Получает количество действующих ордеров.

orders_total()

Возвращаемое значение

Целочисленное значение.

Примечание

Функция является аналогом OrdersTotal.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# проверим наличие действующих ордеров
orders=mt5.orders_total()
if orders>0:
    print("Total orders=",orders)
else:
    print("Orders not found")
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Смотри также

orders_get, positions_total