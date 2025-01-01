ДокументацияРазделы
Получает количество сделок в торговой истории в указанном интервале.

history_deals_total(
   date_from,      // дата, с которой запрашиваются сделки
   date_to         // дата, по которую запрашиваются сделки
   )

Параметры

date_from

[in]  Дата, начиная с которой запрашиваются сделки. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших  с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.

date_to

[in]  Дата, по которую запрашиваются сделки. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших  с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

Целочисленное значение.

Примечание

Функция является аналогом HistoryDealsTotal.

Пример:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# получим количество сделок в истории
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
deals=mt5.history_deals_total(from_dateto_date)
if deals>0:
    print("Total deals=",deals)
else:
    print("Deals not found in history")
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()

