InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства счета.

long  InfoInteger(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER  prop_id     // идентификатор свойства
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор свойства. Значение может быть одним из значений ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа long.