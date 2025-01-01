- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_profit
Возвращает размер прибыли в валюте счета для указанной торговой операции.
|
order_calc_profit(
Параметры
action
[in] Тип ордера, может принимать одно из двух значений перечисления ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL. Обязательный неименованный параметр.
symbol
[in] Имя финансового инструмента. Обязательный неименованный параметр.
volume
[in] Объем торговой операции. Обязательный неименованный параметр.
price_open
[in] Цена открытия. Обязательный неименованный параметр.
price_close
[in] Цена закрытия. Обязательный неименованный параметр.
Возвращаемое значение
Вещественное значение в случае успешного выполнения, иначе None. Информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Функция позволяет оценить результат торговой операции на текущем счете и при текущем рыночном окружении. Является аналогом OrderCalcProfit.
Пример:
|
import MetaTrader5 as mt5
Смотри также