symbols_get

Получает все финансовые инструменты из терминала MetaTrader 5.

symbols_get(

group="GROUP"

)

group="GROUP"

[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те символы, которые удовлетворяют заданному критерию.

Возвращаемое значение

Возвращает символы в виде кортежа (tuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Параметр group позволяет отфильтровать символы по имени, допустимо использовать '*' в начале и конце строки.

Параметр group можно использовать как в качестве именованного, так и в качестве неименованного параметра. Оба варианта работают одинаково. Использование именованного варианта (group="GROUP") делает код более понятным.

Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать все символы и затем исключить те из них , что содержат в имени "EUR".

В отличие от symbol_info() функция symbols_get() возвращает за один вызов информацию по всем запрошенным символам.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# получим все символы

symbols=mt5.symbols_get()

print('Symbols: ', len(symbols))

count=0

# выведем 5 первых

for s in symbols:

count+=1

print("{}. {}".format(count,s.name))

if count==5: break

print()



# получим символы, чьи имена содержат RU

ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")

print('len(*RU*): ', len(ru_symbols))

for s in ru_symbols:

print(s.name)

print()



# получим символы, имена которых не содержат USD,EUR,JPY и GBP

group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")

print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):', len(group_symbols))

for s in group_symbols:

print(s.name,":",s)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

Symbols: 84

1. EURUSD

2. GBPUSD

3. USDCHF

4. USDJPY

5. USDCNH



len(*RU*): 8

EURUSD

USDRUB

USDRUR

EURRUR

EURRUB

FORTS.RUB.M5

EURUSD_T20

EURUSD4



len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*): 13

AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...

AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

Смотри также

symbols_total, symbol_select, symbol_info