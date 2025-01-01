CAccountInfo

CAccountInfo는 현재 열려 있는 거래 계정 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.

설명

선언

class CAccountInfo : public CObject

제목

#include <Trade\AccountInfo.mqh>

상속 계층 CObject CAccountInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스 Login 계정 번호 가져오기 TradeMode 거래 모드 가져오기 TradeModeDescription 거래 모드를 문자열로 가져오기 Leverage 주어진 레버리지의 금액 가져오기 StopoutMode 강제 청산 설정 모드 가져오기 StopoutModeDescription 문자열로 강제 청산 설정 모드 가져오기 TradeAllowed 거래 허용 플래그 가져오기 TradeExpert 자동 거래 허용 플래그 가져오기 LimitOrders 허용되는 최대 지정가 주문 수 가져오기 MarginMode 마진 계산 모드 가져오기 MarginModeDescription 문자열로 마진 계산 모드 가져오기 double 유형 속성에 액세스 Balance 게정 잔액 가져오기 Credit 지정된 크레딧 금액을 가져오기 Profit 계정의 경상 이익 금액 가져오기 Equity 계정의 현재 지분 금액 가져오기 Margin 예약된 마진 양 가져오기 FreeMargin 여유 마진 금액 가져오기 MarginLevel 마진 수준 가져오기 MarginCall 예금 마진 수준 가져오기 MarginStopOut 강제 청산 마진 수준 가져오기 텍스트 설정에 액세스 Name 클라이언트 이름 가져오기 Server 거래 서버 이름 가져오기 Currency 예금 통화 이름 가져오기 Company 계정을 제공하는 회사 이름 가져오기 MQL5 API 기능에 액세스 InfoInteger 지정된 정수 유형 속성 값 가져오기 InfoDouble 지정된 double 유형 속성 값 가져오기 InfoString 지정된 string 유형 속성 값 가져오기 추가 메서드 OrderProfitCheck 전달된 매개변수를 기준으로 평가된 수익 가져오기 MarginCheck 거래 작업을 실행하는 데 필요한 마진 양을 가져오기 FreeMarginCheck 거래 작업 실행 후 남은 여유 마진 양 가져오기 MaxLotCheck 가능한 최대 거래 작업 볼륨 가져오기