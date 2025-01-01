ДокументацияРазделы
Получает количество всех финансовых инструментов в терминале MetaTrader 5.

symbols_total()

Возвращаемое значение

Целочисленное значение.

Примечание

Функция является аналогом SymbolsTotal(), но при этом возвращает количество всех символов, включая пользовательские и отключенные в MarketWatch.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# получим количество финансовых инструментов
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
else:
    print("Symbols not found")
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Смотри также

