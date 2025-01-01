Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int fast_ema_period,

int slow_ema_period,

int signal_period,

int applied

)

Параметры

symbol

[in] Рабочий символ индикатора.

period

[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ema_period

[in] Период усреднения быстрой EMA индикатора.

slow_ema_period

[in] Период усреднения медленной EMA индикатора.

signal_period

[in] Период усреднения сигнальной линии индикатора.

applied

[in] Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.