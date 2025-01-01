ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Python интеграцияhistory_orders_total 

history_orders_total

Получает количество ордеров в торговой истории в указанном интервале.

history_orders_total(
   date_from,    // дата, с которой запрашиваются ордеры
   date_to       // дата, по которую запрашиваются ордеры
   )

Параметры

date_from

[in]  Дата, начиная с которой запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших  с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.

date_to

[in]  Дата, по которую запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших  с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Целочисленное значение.

Примечание

Функция является аналогом HistoryOrdersTotal.

Пример:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# получим количество ордеров в истории
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total history orders=",history_orders)
else:
    print("Orders not found in history")
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Смотри также

history_orders_get, history_deals_total