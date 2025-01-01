- initialize
history_deals_total
Получает количество сделок в торговой истории в указанном интервале.
|
history_deals_total(
Параметры
date_from
[in] Дата, начиная с которой запрашиваются сделки. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.
date_to
[in] Дата, по которую запрашиваются сделки. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.
Возвращаемое значение
Целочисленное значение.
Примечание
Функция является аналогом HistoryDealsTotal.
Пример:
|
from datetime import datetime
Смотри также