- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
InfoInteger
Получает значение указанного целочисленного свойства счета.
|
long InfoInteger(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор свойства. Значение может быть одним из значений ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER.
Возвращаемое значение
Значение типа long.