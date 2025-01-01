ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Python интеграцияpositions_total 

positions_total

Получает количество открытых позиций.

positions_total()

Возвращаемое значение

Целочисленное значение.

Примечание

Функция является аналогом PositionsTotal.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# проверим наличие открытых позиций
positions_total=mt5.positions_total()
if positions_total>0:
    print("Total positions=",positions_total)
else:
    print("Positions not found")
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Смотри также

positions_get, orders_total