Возвращает размер маржи в валюте счета для проведения указанной торговой операции.

order_calc_margin(
   action,      // тип ордера (ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL)
   symbol,      // имя символа
   volume,      // объем
   price        // цена открытия
   )

Параметры

action

[in]  Тип ордера, может принимать значения из перечисления ORDER_TYPE. Обязательный неименованный параметр.

symbol

[in]  Имя финансового инструмента. Обязательный неименованный параметр.

volume

[in]  Объем торговой операции. Обязательный неименованный параметр.

price

[in]  Цена открытия. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Вещественное значение в случае успешного выполнения, иначе None. Информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Функция позволяет оценить размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций. Является аналогом OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

Идентификатор

Описание

ORDER_TYPE_BUY

Рыночный ордер на покупку

ORDER_TYPE_SELL

Рыночный ордер на продажу

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Отложенный ордер Buy Limit

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Отложенный ордер Sell Limit

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Отложенный ордер Buy Stop

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Отложенный ордер Sell Stop

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Buy Limit по цене StopLimit

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Sell Limit по цене StopLimit

ORDER_TYPE_CLOSE_BY

Ордер на закрытие позиции встречной позицией

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# получим валюту счета
account_currency=mt5.account_info().currency
print("Account сurrency:",account_currency)
 
# составим список символов
symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY""USDCHF","EURJPY","GBPJPY")
print("Symbols to check margin:", symbols)
action=mt5.ORDER_TYPE_BUY
lot=0.1
for symbol in symbols:
    symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)
    if symbol_info is None:
        print(symbol,"not found, skipped")
        continue
    if not symbol_info.visible:
        print(symbol, "is not visible, trying to switch on")
        if not mt5.symbol_select(symbol,True):
            print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)
            continue
    ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask
    margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)
    if margin != None:
        print("   {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));
    else:
        print("order_calc_margin failed: , error code ="mt5.last_error())
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Результат:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Account сurrency: USD
 
Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')
   EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD
   GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD
   USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD
   USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD
   EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD
   GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

Смотри также

order_calc_profit, order_check