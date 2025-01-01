Klasse CAccountInfo

Klasse CAccountInfo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des aktuellen offenen Handelskontos.

Beschreibung

Klasse CAccountInfo bietet den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des aktuellen offenen Handelskontos.

Deklaration

class CAccountInfo : public CObject

Kopf

#include <Trade\AccountInfo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CAccountInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften Login Erhält die Kontonummer TradeMode Erhält den Handelsmodus TradeModeDescription Erhält den Handelsmodus als einen String Leverage Erhält die Größe des gewährten Hebels StopoutMode Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin StopoutModeDescription Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin als einen String TradeAllowed Erhält das Flag der Handelserlaubnis TradeExpert Erhält das Flag der Erlaubnis zum automatisierten Handel LimitOrders Erhält die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern MarginMode Erhält den Berechnungsmodus der Marge MarginModeDescription Erhält den Berechnungsmodus der Marge als einen String Zugriff auf double-Eigenschaften Balance Erhält den Kontostand Credit Erhält die Größe des gewährten Kredits Profit Erhält den Wert des aktuellen Profits auf dem Konto Equity Erhält den Wert des Eigenkapitals auf dem Konto Margin Erhält die Größe der Margin FreeMargin Erhält die Größe der freie Margin MarginLevel Erhält den Wert von Margin-Level MarginCall Erhält den Wert von Margin-Call MarginStopOut Erhält den Wert von Margin-Stop-Out Zugriff auf die Texteigenschaften Name Erhält den Kundennamen Server Erhält den Namen des Handel-Servers Currency Erhält den Namen der Deposit-Währung Company Es erhält den Namen des Unternehmens, welches das Konto bedient Zugriff auf Funktionen API MQL5 InfoInteger Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft des Kontos InfoDouble Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft des Kontos InfoString Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft des Kontos Zusätzliche Methoden OrderProfitCheck Berechnet Gewinn auf der Grundlage der übergebenen Parameter MarginCheck Erhält die für den Handel erforderliche Margin-Größe FreeMarginCheck Erhält die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt MaxLotCheck Erhält die maximal möglichen Handelsvolumen