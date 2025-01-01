ДокументацияРазделы
market_book_add

Производит подписку терминала MetaTrader 5 на получение событий об изменениях в стакане по указанному символу.

market_book_add(
   symbol      // имя финансового инструмента
)

symbol

[in]  Имя финансового инструмента. Обязательный неименованный параметр.

Возвращаемое значение

True в случае успешного выполнения, иначе – False.

Примечание

Функция является аналогом MarketBookAdd.

Смотри также

market_book_get, market_book_release, Структура стакана цен