CAccountInfo
CAccountInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà del trade account attualmente aperto.
Descrizione
La Classe CAccountInfo offre un facile accesso alle proprietà dell'account di trade attualmente aperto.
Dichiarazione
|
class CAccountInfo : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CAccountInfo
I metodi di classe per gruppi
|
L'accesso alla proprietà di tipo integer
|
|
Ottiene il numero di conto
|
Ottiene la modalità di trade
|
Ottiene la modalità di trade come una stringa
|
Ottiene la quantità di leva finanziaria ottenuta
|
Ottiene la modalità di impostazione di stop out
|
Ottiene il modo di impostazioni stop out come stringa
|
Ottiene la flage di permesso al trading
|
Ottiene la flag di permesso al trading automatizzato
|
Ottiene il numero massimo di ordini pendenti consentiti
|
Ottiene la modalità di calcolo del margine
|
Ottiene la modalità di calcolo del margine come un stringa
|
L'accesso alla proprietà di tipo double
|
|
Ottiene il balance de conto
|
Ottiene la quantità credito dato
|
Ottiene la quantità di profitto corrente sul conto
|
Ottiene la quantità della corrente equità sul conto
|
Ottiene l'ammontare del margine riservato
|
Ottiene la quantità di margine libero
|
Ottiene il livello di margine
|
Ottiene il livello di margine per il deposito
|
Ottiene il livello di margine di Stop Out
|
L'accesso alla proprietà testuali
|
|
Ottiene il nome del cliente
|
Ottiene il nome del trade server
|
Ottiene il nome della valuta di deposito
|
Ottiene il nome della società che serve un account
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo stringa specificata
|
Metodi aggiuntivi
|
|
Ottiene il profitto valutato in base ai parametri passati
|
Ottiene la quantità di margine richiesto per eseguire un'operazione di trade
|
Ottiene la quantità di margine libero rimasto dopo l'esecuzione dell'operazione di trade
|
Ottiene il possibile volume massimo dell' attività di trade