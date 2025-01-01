Create
Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().
|
bool Create(
Параметры
symbol
[in] Рабочий символ индикатора.
period
[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).
fast_ema_period
[in] Период усреднения быстрой EMA индикатора.
slow_ema_period
[in] Период усреднения медленной EMA индикатора.
signal_period
[in] Период усреднения сигнальной линии индикатора.
applied
[in] Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.