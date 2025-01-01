DocumentazioneSezioni
CAccountInfo

CAccountInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà del trade account attualmente aperto.

Descrizione

Dichiarazione

   class CAccountInfo : public CObject

Titolo

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CAccountInfo

I metodi di classe per gruppi

L'accesso alla proprietà di tipo integer

 

Login

Ottiene il numero di conto

TradeMode

Ottiene la modalità di trade

TradeModeDescription

Ottiene la modalità di trade come una stringa

Leverage

Ottiene la quantità di leva finanziaria ottenuta

StopoutMode

Ottiene la modalità di impostazione di stop out

StopoutModeDescription

Ottiene il modo di impostazioni stop out come stringa

TradeAllowed

Ottiene la flage di permesso al trading

TradeExpert

Ottiene la flag di permesso al trading automatizzato

LimitOrders

Ottiene il numero massimo di ordini pendenti consentiti

MarginMode

Ottiene la modalità di calcolo del margine

MarginModeDescription

Ottiene la modalità di calcolo del margine come un stringa

L'accesso alla proprietà di tipo double

 

Balance

Ottiene il balance de conto

Credit

Ottiene la quantità credito dato

Profit

Ottiene la quantità di profitto corrente sul conto

Equity

Ottiene la quantità della corrente equità sul conto

Margin

Ottiene l'ammontare del margine riservato

FreeMargin

Ottiene la quantità di margine libero

MarginLevel

Ottiene il livello di margine

MarginCall

Ottiene il livello di margine per il deposito

MarginStopOut

Ottiene il livello di margine di Stop Out

L'accesso alla proprietà testuali

 

Name

Ottiene il nome del cliente

Server

Ottiene il nome del trade server

Currency

Ottiene il nome della valuta di deposito

Company

Ottiene il nome della società che serve un account

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

InfoInteger

Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata

InfoDouble

Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo stringa specificata

Metodi aggiuntivi

 

OrderProfitCheck

Ottiene il profitto valutato in base ai parametri passati

MarginCheck

Ottiene la quantità di margine richiesto per eseguire un'operazione di trade

FreeMarginCheck

Ottiene la quantità di margine libero rimasto dopo l'esecuzione dell'operazione di trade

MaxLotCheck

Ottiene il possibile volume massimo dell' attività di trade

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare