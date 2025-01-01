ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыОсцилляторыCiOsMACreate 

Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool  Create(
   string           symbol,              // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // период
   int              fast_ema_period,     // период быстрой EMA
   int              slow_ema_period,     // период медленной EMA
   int              signal_period,       // период сигнала
   int              applied              // тип цены, хэндл
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ индикатора.

period

[in]  Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ema_period

[in]  Период усреднения быстрой EMA индикатора.

slow_ema_period

[in]  Период усреднения медленной EMA индикатора.

signal_period

[in]  Период усреднения сигнальной линии индикатора.

applied

[in]  Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.