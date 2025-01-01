문서화섹션
CAccountInfo

CAccountInfo는 현재 열려 있는 거래 계정 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.

설명

CAccountInfo 클래스는 현재 오픈되어 있는 거래 계정 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.

선언

   class CAccountInfo : public CObject

제목

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CAccountInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스

 

Login

계정 번호 가져오기

TradeMode

거래 모드 가져오기

TradeModeDescription

거래 모드를 문자열로 가져오기

Leverage

주어진 레버리지의 금액 가져오기

StopoutMode

강제 청산 설정 모드 가져오기

StopoutModeDescription

문자열로 강제 청산 설정 모드 가져오기

TradeAllowed

거래 허용 플래그 가져오기

TradeExpert

자동 거래 허용 플래그 가져오기

LimitOrders

허용되는 최대 지정가 주문 수 가져오기

MarginMode

마진 계산 모드 가져오기

MarginModeDescription

문자열로 마진 계산 모드 가져오기

double 유형 속성에 액세스

 

Balance

게정 잔액 가져오기

Credit

지정된 크레딧 금액을 가져오기

Profit

계정의 경상 이익 금액 가져오기

Equity

계정의 현재 지분 금액 가져오기

Margin

예약된 마진 양 가져오기

FreeMargin

여유 마진 금액 가져오기

MarginLevel

마진 수준 가져오기

MarginCall

예금 마진 수준 가져오기

MarginStopOut

강제 청산 마진 수준 가져오기

텍스트 설정에 액세스

 

Name

클라이언트 이름 가져오기

Server

거래 서버 이름 가져오기

Currency

예금 통화 이름 가져오기

Company

계정을 제공하는 회사 이름 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

 

InfoInteger

지정된 정수 유형 속성 값 가져오기

InfoDouble

지정된 double 유형 속성 값 가져오기

InfoString

지정된 string 유형 속성 값 가져오기

추가 메서드

 

OrderProfitCheck

전달된 매개변수를 기준으로 평가된 수익 가져오기

MarginCheck

거래 작업을 실행하는 데 필요한 마진 양을 가져오기

FreeMarginCheck

거래 작업 실행 후 남은 여유 마진 양 가져오기

MaxLotCheck

가능한 최대 거래 작업 볼륨 가져오기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

