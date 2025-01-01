DokumentationKategorien
Klasse CAccountInfo

Klasse CAccountInfo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des aktuellen offenen Handelskontos.

Beschreibung

Klasse CAccountInfo bietet den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des aktuellen offenen Handelskontos.

Deklaration

   class CAccountInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CAccountInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften

 

Login

Erhält die Kontonummer

TradeMode

Erhält den Handelsmodus

TradeModeDescription

Erhält den Handelsmodus als einen String

Leverage

Erhält die Größe des gewährten Hebels

StopoutMode

Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin

StopoutModeDescription

Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin als einen String

TradeAllowed

Erhält das Flag der Handelserlaubnis

TradeExpert

Erhält das Flag der Erlaubnis zum automatisierten Handel

LimitOrders

Erhält die maximale Anzahl der aktiven Pending-Ordern

MarginMode

Erhält den Berechnungsmodus der Marge

MarginModeDescription

Erhält den Berechnungsmodus der Marge als einen String

Zugriff auf double-Eigenschaften

 

Balance

Erhält den Kontostand

Credit

Erhält die Größe des gewährten Kredits

Profit

Erhält den Wert des aktuellen Profits auf dem Konto

Equity

Erhält den Wert des Eigenkapitals auf dem Konto

Margin

Erhält die Größe der Margin

FreeMargin

Erhält die Größe der freie Margin

MarginLevel

Erhält den Wert von Margin-Level

MarginCall

Erhält den Wert von Margin-Call

MarginStopOut

Erhält den Wert von Margin-Stop-Out

Zugriff auf die Texteigenschaften

 

Name

Erhält den Kundennamen

Server

Erhält den Namen des Handel-Servers

Currency

Erhält den Namen der Deposit-Währung

Company

Es erhält den Namen des Unternehmens, welches das Konto bedient

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft des Kontos

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft des Kontos

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft des Kontos

Zusätzliche Methoden

 

OrderProfitCheck

Berechnet Gewinn auf der Grundlage der übergebenen Parameter

MarginCheck

Erhält die für den Handel erforderliche Margin-Größe

FreeMarginCheck

Erhält die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt

MaxLotCheck

Erhält die maximal möglichen Handelsvolumen

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare