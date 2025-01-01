CAccountInfo

CAccountInfo は現在開いている取引口座プロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CAccountInfo クラスは現在開いている取引口座プロパティへの容易化したアクセスを提供します。

宣言

class CAccountInfo : public CObject

タイトル

#include <Trade\AccountInfo.mqh>

継承階層 CObject CAccountInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス Login 口座番号を取得します。 TradeMode 取引モードを取得します。 TradeModeDescription 取引モードを文字列として取得します。 Leverage 与えられたレバレッジの額を取得します。 StopoutMode 口座ストップアウトのモードを取得します。 StopoutModeDescription 口座ストップアウトのモードの説明を取得します。 TradeAllowed 取引許可のフラグを取得します。 TradeExpert 自動売買許可のフラグを取得します。 LimitOrders 未決注文の最大限を取得します。 MarginMode 証拠金計算モードを取得します。 MarginModeDescription 文字列として証拠金計算モードを取得します。 double 型プロパティへのアクセス Balance 口座の残高を取得します。 Credit 与えられたクレジットの額を取得します。 Profit 口座の現在の利益の額を取得します。 Equity 口座の現在の株式の額を取得します。 Margin 予約された証拠金の額を取得します。 FreeMargin 余剰証拠金の額を取得します。 MarginLevel 証拠金のレベルを取得します。 MarginCall 預金のための証拠金のレベルを取得します。 MarginStopOut ストップアウトのための証拠金のレベルを取得します。 テキストプロパティへのアクセス Name クライアント名を取得します。 Server 取引サーバ名を取得します。 Currency 預金通貨名を取得します。 Company 口座を提供してる会社名を取得します。 MQL5 API 関数へのアクセス InfoInteger 指定された整数型プロパティの値を取得します。 InfoDouble 指定された double 型プロパティの値を取得します。 InfoString 指定された string 型プロパティの値を取得します。 追加メソッド OrderProfitCheck 渡されたパラメータに基づいて評価利益を取得します。 MarginCheck 取引処理を実行するのに必要な証拠金の量を取得します。 FreeMarginCheck 取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量を取得します。 MaxLotCheck 取引操作のボリュームの最大限を取得します。