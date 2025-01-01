import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# получим валюту счета

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Account сurrency:",account_currency)



# составим список символов

symbols = ("EURUSD","GBPUSD","USDJPY")

print("Symbols to check margin:", symbols)

# оценим значения прибыли для покупок и продаж

lot=1.0

distance=300

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"not found, skipped")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)

continue

point=mt5.symbol_info(symbol).point

symbol_tick=mt5.symbol_info_tick(symbol)

ask=symbol_tick.ask

bid=symbol_tick.bid

buy_profit=mt5.order_calc_profit(mt5.ORDER_TYPE_BUY,symbol,lot,ask,ask+distance*point)

if buy_profit!=None:

print(" buy {} {} lot: profit on {} points => {} {}".format(symbol,lot,distance,buy_profit,account_currency));

else:

print("order_calc_profit(ORDER_TYPE_BUY) failed, error code =",mt5.last_error())

sell_profit=mt5.order_calc_profit(mt5.ORDER_TYPE_SELL,symbol,lot,bid,bid-distance*point)

if sell_profit!=None:

print(" sell {} {} lots: profit on {} points => {} {}".format(symbol,lot,distance,sell_profit,account_currency));

else:

print("order_calc_profit(ORDER_TYPE_SELL) failed, error code =",mt5.last_error())

print()



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account сurrency: USD

Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY')

buy EURUSD 1.0 lot: profit on 300 points => 300.0 USD

sell EURUSD 1.0 lot: profit on 300 points => 300.0 USD



buy GBPUSD 1.0 lot: profit on 300 points => 300.0 USD

sell GBPUSD 1.0 lot: profit on 300 points => 300.0 USD



buy USDJPY 1.0 lot: profit on 300 points => 276.54 USD

sell USDJPY 1.0 lot: profit on 300 points => 278.09 USD