|
class CAccountInfo : public CObject
Kopf
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CAccountInfo
Gruppen der Klassenmethode
|
Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften
|
|
Erhält die Kontonummer
|
Erhält den Handelsmodus
|
Erhält den Handelsmodus als einen String
|
Erhält die Größe des gewährten Hebels
|
Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin
|
Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin als einen String
|
Erhält das Flag der Handelserlaubnis
|
Erhält das Flag der Erlaubnis zum automatisierten Handel
|
Erhält die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern
|
Erhält den Berechnungsmodus der Marge
|
Erhält den Berechnungsmodus der Marge als einen String
|
Zugriff auf double-Eigenschaften
|
|
Erhält den Kontostand
|
Erhält die Größe des gewährten Kredits
|
Erhält den Wert des aktuellen Profits auf dem Konto
|
Erhält den Wert des Eigenkapitals auf dem Konto
|
Erhält die Größe der Margin
|
Erhält die Größe der freie Margin
|
Erhält den Wert von Margin-Level
|
Erhält den Wert von Margin-Call
|
Erhält den Wert von Margin-Stop-Out
|
Zugriff auf die Texteigenschaften
|
|
Erhält den Kundennamen
|
Erhält den Namen des Handel-Servers
|
Erhält den Namen der Deposit-Währung
|
Es erhält den Namen des Unternehmens, welches das Konto bedient
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft des Kontos
|
Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft des Kontos
|
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft des Kontos
|
Zusätzliche Methoden
|
|
Berechnet Gewinn auf der Grundlage der übergebenen Parameter
|
Erhält die für den Handel erforderliche Margin-Größe
|
Erhält die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt
|
Erhält die maximal möglichen Handelsvolumen