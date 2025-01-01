- initialize
symbols_get
Получает все финансовые инструменты из терминала MetaTrader 5.
|
symbols_get(
group="GROUP"
[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те символы, которые удовлетворяют заданному критерию.
Возвращаемое значение
Возвращает символы в виде кортежа (tuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().
Примечание
Параметр group позволяет отфильтровать символы по имени, допустимо использовать '*' в начале и конце строки.
Параметр group можно использовать как в качестве именованного, так и в качестве неименованного параметра. Оба варианта работают одинаково. Использование именованного варианта (group="GROUP") делает код более понятным.
Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать все символы и затем исключить те из них , что содержат в имени "EUR".
В отличие от symbol_info() функция symbols_get() возвращает за один вызов информацию по всем запрошенным символам.
Пример:
|
import MetaTrader5 as mt5
