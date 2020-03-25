orders_get

Получает действующие ордеры с возможность фильтрации по символу или тикету. Существует 3 варианта вызова.

Вызов без параметров. Возвращает действующие ордеры по всем символам.

orders_get()

Вызов с указанием символа, по которому нужно получить действующие ордеры.

orders_get(

symbol="SYMBOL"

)

Вызов с указанием группы символов, по которым нужно получить действующие ордеры.

orders_get(

group="GROUP"

)

Вызов с указанием тикета ордера.

orders_get(

ticket=TICKET

)

symbol="SYMBOL"

[in] Имя символа. Необязательный именованный параметр. Если символ указан, то параметр ticket игнорируется.

group="GROUP"

[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный именованный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те действующие ордеры, которые удовлетворяют заданному критерию для имени символа.

ticket=TICKET

[in] Тикет ордера (ORDER_TICKET). Необязательный именованный параметр.

Возвращаемое значение

Возвращает информацию в виде структуры именованных кортежей (namedtuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Функция позволяет получить за один вызов все действующие ордера, аналогом является связка OrdersTotal и OrderSelect.

Параметр group позволяет отфильтровать ордеры по символам, допустимо использовать '*' в начале и конце строки.

Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать ордеры по всем символам и затем исключить те из них, что содержат в имени символа "EUR".

Пример:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# выведем информацию о действующих ордерах на символе GBPUSD

orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")

if orders is None:

print("No orders on GBPUSD, error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("Total orders on GBPUSD:",len(orders))

# выведем все действующие ордеры

for order in orders:

print(order)

print()



# получим список ордеров на символах, чьи имена содержат "*GBP*"

gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")

if gbp_orders is None:

print("No orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))

# выведем эти ордеры в виде таблицы с помощью pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

print(df)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Total orders on GBPUSD: 2

TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...

TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...



orders_get(group="*GBP*")=4

ticket time_setup time_setup_msc time_expiration type type_time type_filling state magic volume_current price_open sl tp price_current symbol comment external_id

0 554733548 2020-03-25 16:27:47 1585153667718 0 3 0 2 1 0 0.2 1.25379 0.0 0.0 1.16803 GBPUSD

1 554733621 2020-03-25 16:27:51 1585153671419 0 2 0 2 1 0 0.2 1.14370 0.0 0.0 1.16815 GBPUSD

2 554746664 2020-03-25 16:38:14 1585154294401 0 3 0 2 1 0 0.2 0.93851 0.0 0.0 0.92428 EURGBP

3 554746710 2020-03-25 16:38:17 1585154297022 0 2 0 2 1 0 0.2 0.90527 0.0 0.0 0.92449 EURGBP

Смотри также

orders_total, positions_get