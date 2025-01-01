- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Подключается к торговому счету с указанными параметрами.
login(
Параметры
login
[in] Номер торгового счета. Обязательный неименованный параметр.
password
[in] Пароль к торговому счету. Необязательный именованный параметр. Если пароль не указан, то автоматически подставляется сохраненный в базе терминала пароль.
server
[in] Имя торгового сервера. Необязательный именованный параметр. Если сервер не указан, то автоматически подставляется последний использованный сервер.
timeout=TIMEOUT
[in] Таймаут в миллисекундах, который дается на подключение. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться значение 60000 (60 секунд). Если подключение не установится за это время, то вызов будет принудительно завершен и сгенерируется исключение.
Возвращаемое значение
True в случае успешного подключения к торговому счету, иначе False.
Пример:
import MetaTrader5 as mt5
