CAccountInfo
CAccountInfo는 현재 열려 있는 거래 계정 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.
설명
CAccountInfo 클래스는 현재 오픈되어 있는 거래 계정 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
선언
|
class CAccountInfo : public CObject
제목
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
상속 계층
CAccountInfo
그룹별 클래스 메서드
|
정수 유형 속성에 대한 액세스
|
|
계정 번호 가져오기
|
거래 모드 가져오기
|
거래 모드를 문자열로 가져오기
|
주어진 레버리지의 금액 가져오기
|
강제 청산 설정 모드 가져오기
|
문자열로 강제 청산 설정 모드 가져오기
|
거래 허용 플래그 가져오기
|
자동 거래 허용 플래그 가져오기
|
허용되는 최대 지정가 주문 수 가져오기
|
마진 계산 모드 가져오기
|
문자열로 마진 계산 모드 가져오기
|
double 유형 속성에 액세스
|
|
게정 잔액 가져오기
|
지정된 크레딧 금액을 가져오기
|
계정의 경상 이익 금액 가져오기
|
계정의 현재 지분 금액 가져오기
|
예약된 마진 양 가져오기
|
여유 마진 금액 가져오기
|
마진 수준 가져오기
|
예금 마진 수준 가져오기
|
강제 청산 마진 수준 가져오기
|
텍스트 설정에 액세스
|
|
클라이언트 이름 가져오기
|
거래 서버 이름 가져오기
|
예금 통화 이름 가져오기
|
계정을 제공하는 회사 이름 가져오기
|
MQL5 API 기능에 액세스
|
|
지정된 정수 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 double 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 string 유형 속성 값 가져오기
|
추가 메서드
|
|
전달된 매개변수를 기준으로 평가된 수익 가져오기
|
거래 작업을 실행하는 데 필요한 마진 양을 가져오기
|
거래 작업 실행 후 남은 여유 마진 양 가져오기
|
가능한 최대 거래 작업 볼륨 가져오기