CAccountInfo
CAccountInfo は現在開いている取引口座プロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CAccountInfo クラスは現在開いている取引口座プロパティへの容易化したアクセスを提供します。
宣言
class CAccountInfo : public CObject
タイトル
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
継承階層
CAccountInfo
グループ分けされたクラスメソッド
整数型プロパティへのアクセス
口座番号を取得します。
取引モードを取得します。
取引モードを文字列として取得します。
与えられたレバレッジの額を取得します。
口座ストップアウトのモードを取得します。
口座ストップアウトのモードの説明を取得します。
取引許可のフラグを取得します。
自動売買許可のフラグを取得します。
未決注文の最大限を取得します。
証拠金計算モードを取得します。
文字列として証拠金計算モードを取得します。
double 型プロパティへのアクセス
口座の残高を取得します。
与えられたクレジットの額を取得します。
口座の現在の利益の額を取得します。
口座の現在の株式の額を取得します。
予約された証拠金の額を取得します。
余剰証拠金の額を取得します。
証拠金のレベルを取得します。
預金のための証拠金のレベルを取得します。
ストップアウトのための証拠金のレベルを取得します。
テキストプロパティへのアクセス
|
クライアント名を取得します。
取引サーバ名を取得します。
預金通貨名を取得します。
口座を提供してる会社名を取得します。
MQL5 API 関数へのアクセス
|
指定された整数型プロパティの値を取得します。
指定された double 型プロパティの値を取得します。
指定された string 型プロパティの値を取得します。
追加メソッド
|
渡されたパラメータに基づいて評価利益を取得します。
取引処理を実行するのに必要な証拠金の量を取得します。
取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量を取得します。
取引操作のボリュームの最大限を取得します。