from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# получим количество сделок в истории

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

deals=mt5.history_deals_total(from_date, to_date)

if deals>0:

print("Total deals=",deals)

else:

print("Deals not found in history")



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()