CAccountInfo

CAccountInfo は現在開いている取引口座プロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CAccountInfo クラスは現在開いている取引口座プロパティへの容易化したアクセスを提供します。

宣言

  class CAccountInfo : public CObject

タイトル

  #include <Trade\AccountInfo.mqh>

継承階層

  CObject

      CAccountInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス

 

Login

口座番号を取得します。

TradeMode

取引モードを取得します。

TradeModeDescription

取引モードを文字列として取得します。

Leverage

与えられたレバレッジの額を取得します。

StopoutMode

口座ストップアウトのモードを取得します。

StopoutModeDescription

口座ストップアウトのモードの説明を取得します。

TradeAllowed

取引許可のフラグを取得します。

TradeExpert

自動売買許可のフラグを取得します。

LimitOrders

未決注文の最大限を取得します。

MarginMode

証拠金計算モードを取得します。

MarginModeDescription

文字列として証拠金計算モードを取得します。

double 型プロパティへのアクセス

 

Balance

口座の残高を取得します。

Credit

与えられたクレジットの額を取得します。

Profit

口座の現在の利益の額を取得します。

Equity

口座の現在の株式の額を取得します。

Margin

予約された証拠金の額を取得します。

FreeMargin

余剰証拠金の額を取得します。

MarginLevel

証拠金のレベルを取得します。

MarginCall

預金のための証拠金のレベルを取得します。

MarginStopOut

ストップアウトのための証拠金のレベルを取得します。

テキストプロパティへのアクセス

 

Name

クライアント名を取得します。

Server

取引サーバ名を取得します。

Currency

預金通貨名を取得します。

Company

口座を提供してる会社名を取得します。

MQL5 API 関数へのアクセス

 

InfoInteger

指定された整数型プロパティの値を取得します。

InfoDouble

指定された double 型プロパティの値を取得します。

InfoString

指定された string 型プロパティの値を取得します。

追加メソッド

 

OrderProfitCheck

渡されたパラメータに基づいて評価利益を取得します。

MarginCheck

取引処理を実行するのに必要な証拠金の量を取得します。

FreeMarginCheck

取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量を取得します。

MaxLotCheck

取引操作のボリュームの最大限を取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare